Réparer ce que l’Internet a cassé

Un point général: on peut avoir l’impression que les normes et les comportements des internautes sont immuables et inévitables, mais ils ne le sont pas. La vie numérique est encore relativement nouvelle, et ce qui est bon ou toxique est le résultat de choix délibérés des entreprises et de nous tous. Nous pouvons réparer ce qui est cassé. Et comme le montre une autre menace contre le Capitole cette semaine, il est impératif de bien faire les choses.

Les sociétés Internet n’étaient pas uniquement responsables de la fiction d’une élection volée, mais le rapport concluait qu’elles étaient des plaques tournantes où de faux récits étaient incubés, renforcés et cimentés. Je vais résumer ici trois des suggestions intéressantes du rapport sur la façon dont des entreprises telles que Facebook, YouTube et Twitter peuvent changer pour aider à créer un climat d’information plus sain sur les élections et tout le reste.

1) Une barre plus élevée pour les personnes les plus influentes et les récidivistes: Kim Kardashian peut changer plus d’avis que votre dentiste. Et les recherches sur les élections de 2020 ont montré qu’un nombre relativement restreint d’organisations et de personnes de premier plan, y compris le président Donald Trump, ont joué un rôle démesuré dans l’établissement du mythe d’un vote truqué.

Actuellement, des sites comme Facebook et YouTube prennent principalement en compte la substance d’un message ou d’une vidéo, séparés du messager, pour déterminer s’ils enfreignent leurs politiques. Les dirigeants mondiaux ont plus de marge de manœuvre que le reste d’entre nous et que d’autres personnalités éminentes parfois obtenir un laissez-passer quand ils enfreignent les directives des entreprises.

Cela n’a pas de sens.

Si les entreprises Internet ne faisaient rien d’autre, cela ferait une grande différence si elles changeaient la façon dont elles traitaient les personnes influentes qui étaient les plus responsables de la diffusion de mensonges ou de faits tordus – et avaient tendance à le faire encore et encore.

Les chercheurs de l’EIP ont suggéré trois changements: créer des règles plus strictes pour les personnes influentes; donner la priorité à des décisions plus rapides sur les comptes importants qui ont déjà enfreint les règles; et aggraver les conséquences pour les super-diffuseurs habituels de fausses informations.

YouTube a depuis longtemps un tel système de «trois coups» pour les comptes qui enfreignent à plusieurs reprises ses règles, et Twitter a récemment adopté des versions de ce système pour les publications qu’il considère trompeuses sur les élections ou les vaccinations contre les coronavirus.