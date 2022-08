Réparation des cellules porcines et retombées du voyage de Pelosi

Les nouvelles: Un nouveau système appelé OrganEx a arrêté la détérioration des cellules dans les organes de porc une heure après la mort de l’animal, une découverte qui suggère que les cellules ne meurent pas aussi rapidement qu’on le pensait auparavant. La technologie a réussi à rétablir la circulation sanguine et à réparer les cellules endommagées chez les porcs.

Pourquoi est-ce important: Les experts ont qualifié la recherche de “vraiment remarquable”, ajoutant que si les scientifiques sont capables d’intervenir et de prévenir une défaillance permanente des cellules, cela soulève de sérieuses questions sur la façon dont nous définissons une mort biologique. L’étude pourrait ouvrir la voie à la fabrication d’organes humains plus viables pour la transplantation en les faisant durer plus longtemps et en meilleur état après le retrait, et pourrait également aider à développer des méthodes pour traiter les accidents vasculaires cérébraux et les crises cardiaques.

Et après?: L’équipe prévoit de futures études chez l’animal, et une prochaine étape évidente est d’essayer d’étudier si les organes traités à l’aide d’OrganEx sont viables pour la transplantation. Bien qu’ils tiennent à souligner que la technologie n’est pas encore prête à être utilisée chez l’homme, ils sont prudemment optimistes que le système pourrait être en mesure de sauver des organes qui auraient autrement été inutilisables. Lire l’histoire complète.

—Rhiannon Williams

Les incontournables

J’ai parcouru Internet pour vous trouver les histoires les plus amusantes / importantes / effrayantes / fascinantes d’aujourd’hui sur la technologie.

1 Les utilisateurs chinois des médias sociaux se moquent de leur gouvernement

Ils ont été irrités par l’échec des autorités à empêcher l’avion de Nancy Pelosi d’atterrir à Taiwan. (NYT $)

+ Maintenant qu’elle est partie, la Chine a commencé une série d’exercices militaires près de Taïwan. (Bbc)

2 La loi arrive pour les fraudeurs de crypto

Mais qu’ils soient réellement punis ou non, cela reste à voir. (Recoder)

+ Pourtant, d’autres hacks majeurs ont ébranlé l’industrie. (WP $)

+ Elizabeth Warren s’en prend aux directives juridiques des banques en matière de cryptographie. (Bloomberg $)

+ L’art NFT encadré n’est pas un brise-glace amusant lors des fêtes après tout. (Filaire $)

3 L’extrême droite essaie de recruter des enfants en ligne

L’idéologie extrémiste est florissante dans les jeux en ligne et les forums de discussion. (Le gardien)

+ Voici l’expérience d’un écolier séduit par un contenu d’extrême droite. (Le gardien)

4 créateurs noirs se sentent lésés par une application qui leur promettait la richesse

Triller les a tentés loin de leur grand rival TikTok, mais a rarement tenu sa promesse. (WP $)

+ Le problème de la suprématie blanche des médias sociaux est mis à nu par les audiences du 6 janvier. (Entreprise rapide $)

5 Le prix des terrains virtuels dans le métaverse a chuté 🏠

Qui aurait pu voir ça venir ?! (L’information $)

+ Quel dommage, il va falloir attendre à ce jour dans le métaverse. (Initié)

+ Le métaverse est un nouveau mot pour une vieille idée. (examen de la technologie MIT)

6 La surveillance high-tech n’empêche pas les gens de traverser la frontière mexicaine

Cela rend cependant le trek beaucoup plus dangereux. (Le bord)

7 Le service des ressources humaines d’Apple laisse tomber les femmes

Les employés affirment que l’entreprise favorise un environnement de travail toxique et centré sur les hommes. (FT $)

Les coureurs de l’économie 8 Gig souffrent de la chaleur intense 🚴

Mais pour beaucoup, les longues journées de travail sont le seul moyen de garantir un salaire stable. (tamisé)

9 Une IA formée sur 4chan a appris à cracher des discours de haine misogynes

À la surprise de précisément personne. (Ardoise)

+ L’IA est toujours nulle pour modérer les discours de haine. (examen de la technologie MIT)

10 Nous ne savons pas pourquoi certaines chauves-souris vivent si longtemps 🦇

Le découvrir pourrait aussi nous aider à vivre plus longtemps. (Spectre IEEE)

+ Le cerveau des chauves-souris prédit leur prochain mouvement pendant le vol. (examen de la technologie MIT)

Citation du jour

“J’ai essayé trois cours et un expert à côté, et la seule chose que j’en ai retirée était un portefeuille vide.”

—Scott Mitchell, 33 ans, raconte New York Times comment il a investi 15 000 $ dans des programmes promettant des conseils sur la façon de devenir riche sur YouTube, mais n’a rien gagné dans le processus.

La grande histoire