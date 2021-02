La Chambre votera sur le retrait de la représentante Marjorie Taylor Greene des comités

La Chambre des représentants votera jeudi sur le retrait de la représentante Marjorie Taylor Greene de Géorgie de ses comités en raison de ses déclarations controversées passées et de son adoption des théories du complot QAnon. « Il est clair qu’il n’y a pas d’alternative », a déclaré le chef de la majorité à la Chambre, Steny Hoyer. Le démocrate a déclaré qu’il s’était entretenu avec son homologue républicain, le leader de la minorité, Kevin McCarthy, au sujet de la recrue républicaine Greene et qu’un compromis ne lui enlevant pas les tâches de son comité ne pouvait pas être atteint. La Chambre dirigée par les démocrates peut voter à la majorité simple. Le vote décidera si Greene peut rester dans ses comités pour le reste de son mandat, qui expire en janvier 2023.

Le petit-déjeuner de prière donne à Biden une nouvelle chance d’appeler à l’unité

Le président Joe Biden devrait s’adresser jeudi au petit-déjeuner de prière national, une tradition de Washington qui appelle les combattants politiques à mettre de côté leurs différends pendant une matinée. Le petit-déjeuner a suscité une controverse dans le passé, en particulier lorsque le président de l’époque, Donald Trump, a profité de l’événement de 2020 pour critiquer ses opposants politiques et remettre en question leur foi. Certains libéraux ont considéré l’événement avec méfiance en raison du groupe confessionnel conservateur qui est derrière. Le sénateur démocrate du Delaware, Chris Coons, coprésident honoraire du rassemblement de cette année, a déclaré que l’événement serait « un événement inclusif et positif ». Coons a également déclaré aux journalistes que les remarques de Biden prendraient une approche différente de celle de Trump. Biden, le deuxième président catholique du pays, assiste à la messe chaque semaine et, dans son seul événement avant d’être assermenté en tant que 46e président le 20 janvier, a assisté à la messe à la cathédrale Saint-Matthieu l’Apôtre à Washington.

La police de Minneapolis ne peut plus désactiver les caméras corporelles

Une nouvelle politique qui interdit aux policiers de Minneapolis d’éteindre leurs caméras pour avoir des conversations privées tout en répondant à un incident entre en vigueur jeudi. Le changement vise à accroître la responsabilité et la transparence, selon une déclaration du chef de la police Medaria Arradondo et du maire Jacob Frey. Les agents ont été obligés d’activer leurs caméras lorsqu’ils sont envoyés à un appel ou initier une activité policière depuis que Justine Diamond a été abattue par un officier de Minneapolis Mohamed Noor en 2017. Plusieurs autres politiques de police ont été modifiées après la mort de George Floyd en mai dernier ce qui a déclenché des manifestations dans tout le pays.

Début de l’enquête sur l’accident d’hélicoptère de l’Idaho qui a tué 3 gardes

Une enquête commence jeudi sur la cause d’un accident d’hélicoptère qui a tué trois pilotes chevronnés de la Garde nationale de l’Idaho. L’UH-60 Black Hawk s’est écrasé mardi au sud de Lucky Peak près de Boise après 20 heures, a confirmé la Garde nationale de l’État dans un message sur Facebook. Les identités des trois pilotes n’ont pas été immédiatement révélées. Le colonel Christopher Burt a déclaré qu’une équipe du centre de sécurité aérienne de l’armée serait sur le terrain jeudi pour commencer son enquête sur l’incident. Deux des pilotes étaient des instructeurs de la Garde nationale de l’Idaho, et le membre le plus subalterne avait plus de cinq ans d’expérience de vol, a déclaré le lieutenant-colonel Nicole Washington, qui supervisait les membres. « Cela laisse un vide énorme et indescriptible dans notre communauté aéronautique », a déclaré Washington lors d’une conférence de presse mercredi.

Le meilleur du cinéma et de la télévision: nominations aux Screen Actors Guild Awards

La saison des récompenses débute jeudi avec des nominations pour la 27e édition des Screen Actors Guild Awards. Les nominations seront annoncées à 11 h HE (8 h HP) sur Instagram Live, avec les présentateurs Daveed Diggs sur @sagawards et Lily Collins sur @lilyjcollins. Les nominations aux SAG Awards viennent un jour après celles des Golden Globe Awards (l’histoire d’origine « Citizen Kane » « Mank » a mené le peloton avec six hochements de tête). La cérémonie des SAG Awards sera diffusée le 4 avril dans une émission spéciale remaniée d’une heure.

Contribuer: The Associated Press