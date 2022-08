Réparer les médias sociaux et les vaccins américains contre la variole du singe

Nous voulons tous pouvoir dire ce que nous pensons en ligne, être entendus par nos amis et parler (en retour) à nos adversaires. En même temps, nous ne voulons pas être exposés à des discours inappropriés ou qui dépassent les bornes. Les entreprises technologiques résolvent cette énigme en établissant des normes pour la liberté d’expression, une pratique protégée par la loi fédérale, en embauchant des modérateurs internes pour examiner des éléments de contenu individuels et en les supprimant si les messages enfreignent les règles prédéfinies.

L’approche a clairement des problèmes : le harcèlement, la désinformation sur des sujets comme la santé publique et les fausses descriptions d’élections légitimes sévissent. Mais même si la modération de contenu était parfaitement mise en œuvre, il manquerait encore une foule de problèmes qui sont souvent décrits comme des problèmes de modération, mais qui ne le sont pas vraiment. Pour résoudre ces problèmes, nous avons besoin d’une nouvelle stratégie : traiter les entreprises de médias sociaux comme des pollueurs potentiels du tissu social, et mesurer et atténuer directement les effets de leurs choix sur les populations humaines. Lire l’histoire complète.

Par Nathaniel Lubin, membre de la Digital Life Initiative de Cornell Tech et ancien directeur du Bureau de la stratégie numérique à la Maison Blanche sous le président Barack Obama, et Thomas Krendl Gilbert, boursier postdoctoral de Cornell Tech.

Les incontournables

1 Les États-Unis essaient de faire durer leurs vaccins limités contre la variole du singe

En injectant seulement un cinquième d’une dose normale. (NYT $)

+ L’entreprise danoise qui fabrique les vaccins contre la variole du singe n’en produira pas plus avant 2023. (Filaire $)

+ Les droits de propriété intellectuelle sont un obstacle majeur à un accès plus large. (Ardoise)

+ Tout ce que vous devez savoir sur les vaccins contre la variole du singe. (examen de la technologie MIT)

2 Nous avons besoin de meilleurs moyens de signaler les cyberattaques majeures

Les sociétés de sécurité privées sont favorables à une nouvelle initiative d’une agence fédérale américaine. (Protocole)

+ Des espions soutenus par la Chine ont piraté des militaires et des agences gouvernementales européennes. (Le registre)

3 Silicon Valley se lance dans le commerce des armes

La montée des tensions géopolitiques signifie plus d’opportunités de vente. (Économiste $)

+ Pourquoi les affaires sont en plein essor pour les startups d’IA militaire. (examen de la technologie MIT)

4 Un service de mixage crypto a été sanctionné par les États-Unis

Sur son rôle dans le blanchiment de milliards de dollars de crypto. (Tech Crunch)

+ La lutte des États-Unis pour réglementer la cryptographie s’intensifie. (Filaire $)

+ Un tas de célébrités ont été frappées pour ne pas avoir divulgué leurs connexions cryptographiques. (Nouvelles de BuzzFeed)

5En Chine, les enfants qui aiment le jeu sont ciblés par des escrocs

Les fraudeurs promettent du temps de jeu supplémentaire en échange d’argent. (Le registre)

6 YouTube est trop gros pour être bloqué par la Russie

Mais son rival le plus proche, RuTube, travaille d’arrache-pied pour rattraper son retard. (WSJ $)

+ Comment la Russie a pris le contrôle d’Internet en Ukraine. (NYT $)

7 Le cancer de la peau n’est pas diagnostiqué chez les patients noirs

Un catalogue explorant comment les maladies apparaissent sur différentes couleurs de peau pourrait faciliter les diagnostics. (sombre)

+ Les médecins utilisant l’IA attrapent plus souvent un cancer du sein que l’un ou l’autre seul. (examen de la technologie MIT)

8 Un procès acharné déchire l’industrie des voitures volantes

L’une de ses entreprises les mieux financées en a accusé une autre d’avoir volé des secrets commerciaux. (Entreprise rapide $)

+ Pendant ce temps, un hybride jet-train est en développement au Canada. (Inverse)

9 Le chatbot de Facebook n’est pas fan de ses propres créateurs

Ce qui est plus qu’un peu gênant. (Carte mère)

+ WhatsApp appartenant à Meta vous permettra désormais de vous échapper des groupes sans vous faire remarquer. (Le gardien)

10 À qui s’adresse vraiment l’industrie du contenu monétaire ? 💸

Pour les personnes sans argent, beaucoup de ses conseils sont inutiles. (Nouvel homme d’État $)

+ Les risques et les avantages du remboursement de la dette étudiante sur la blockchain. (examen de la technologie MIT)

Citation du jour

“Quand nous faisions de gros profits, je suis devenu quelque peu délirant, et en me regardant maintenant, je suis assez gêné et plein de remords.”