Rép tchèque 0 – 1 Angleterre

Raheem Sterling a de nouveau remporté le match de l’Angleterre à Wembley alors que sa première tête a remporté une victoire 1-0 sur la République tchèque, scellant la première place du groupe D et établissant un match nul des huitièmes de finale mardi prochain avec les finalistes de la poule contenant la France , Allemagne, Portugal et Hongrie.

Le garçon local Sterling (12) a fait la différence contre la Croatie lors du match d’ouverture de l’Euro 2020 en Angleterre et il a doublé son score pour le tournoi avec une tête à bout portant de l’excellent centre de Jack Grealish, après avoir touché le poteau plus tôt en deux minutes.

L’Angleterre était sans Mason Mount et Ben Chilwell, qui avaient été contraints de s’isoler après que l’Écossais Billy Gilmour ait été testé positif pour le coronavirus, mais a joué avec une liberté d’attaque en première mi-temps qui avait été absente de leurs deux premiers matchs de groupe, avec 19 ans- le vieux Bukayo Saka s’est illustré lors de son premier départ dans la compétition, et Harry Kane a refusé par un bon arrêt.

La République tchèque a donné tout ce qu’elle a obtenu, avec Tomas Holes forçant Jordan Pickford à un bon arrêt et Tomas Soucek tirant à perte de vue, et les visiteurs ont contrôlé la possession pendant de longues périodes en seconde période, le remplaçant Tomas Pekhart tirant un tir juste à côté en fin de match. .

L’Angleterre avait un but de Jordan Henderson exclu pour hors-jeu dans les derniers instants, mais à l’autre bout, ils ont tenu bon, enregistrant trois feuilles blanches dans une phase de groupes d’un tournoi majeur pour la première fois depuis la Coupe du monde 1966.

Ils tournent maintenant leur attention vers ce qui sera sûrement un examen beaucoup plus rigoureux de la part de l’un des poids lourds européens à Wembley la semaine prochaine.

Quant à la République tchèque, elle termine finalement troisième, la Croatie s’emparant de la deuxième place grâce à une victoire 3-1 sur l’Écosse à Hampden Park.

Notes des joueurs République Tchèque: Vaclik (7), Celustka (6), Coufal (7), Kalas (7), Boril (6), Darida (6), Holes (6), Masopust (6), Jankto (6), Soucek (7), Schick (5). Abonnés : Sevcik (6), Kral (6), Hlozek (6), Pekhart (6), Vydra (N/A) Angleterre: Pickford (8), Walker (6), Stones (7), Maguire (8), Shaw (6), Rice (5), Phillips (5), Saka (8), Grealish (7), Sterling (7), Kane (6). Abonnés : Henderson (6), Rashford (6), Bellingham (N/A), Mings (N/A), Sancho (N/A) Homme du match: Bukayo Saka (Angleterre)

Comment l’Angleterre a remporté le Groupe D…

L’Angleterre étant déjà assurée d’une place à élimination directe, Gareth Southgate avait déclaré avant le coup d’envoi « c’est une excellente soirée pour nos joueurs attaquants d’aller s’exprimer » et ils l’ont certainement fait, avec Sterling frappant un poteau après seulement deux minutes avec un ébréché tiré après avoir couru sur une passe en hauteur de Luke Shaw.

Image:

Sterling a frappé le poteau tôt contre la République tchèque après avoir levé le ballon au-dessus du gardien



Sterling avait la tête dans les mains – mais il n’a pas eu à attendre longtemps pour mettre le ballon dans le filet.

Saka, une sorte d’inclusion surprise de Southgate, a jailli du milieu de terrain et a battu quelques joueurs tchèques avant de passer au deuxième poteau. Grealish, cherchant à briller à la place de Mount, l’a ramassé sur ce flanc gauche et après quelques ruses, a lancé une balle invitante dans la surface de six mètres pour que Sterling se dirige vers trois mètres. C’était son 14e but lors de ses 19 derniers matches internationaux.

Image:

Sterling devance l’Angleterre contre la République tchèque



La République tchèque a bien répondu, avec Lukas Masopust causant des problèmes à l’Angleterre, mais les visiteurs ont été à nouveau ouverts à la 26e minute lorsque Harry Maguire, de nouveau en forme, a fait une passe brillante à Kane – mais le capitaine de l’Angleterre a été refusé par le gardien Tomas Vaclik lorsqu’il a coupé sur son droit de tirer.

Nouvelles de l’équipe La République tchèque n’a pas changé depuis son match nul contre la Croatie. Avec Ben Chilwell et Mason Mount isolés et indisponibles, l’Angleterre a effectué quatre changements pour son dernier match de groupe. Kyle Walker a remplacé Reece James à l’arrière droit, Jack Grealish a pris la place de Mount, Bukayo Saka a remplacé Phil Foden et Harry Maguire était de retour en défense à la place de Tyrone Mings. Foden, qui était sur une réservation, a été exclu de l’équipe.

Il y avait aussi un gardien de but pointu à l’autre bout, avec Pickford à fond pour repousser la frappe de Holes à distance, avant que John Stones ne fasse un bloc important.

La République tchèque a ensuite laissé passer une glorieuse occasion d’égaliser à la 35e minute, avec Soucek tirant à côté après que Shaw ait courageusement bloqué Jakub Jankto, alors que les deux équipes jouaient avec le frein à main dans une première mi-temps de bout en bout.

Avec Maguire impressionnant à l’arrière à son retour sur le côté, Henderson a été envoyé pour Declan Rice à la mi-temps pour construire son temps de jeu avant les KO, mais une grande partie de son travail initial a été effectuée sans le ballon, comme le tchèque La République contrôlait la possession au début de la seconde mi-temps.

L’Angleterre a eu du mal à trouver l’élan dont elle disposait lors des 45 premiers matchs, et leurs supporters les plus applaudis ont été lorsque le dernier score de l’Écosse avec la Croatie a été diffusé sur grand écran.

Mais malgré leur abandon, l’Angleterre a réussi à tenir la République tchèque à distance et a pensé qu’elle aurait dû avoir un penalty lorsque Maguire a frappé le pont sur un coup franc offensif, mais l’arbitre a statué qu’il n’y avait pas eu de faute de Jan Boril, qui était sur une réservation à l’époque.

Image:

Bukayo Saka impressionné pour l’Angleterre contre la République tchèque à Wembley



Jude Bellingham et Marcus Rashford ont été envoyés pour ajouter de l’étincelle et le joueur de 17 ans est immédiatement entré dans l’action, bien qu’il ait dû se contenter d’un corner après avoir été nourri dans la surface par Maguire, qui avait bondi en avant.

L’Angleterre a finalement repris le dessus – bien que Pekhart leur ait fait peur avec huit minutes à jouer avec un tir juste à côté – et les hôtes pensaient qu’ils avaient marqué le deuxième but lorsque Henderson a touché le filet, mais le drapeau de hors-jeu a été coupé. bref les célébrations.

Les joueurs anglais et la foule de Wembley ont célébré peu de temps après, cependant, avec le coup de sifflet final clôturant une campagne réussie en phase de groupes qui envoie l’Angleterre dans les huitièmes de finale invaincue, optimiste mais avec un gros défi à relever.

Ce que le directeur a dit…

Le patron de l’Angleterre Gareth Southgate à ITV: « Nous avons très bien commencé. Nous étions stables avec le ballon. Nous avions travaillé sur certaines choses à l’entraînement hier et en fait – grâce aux joueurs – certaines choses que nous avons dû ajuster sans ballon aujourd’hui. Nous avons changé ce que nous faisions du jour au lendemain. à cause du personnel différent, c’est donc un immense mérite pour les joueurs qu’ils aient été aussi stables qu’ils l’étaient.

« Nous avons été très impressionnés par Bukayo tout au long du mois. Il a été excellent à Middlesbrough et nous l’aimons vraiment avec et sans ballon. Ce soir, sa réception sous pression était fantastique.

« Je pense que les Tchèques sont une très bonne équipe. Ils utilisent très bien le ballon et ils sont difficiles à briser. Je pense qu’il y a certainement plus à venir de nous, certainement. Nous n’avons pas encore marqué sur un jeu arrêté. Je connais des gens Nous nous sommes moqués du fait que nous ne marquions que des coups de pied arrêtés, mais ils sont cruciaux dans les grands matches, nous devons donc les maîtriser. Nous ne parlons pas couramment mais nous avons des moments où nous cherchons une bonne équipe.

« Nous faisons beaucoup de bonnes choses. Nous avons réussi à amener la plupart de l’équipe dans les matchs. 90 minutes pour Harry Maguire ce soir, ce qui était important. 45 pour Hendo, ce qui était un véritable pas en avant. Donc, un beaucoup de points positifs pour nous. »

Neville : « Travail fait et ne soyez pas surpris si nous passons à cinq à l’arrière »

Gary Neville parle à ITV :

« Travail fait, vraiment professionnel. Je le répète, je ne pense pas que l’Angleterre va gagner ce tournoi en battant la France, l’Allemagne, le Portugal, l’Espagne.

« Je ne pense pas que nous ayons les joueurs pour faire ça, je pense que nous avons de bons joueurs, mais je pense sincèrement que nous allons le gagner en jouant comme nous sommes maintenant, ce qui est professionnel, en gardant les draps propres, en veillant à ce que le dos est protégé avec ces deux gars au milieu de terrain.

« Et puis en créant ces moments individuels d’éclat et nous avons des joueurs qui peuvent y parvenir pour nous.

« Ne soyez pas surpris si nous jouons contre l’Allemagne ou la France, nous allons à cinq à l’arrière parce que je pense que nous aurons peut-être besoin de plus de quatre défenseurs contre [Kylian] Mbappé, [Antoine] Griezmann et [Karim] Benzema.

« Si vous jouez contre l’Allemagne, nous pouvons confortablement passer aux ailiers, je n’exclus rien à ce stade mais je ne vois pas que Gareth [Southgate] jouera de la même manière contre la République tchèque que contre la France ou l’Allemagne. »

Keane : « De nombreux atouts pour une Angleterre efficace »

Roy Keane parle à ITV :

« Ils ont été très efficaces. La deuxième mi-temps de l’Angleterre n’avait pas besoin d’être géniale, j’étais vraiment déçu de la mentalité de la République tchèque d’essayer de marquer un but.

« Mais l’essentiel est à ce niveau, il s’agit de gagner des matchs de football, c’est le travail accompli.

« Bien sûr, cela va devenir plus difficile, les joueurs le savent, mais les gros avantages pour Gareth ce soir sont une autre feuille blanche, Maguire a eu 90 minutes, Henderson en a eu 45.

« Gareth sera ravi.

Statistiques Opta – l’Angleterre timide fait le travail

L’Angleterre n’a dominé son groupe aux Championnats d’Europe que pour la troisième fois, également à l’Euro 1996 et à l’Euro 2012. Avec seulement deux buts marqués, elle est l’équipe ayant le moins de buts à avoir jamais terminé en tête d’un groupe lors d’un tournoi Euros.

L’Angleterre a gardé 15 clean sheets lors de ses 19 derniers matches toutes compétitions confondues, n’encaissant que cinq buts. Ils ont traversé une phase de groupes lors d’un tournoi majeur sans concéder pour la troisième fois seulement, le faisant également lors de la Coupe du monde 1966 et lors de la deuxième phase de groupes de la Coupe du monde 1982.

Depuis ses débuts en Angleterre en septembre dernier, Jack Grealish a récolté plus de passes décisives que tout autre joueur anglais (3), bien qu’il n’ait joué que neuf des 15 matches des Trois Lions depuis lors.

L’effort de Tomas Pekhart au but à la 83e minute pour la République tchèque était le premier tir de la seconde mi-temps, la plus longue attente pour un tir dans la seconde moitié d’un match de championnat d’Europe (depuis 1980).

L’Angleterre n’a pas réussi un seul tir au but dans la seconde moitié d’un match pour la première fois depuis octobre 2018 contre l’Espagne lors d’un match de l’UEFA Nations League. Leur dernier effort au but était une tentative de Harry Kane à la 26e minute.

Raheem Sterling a été directement impliqué dans 20 buts lors de ses 19 derniers matches avec l’Angleterre (14 buts, 6 passes décisives) et a terminé du côté des vainqueurs dans les 12 matches lorsqu’il a trouvé le chemin des filets pour l’équipe nationale.

Et après?

Terminer en tête du groupe D signifie que l’Angleterre jouera le mardi 29 juin à 17h à Wembley contre les finalistes du groupe F (soit le Portugal, la France, l’Allemagne ou la Hongrie).