Réparez le logement ou nous abandonnerons les conservateurs, préviennent les locataires conservateurs Liz Truss

UN TROISIÈME des locataires conservateurs abandonneront le parti aux prochaines élections à moins que Liz Truss ne les aide pour le logement, de nouveaux sondages.

Les locataires privés seront des faiseurs de rois dans 38 sièges pivotants comme Hastings and Rye et Milton Keynes North, ce qui pourrait déterminer le résultat, selon les recherches vues par The Sun.

Un tiers des locataires conservateurs abandonneront le parti aux prochaines élections à moins que Liz Truss ne les aide à surmonter les problèmes de logement Crédit : EPA

Un nouveau sondage MPR pour Shelter montre que 15 millions d’électeurs stupéfiants – la moitié de l’électorat – disent que résoudre les problèmes de location et de construction de plus de maisons influencera la case qu’ils cocheront lors des prochaines élections générales.

Le chiffre grimpe aux deux tiers des locataires privés.

Le sondage de plus de 10 000 électeurs montre qu’il existe un “mur des loyers” croissant qui pourrait décider du résultat, comme le “mur rouge” qui a propulsé Boris au pouvoir en 2019.

Mais ils n’ont pas encore décidé pour qui ils voteront.

Mme Truss a réduit les droits de timbre pour des millions de Britanniques dans son budget la semaine dernière – ce qui aidera les premiers acheteurs à acheter leur première maison.

Mais des millions de personnes sont toujours en lock-out grâce à des prix exorbitants.

Les économistes ont averti que le marché du logement pourrait s’effondrer à cause du mini budget de Kwasi Kwarteng.

L’annonce d’une réduction d’impôt de 45 milliards de livres sterling par le chancelier a effrayé les marchés et fait craindre que les taux hypothécaires ne montent en flèche en raison des emprunts massifs du gouvernement pour payer les réductions.

Polly Neate, directrice générale de l’association caritative pour le logement Shelter, a déclaré: “Les électeurs des locations privées seront critiques lors des prochaines élections générales, mais ils se sentent déçus par les politiciens qui n’ont pas fait assez pour le logement.”

Aaron Iftikhar, directeur de Stack Data Strategy, a déclaré: «Ce travail montre que les conservateurs n’ont pas seulement à s’inquiéter des sièges du mur rouge, ils doivent également s’attaquer à un« mur des loyers »en croissance au cœur des conservateurs, où les électeurs qui louent en privé sont déçus par le parti.”