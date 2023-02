Répandez l’amour à Kelowna, parrainez un cœur pour la banque alimentaire animale

Partagez l’amour ce mois-ci et soutenez l’Animal Food Bank en parrainant un cœur dans deux animaleries locales.

D’ici le 14 février, les gens peuvent parrainer un cœur au Total Pet à Kelowna ou au nouveau Bosley’s à West Kelowna.

La fondatrice Nicole Frey déclare : « Tout type de don qu’ils souhaitent faire pour être utilisé à la caisse reçoit un cœur en papier. Ils peuvent écrire leur nom ou le nom de leur animal de compagnie dessus, puis ils se feront pendre dans le magasin.

Frey dit que tous les fonds collectés resteront en magasin pour aider à acheter de la nourriture pour animaux de compagnie.

“Nous cherchons à amasser 2 000 $ pour pouvoir acheter une palette de nourriture.”

Un événement officiel aura lieu à Total Pet sur Harvey Ave le 13 février.

Les dons peuvent être faits durant l’événement de 10 h à 14 h et il y aura un tirage pour un panier-cadeau.

Frey dit que les dons financiers effectués vont plus loin grâce au pouvoir d’achat d’AFB, une bonne chose alors que la demande continue d’augmenter.

«Là où nous avons commencé à Kelowna en 2020, nous traitions en moyenne environ 32 demandes par mois. 2021 était 57, 2022 était 83.

Frey dit que janvier 2023 avait plus de 100 demandes.

« Nous constatons une baisse constante des dons. Je pense que tout le monde a juste peur de l’économie, c’est un peu sommaire, l’inflation, et nous nous remettons toujours du COVID. Les gens n’ont pas ou sont peut-être moins enclins à faire un don, car ils ne savent pas ce qu’il adviendra de leurs finances personnelles.

AFB accepte également les dons physiques, y compris les sacs de nourriture pour animaux de compagnie ouverts et périmés.

“C’est l’une des choses qui nous distingue des autres organisations, nous prendrons des aliments ouverts et nous prendrons des aliments périmés. Il y a toujours un endroit où nous pouvons trouver pour envoyer la nourriture. Par exemple, lorsque vous avez affaire à des chiens affamés dans des communautés éloignées, ils ne se soucient pas de savoir si la nourriture est périmée, ils ne se soucient pas si elle a été ouverte, ils veulent juste manger. Donc, nous faisons beaucoup de réseautage avec des organisations comme celle-là, où nous enverrons des palettes de nourriture ouverte et de la nourriture retournée pour les chiens et les chats qui n’auraient rien autrement.

Apprenez-en plus sur la banque alimentaire animale en visitant son site Web animalfoodbank.org.

