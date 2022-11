Répandre la joie des Fêtes dans la Kettle Valley de Kelowna pour le concours annuel

Kettle Valley Neighborhood 2021 Holiday Light Up. (Facebook)

La Kettle Valley Neighborhood Association veut vous voir sortir le grand jeu cette année avec son concours annuel Kettle Valley Holiday Light Up.

Les résidents de Kettle Valley sont encouragés à apporter la joie des Fêtes dans leur cour avant d’ici le 4 décembre.

Le concours est parrainé par l’agent immobilier Richard James Deacon d’Engel & Volkers Okanagan.

Le jugement sera rendu par Casey Clarke de New Country 100.7 le 11 décembre.

@thebrittwebster

brittany.webster@blackpress.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne. =”http:>

Vacances de NoëlFêtesDécoration intérieureKelowna