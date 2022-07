Réparations permanentes à venir pour le tronçon Othello de l’autoroute Coquihalla

Les réparations permanentes de la section Othello de la Coquihalla Highway 5 commenceront bientôt, rendant la route plus résistante qu’elle ne l’était avant les tempêtes de novembre dernier.

Les travaux d’Emil Anderson et de la Première nation Chawathil devraient commencer au début du mois d’août et se terminer cet automne.

Le tronçon est situé à environ trois kilomètres au nord de la jonction des autoroutes 3 et 5.

Les équipes restaureront environ 460 mètres des voies en direction sud qui ont été emportées, ainsi que les barrières en bordure de route et les déversoirs. Ils élargiront les accotements, placeront des barrières et remplaceront/agrandiront les ponceaux pour faire face plus efficacement aux futurs événements météorologiques extrêmes.

« Cela marque une autre étape importante dans notre rétablissement après les événements atmosphériques fluviaux qui ont gravement endommagé notre infrastructure routière l’automne dernier », a déclaré Rob Fleming, ministre des Transports et de l’Infrastructure de la Colombie-Britannique. « Nous travaillons rapidement pour reconstruire une infrastructure permanente selon une norme meilleure et plus résistante au climat qui protégera la circulation des personnes et des marchandises dans notre province.

Emil Anderson et la Première nation Chawathil ont un contrat de 4,6 millions de dollars pour le travail.

« Participer à des travaux qui sont développés sur notre territoire traditionnel montre que nous faisons avancer les affaires pour Chawathil », a déclaré la chef Rhoda Peters de la Première nation Chawathil. «Tant d’autoroutes, de chemins de fer, de pipelines et de lignes électriques traversent nos terres sans accord avec nos dirigeants. Aujourd’hui, notre nation est en mesure de s’asseoir à la table et de travailler ensemble alors que l’avenir se déroule à un rythme rapide devant nous.

Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, les automobilistes sont avertis qu’ils doivent s’attendre à des retards, y compris des périodes possibles de circulation alternée sur une seule voie et des fermetures complètes courtes et intermittentes. Les voyageurs peuvent consulter DriveBC.ca pour les mises à jour.

« Ce projet est un excellent exemple de la collaboration entre la province, l’industrie et les Premières nations locales pour mener à bien des projets d’infrastructure essentiels », a ajouté Robert Hasell, président et chef de la direction, Emil Anderson Construction.

L’autoroute 5 a été fermée à la circulation automobile régulière le 14 novembre 2021, en raison de dommages causés par une rivière atmosphérique qui a apporté de fortes pluies. Les inondations et les ravinements ont endommagé plus de 20 sites le long de 130 kilomètres de la route entre Hope et Merritt, y compris sept ponts où les travées se sont effondrées ou ont été gravement endommagées.

Plus de 300 travailleurs, utilisant 200 pièces d’équipement, ont déplacé plus de 400 000 mètres cubes de gravier, de roche et d’autres matériaux pour réparer et rouvrir l’autoroute 5 à la circulation des véhicules commerciaux le 20 décembre 2021 et à l’ensemble de la circulation le 19 janvier. 2022.

Construction Coquihalla Highway Hope