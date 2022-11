Répandez l’esprit des fêtes avec le vin en cadeau

Cette histoire fait partie 84 jours de vacancesune collection qui vous aide à trouver le cadeau parfait pour tout le monde.

Mon cadeau de Noël numéro 1 à offrir ou à recevoir a toujours été et sera toujours le vin. Pourquoi? Parce qu’un bon vin peut transformer un simple repas ou une soirée tranquille en une expérience inoubliable.

Pourquoi c’est un super cadeau : Choisir des vins de haute qualité à un prix raisonnable peut être difficile, surtout pendant les vacances. C’est pourquoi je me tourne toujours vers Treasury Wine Estates. Rouge, blanc ou pétillant – il y en a vraiment pour tous les goûts. J’adore le Cabernet Sauvignon de Stags’ Leap parce qu’il est plein, chaud et se marie bien avec les viandes rouges et les plats de vacances plus lourds. Associez-le à un magnifique filet de Noël ou à un délicieux fromage cheddar et remerciez-moi plus tard.

Puisqu’il s’agit de l’une des plus grandes entreprises viticoles au monde, il y a de fortes chances que vous puissiez trouver Treasury Wine dans votre magasin de vins et spiritueux local. Vous pouvez également rechercher leur variété de vins en ligne — Chaque bouteille a une description détaillée et un appariement recommandé pour éliminer les conjectures de la préparation des repas de vacances.

Ce que tu vas Payer: Vous pouvez trouver des vins de Treasury Wine Estates à différents prix. Le Cabernet Sauvignon 2019 de Stags ‘Leap que j’ai récemment essayé coûte 79 $, ce qui est un prix incroyable pour la qualité et la saveur.

Que vous apportiez du vin du Trésor à partager lors de votre prochaine fête des Fêtes ou que vous en sirotiez un seul près d’un feu crépitant, vous serez sûr d’apprécier cette collection diversifiée de vins. Bravo et joyeuses fêtes !