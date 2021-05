Rep. Marjorie Taylor Greene? Voici ce qui s’est passé cette semaine

WASHINGTON – La Républicaine Marjorie Taylor Greene n’est pas étrangère à la controverse.

La députée de première année de Géorgie est entrée en fonction en tant que personnalité litigieuse et, dans une étape sans précédent, a été rapidement démise de ses attributions au comité par un vote de la Chambre. sur un flot de messages incendiaires et menaçants sur les réseaux sociaux qu’elle a publiés avant d’être élue.

Greene a suscité la controverse à Capitol Hill à son sujet tolérance envers les théories du complot, y compris se demander si les attentats terroristes du 11 septembre ont eu lieu, traquer et narguer un adolescent survivant de la fusillade mortelle du lycée Marjory Stoneman Douglas en Floride et suggérer que les lasers spatiaux provoquaient des incendies de forêt mortels en Californie.

Cette semaine, Greene et ses collaborateurs ont fait les manchettes à plusieurs reprises après des confrontations avec d’autres législateurs.

Alors que Greene et son personnel continuent de secouer ceux de Capitol Hill, les membres de la Chambre risquent de perdre patience. Voici ce que nous savons des incidents de cette semaine.

Affrontement verbal avec AOC

Alors qu’il quittait une audience du Congrès mercredi après-midi, Greene a affronté la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., et a crié à plusieurs reprises « Hey, Alexandria » pour attirer l’attention d’Ocasio-Cortez, selon un rapport du Washington Post.

« Vous ne vous souciez pas du peuple américain », a crié Greene à Ocasio-Cortez. « Pourquoi soutenez-vous les terroristes et les antifas? »

Quand Ocasio-Cortez a tenté d’échapper à Greene, le républicain de Géorgie a crié qu’Ocasio-Cortez échouait à défendre ses vues «socialistes radicales» en ne la confrontant pas. Ocasio-Cortez se retourna et leva les mains de frustration à un moment donné après l’aiguillon de Greene.

Ocasio-Cortez a déclaré aux journalistes que Greene était « profondément malade ». Son bureau appelle les leaders parlementaires à «prendre de vraies mesures pour faire du Congrès un lieu de travail sûr et civil pour les députés et le personnel».

Greene a déclaré aux journalistes qu’elle «poussait juste pour un débat» sur des choses comme le Green New Deal, et a déclaré que la députée de New York était «très effrayée et qu’elle s’enfuyait».

Pelosi: le comité d’éthique devrait « probablement » enquêter

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Californie, a déclaré que « l’agression verbale et les abus réels » de Greene dirigés contre Ocasio-Cortez devraient « probablement » faire l’objet d’une enquête par le comité d’éthique de la Chambre.

« C’est tellement au-delà de tout ce qui est conforme à l’honneur de la Chambre ou à ne pas déshonorer la Chambre. C’est tellement hors de propos que vous vous demandez que cela relève probablement du Comité d’éthique », a déclaré Pelosi au cours de son hebdomadaire. conférence de presse.

Le comité d’éthique de la Chambre est chargé d’enquêter sur la conduite contraire à l’éthique ou inappropriée des membres de la Chambre.

Greene a répondu sur Twitter, affirmant que le comité d’éthique devrait plutôt enquêter sur Ocasio-Cortez pour avoir mis le personnel de l’administration Trump et ses partisans « sur des listes pour détruire leur vie et empêcher un emploi futur. Elle a menacé les moyens de subsistance des Américains parce qu’ils étaient simplement républicains », a écrit Greene.

D’autres membres ont également exprimé leur frustration à l’égard de Greene. Le représentant Jimmy Gomez, D-Californie, a enfilé jeudi un masque facial «expulser MTG» et a déclaré à Forbes qu’il allait essayer de forcer un vote sur son expulsion.

La vidéo de 2019 met en évidence une altercation antérieure à Capitol Hill

Vendredi, K-File de CNN a déterré une vidéo de février 2019 – avant que Greene ne soit élue au Congrès – qui la montrait en train de se moquer du personnel d’Ocasio-Cortez devant la porte verrouillée de leur bureau.

On peut voir Greene, qui était alors un activiste conservateur, taquiner les gens du bureau d’Ocasio-Cortez par la fente aux lettres de la porte, en disant: «Arrêtez d’être un bébé» et «sortez et affrontez les citoyens américains que vous servez».

« Si vous voulez être une grande fille, vous devez vous débarrasser de votre couche et sortir et pouvoir parler aux citoyens américains, au lieu d’avoir à utiliser un rabat, un petit rabat. Triste », poursuit-elle dans le vidéo.

La vidéo Facebook Live maintenant supprimée comprendrait également un homme qui a été filmé dans le cadre du groupe qui a fait irruption dans le Capitole lors de l’insurrection du 6 janvier.

L’interaction passionnée de Swalwell avec l’aide de Greene

Scott Wong, écrivain pour The Hill, tweeté Vendredi à propos d’une altercation verbale entre le représentant Eric Swalwell, D-Californie, et le porte-parole de Greene Nick Dyer.

Dyer a apparemment dit à Swalwell masqué: «Biden dit que vous pouvez enlever votre masque», selon Wong. En réponse, dit Dyer, Swalwell l’a insulté et a dit à Dyer de ne pas lui dire quoi faire.

Wong a tweeté qu’il avait été témoin de l’altercation mais n’était pas assez proche pour entendre Swalwell.

Swalwell a développé l’incident dans un réponse au tweet de Wong, disant qu’il est descendu du sol de la Chambre tout en portant un masque lorsque l’assistant de Greene lui a crié de l’enlever.

« Personne ne devrait être victime d’intimidation pour avoir porté un masque. J’ai donc dit à l’intimidateur ce que je pensais de son ordre », a déclaré Swalwell. Il n’a pas nié avoir insulté l’aide.

Lors d’un entretien avec Chris Jansing de MSNBC vendredi, Swalwell a déclaré que le médecin de la maison exigeait que les gens portent des masques sur le sol de la maison. «J’étais descendu du sol et je descendais les marches extérieures et comme beaucoup d’entre nous, j’avais juste oublié d’enlever mon masque», a-t-il expliqué.

Swallwell a dit qu’il avait croisé Greene et son aide, qui lui ont alors crié: «Enlevez votre masque, membre du Congrès». Swallwell a dit à Jansing qu’il en avait assez des «crétins en maraude dans la foule de Marjorie Taylor Greene qui essaient de terroriser mes collègues».

« J’ai juste pensé, tu sais quoi? La meilleure façon de ne pas laisser les gens comme ça intimider les autres est de dire aux intimidateurs de reculer. Et donc, il n’est pas surprenant que son aide soit restée sans voix après que j’aie eu quelques mots de choix pour lui », A déclaré Swalwell.

