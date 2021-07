Rép tchèque 1 – 2 Danemark

Le parcours chargé d’émotion du Danemark à l’Euro 2020 se poursuivra jusqu’en demi-finale après une victoire 2-1 sur la République tchèque à Bakou.

Les buts en première mi-temps de Thomas Delaney (5) et Kasper Dolberg (42) ont permis à l’équipe de Kasper Hjulmand de prendre les commandes et tandis que Patrik Schick (49) a ramené un but, il n’y a pas eu d’égalisation tardive.

Le résultat donne rendez-vous à Wembley avec l’Angleterre ou l’Ukraine pour une équipe du Danemark qui a perdu ses deux premiers matches mais qui a maintenant marqué 10 fois en remportant ses trois derniers.

Comment le Danemark l’a gagné

La percée est intervenue à la cinquième minute lorsque le corner de Jens Stryger Larsen sur la droite a trouvé Delaney sans marque au milieu de la surface de réparation.

Le milieu de terrain du Borussia Dortmund n’a même pas eu à sauter car il a calmement dirigé la tête au-delà de la main droite du gardien Tomas Vaclik et dans le filet tchèque.

Cela a ouvert le jeu avec Schick ayant un tir bloqué avant que le Danemark ne passe en contre-attaque, mais Mikkel Damsgaard n’a pas réussi à appliquer la finition.

Delaney a eu la chance d’ajouter une seconde mais sa demi-volée vérifiée était dirigée juste du mauvais côté du premier poteau, tandis que Tomas Holes avait un tir sauvé par Kasper Schmeichel.

Nouvelles de l’équipe L’entraîneur tchèque Jaroslav Silhavy n’a effectué qu’un seul changement, Jan Boril remplaçant Pavel Kaderabek à l’arrière gauche, résistant à l’envie de remettre Vladimir Darida dans la formation de départ. Il n’y a eu aucune surprise dans la formation de départ du Danemark alors que Kasper Hjulmand est resté avec l’équipe qui a battu le Pays de Galles 4-0 en huitièmes de finale.

Les Tchèques étaient bien dans le coup pendant une grande partie de la première mi-temps, mais cela a changé juste avant la pause avec un moment de qualité du Danemark lorsque Joakim Maehle a filé sur la gauche.

L’ailier droitier, jouant sur la gauche, a croisé le ballon avec l’extérieur de sa botte et son lancer parfait a échappé à tout le monde, à l’exception de Dolberg, qui a dépassé Vaclik.

Dans un contexte stérile à Bakou, la République tchèque avait besoin d’une solide seconde mi-temps pour injecter de l’énergie dans le jeu et c’est exactement ce qu’elle a fait en créant une multitude d’opportunités.

Michal Krmencik a eu un tir quelques secondes après son arrivée avant qu’Antonin Barak ne teste Schmeichel avec un tir rebondissant. Soudain, l’élan du match avait changé.

Schick a souligné l’amélioration lorsqu’il a aidé le ballon dans le filet du centre de l’aile droite de Vladimir Coufal pour marquer son cinquième but du tournoi et réduire de moitié le déficit.

La pression était de retour sur le Danemark et ils ont enduré une période de nervosité alors que Simon Kjaer bloquait le tir de Jakub Jankto avant que Schmeichel ne renvoie un centre à destination de Tomas Soucek.

Yussuf Poulsen a forcé deux arrêts de Vaclik à l’autre bout, mais la pression tchèque a été l’histoire des dernières étapes de la manche de Bakou. Cela n’avait pas d’importance. Le Danemark a tenu bon pour la victoire.

Le favori des neutres va à Wembley.

Ce que les gérants ont dit…

sélectionneur du Danemark Kasper Hjulmand: « C’est magique. La première chose que j’ai montrée aux garçons quand nous nous sommes rencontrés était une photo de Wembley quand nous étions là-bas à l’automne. J’ai dit que nous allions revenir. C’était comme si nous jouions à nouveau dans un stade danois, grâce au soutien de nos fans. Nous sommes profondément reconnaissants.

« Ce n’était pas beau aujourd’hui, mais il y a eu de la bagarre et un gardien fantastique. Les batteries étaient presque vides, mais atteindre une demi-finale est énorme. »

Entraîneur de la République tchèque Jaroslav Silhavy: « Nous étions menés 2-0 après la première mi-temps et nous devions en faire quelque chose, alors nous avons ajouté un autre attaquant et avons joué 4-4-2. Nous avons poussé les Danois et marqué. Mais avec le temps, nous n’avons pas avoir assez de puissance pour marquer l’égalisation.

« Nous sommes reconnaissants à tous nos joueurs pour les performances qu’ils ont montrées pendant le tournoi. Ils ont été déçus, j’ai même vu leurs larmes aux yeux. Mais nous étions proches d’un énorme succès et atteindre les quarts de finale est une grande réussite pour le tout le football tchèque. »

Statistiques Opta

Le Danemark a marqué 11 buts à l’Euro 2020, son meilleur retour en une seule édition d’un tournoi majeur (Coupe du monde/EURO), dépassant les 10 marqués lors de la Coupe du monde 1986.

Le premier but du Danemark marqué par Thomas Delaney était le 24e but de la tête à l’Euro 2020, désormais le plus grand nombre de buts de ce type en une seule édition du Championnat d’Europe, dépassant les 23 marqués en 2016.

Patrik Schick est devenu le quatrième joueur à marquer cinq buts dans une seule compétition majeure (Coupe du monde/Euros) pour la République tchèque/Tchécoslovaquie, après Milan Baros à l’Euro 2004, Tomas Skuhravy à la Coupe du monde 1990 et Oldrich Nejedly à la Coupe du monde 1934.

Et après?

Le Danemark affrontera l’Angleterre ou l’Ukraine en demi-finale de l’Euro 2020 mercredi à Wembley ; coup d’envoi à 20h.