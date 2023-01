Réparations dues aux Noirs américains : William Darity, Kirsten Mullen

Selon William A. Darity et A. Kirsten Mullen, auteurs de « From Here to Equality : Reparations for Black Americans in the Twenty-First Siècle.”

Dans une interview avec CNBC, Darity, professeur à l’Université Duke, et Mullen, folkloriste et écrivain, ont déclaré que le gouvernement fédéral était financièrement responsable car il était coupable de l’asservissement des Noirs américains et de la ségrégation légale aux États-Unis. Mullen a déclaré que “le gouvernement fédéral était partie prenante” à la fois à la suppression du vote des Noirs et, dans certains cas, à la destruction des biens des Noirs.

Elle a ajouté que “le gouvernement fédéral est également la seule entité qui a la capacité de payer la dette”.

Darity et Mullen ont déclaré à CNBC que le coût des réparations n’aurait pas besoin d’être répercuté sur les contribuables.

“Vous n’avez pas nécessairement besoin d’augmenter les impôts pour entreprendre ces projets de dépenses massives”, a déclaré Darity, citant le gouvernement fédéral. 4,6 billions de dollars Dépenses liées au Covid-19 par exemple.

Cependant, Darity a averti que les réparations pourraient conduire à l’inflation si elles ne sont pas correctement déployées. Pour minimiser le risque d’inflation, a suggéré Darity, le paiement devrait être étalé sur une période allant jusqu’à 10 ans ou les réparations devraient être fournies sous la forme d’actifs plutôt que d’espèces liquides.

“L’essentiel”, a déclaré Darity, “est qu’en fin de compte, la discrétion pour l’utilisation des fonds doit appartenir au bénéficiaire.”

Regardez la vidéo pour en savoir plus sur la façon dont les réparations aux Noirs américains pourraient aider à combler l’écart de richesse raciale.