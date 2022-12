Rép Corée 2 – 1 Portugal

La Corée du Sud a atteint de manière spectaculaire les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 grâce à des buts marqués après que Hee-Chan Hwang a frappé un vainqueur à la 91e minute pour battre le Portugal 2-1 à Al Rayyan.

Seulement deux fois auparavant dans leur histoire, la Corée du Sud avait atteint les huitièmes de finale de la Coupe du monde, mais l’attaquant des Wolves Hwang est sorti du banc pour envoyer des réverbérations du stade Education City à Séoul de manière dramatique alors qu’il s’accrochait à la passe de Heung-Min Son pour passe devant Diogo Costa (90+1).

Le Portugal, déjà qualifié pour les huitièmes de finale et n’ayant besoin que d’un match nul pour être sûr de la première place du groupe, a pris la tête avec un but à la cinquième minute de Ricardo Horta, qui a rencontré un centre de Diogo Dalot et l’a martelé à bout portant.

Image:

Woo-Young Jung laisse transparaître ses émotions





Young-Gwon Kim a donné une bouée de sauvetage aux Taeguk Warriors après avoir sauté sur une balle rebondissante dans la bouche de but et l’avoir accrochée dans le filet (27).

L’Uruguay battait le Ghana 2-0, ce qui signifie que la Corée du Sud n’avait qu’à battre le Portugal pour atteindre les 16 derniers sur les buts marqués – et dans la première minute du temps d’arrêt, Hwang a obligé.

La victoire à la dernière minute de la Corée du Sud les a catapultés de la quatrième à la deuxième place du groupe H devant l’Uruguay, qui n’a pas marqué suffisamment de buts pour terminer devant les Asiatiques.

Image:

La Corée du Sud rejoint le Portugal pour avancer





Notes des joueurs Corée du Sud: Seung-Gyu Kim (6), Moon-Hwan Kim (6), Kyung-Won Kwon (6), Young-Gwon Kim (7), Jin-Su Kim (7), Jung, In-Beom Hwang (6), Kang-In Lee (6), Jae-Sung Lee (5), Heung-Min Son (7), Gue-Sung Cho (6). Sous-titres : Hee-Chan Hwang (7 ans), Jun-Ho Son (n/a), Eui-Jo Hwang (n/a). Le Portugal: Costa (6), Dalot (8), Pepe (6), Silva (7), Joao Cancelo (7), Matheus Luiz (6), Neves (7), Vitinha (7), Joao Mario (6), Ronaldo ( 6), Ricardo Horta (7). Sous-titres : Joao Palhinha (6), André Silva (6), Bernardo Silva (n/a), William Carvalho (n/a), Leao (6). Homme du match: Diogo Dalot.

Les grands moments du jeu… 5 min: le Portugal prend la tête avec un but de Ricardo Horta à la cinquième minute

27 min: La Corée égalise sur un corner avec Kim bondissant sur une balle rebondissante dans la bouche de but et l’accrochant dans le filet

44 min : Horta pivote et tire droit sur Seung-Gyu Kim

65 min : Ronaldo, Neves et Nunes sortent dans un triple switch pour le Portugal. Andre Silva, Leao et Palhinha les remplacent

90+1 min : Son Heung-min court après un corner du Portugal dans le temps additionnel et glisse une passe à Hwang Hee-chan pour marquer

La Corée du Sud invoque l’esprit de 2002 pour avancer

Image:

Les joueurs sud-coréens célèbrent après le but de Hwang à la 91e minute





Il y avait des scènes époustouflantes sur le terrain de l’Education City Stadium alors que les joueurs sud-coréens attendaient en groupe sur le terrain avec un smartphone, assistant aux derniers coups du match de l’Uruguay contre le Ghana, priant pour qu’il n’y ait plus de buts.

Il y a eu des larmes lorsque le coup de sifflet final a retenti dans le match qui s’est déroulé simultanément à travers Doha, faisant délirer les joueurs et les fans coréens. Eux et le Japon sont en huitièmes de finale, la Corée du Sud étant désormais susceptible d’affronter le Brésil lundi.

Nouvelles de l’équipe Le capitaine Cristiano Ronaldo a mené l’attaque du Portugal contre la Corée du Sud lors de la Coupe du monde vendredi malgré le fait qu’il ait dû s’entraîner séparément du reste de l’équipe cette semaine, mais Fernando Santos a apporté six changements à l’équipe qui a battu l’Uruguay lundi.

Le Portugal, qui n’avait besoin que d’un match nul pour s’assurer la première place du groupe H et conscient du risque de suspension pour carton jaune au tour suivant, a fait entrer Diogo Dalot et Antonio Silva dans la défense.

Matheus Nunes, Vitinha et Joao Mario entrent au milieu de terrain à la place de Bernardo Silva, William Carvalho et Bruno Fernandes – qui ont marqué deux fois lors de la victoire 2-0 contre l’Uruguay – tandis que Ricardo Horta remplace Joao Felix en attaque.

L’entraîneur portugais de la Corée du Sud, Paulo Bento, a laissé de côté le défenseur central Kim Min-jae, qui avait des doutes sur sa blessure, et l’a remplacé par Kwon Kyung-won, tandis que Lee Jae-sung et Lee Kang-in ont été repêchés au milieu de terrain.

Le Portugal, qui n’avait besoin que d’un match nul pour être sûr de la première place du groupe H et conscient du risque de suspensions pour carton jaune au tour suivant, a effectué six changements et Horta – l’un de ces changements – a donné aux hommes de Fernando Santos le départ parfait à l’intérieur. trois minutes.

Dalot, également rappelé par Santos, s’est précipité derrière l’arrière gauche sud-coréen Jin-Su Kim et le défenseur de Manchester United a choisi Horta pour son deuxième but international.

Image:

Le Portugais Ricardo Horta (centre gauche) célèbre avec ses coéquipiers après avoir marqué





Cela signifie que Dalot a maintenant été directement impliqué dans quatre buts lors de ses trois dernières apparitions pour le Portugal dans toutes les compétitions (deux buts, deux passes décisives), marquant ou aidant à chaque match.

Les Coréens, avec un point avant le match, ont dû battre le Portugal et espérer que le résultat du match du Ghana contre l’Uruguay leur convienne pour atteindre les 16 derniers – et quelques instants après que la nouvelle ait filtré d’un deuxième but pour les Sud-Américains. , c’est Kim qui a égalisé.

Le Portugal n’a pas réussi à dégager un corner alors que le ballon a frappé le dos de Cristiano Ronaldo et est tombé gentiment pour Kim, qui a marqué lors de la Coupe du monde 2018 contre l’Allemagne, et le défenseur a eu la simple tâche de taper à la maison.

Image:

Young-Gwon Kim a redonné espoir aux Coréens avec un égaliseur





Ronaldo, à la recherche d’un but pour égaler le record du Portugal en Coupe du monde de neuf marqué par le grand Eusebio, a eu sa première chance juste après la demi-heure avec un effort en solo que Kim Seung-gyu a sauvé et il était en tout cas hors-jeu.

Le capitaine du Portugal a eu un autre tête-à-tête avec Kim mais son effort était trop faible pour déranger le gardien et il a été laissé au repos à la 65e minute lorsqu’il a été remplacé par l’attaquant Andre Silva.

Alors que la Corée du Sud chassait le but qui les mènerait à un affrontement potentiel à élimination directe avec le Brésil, Son semblait prêt à marquer avec une chance sur la droite mais son tir a été brillamment bloqué par Antonio Silva.

Image:

La Corée du Sud célèbre à plein temps après avoir battu le Portugal





Cependant, l’attaquant de Tottenham ne devait pas se voir refuser un rôle clé dans le vainqueur et a une fois de plus montré pourquoi il a été sept fois footballeur asiatique de l’année alors que son esprit inébranlable a placé la Corée du Sud dans les huitièmes de finale pour la troisième fois seulement en 11 apparitions. .

Le poids de sa balle et le timing de la course étaient parfaits de Hwang alors qu’il s’échappait de Bernardo Silva en retraite pour glisser son arrivée au-delà de Costa.

Fait remarquable, après le vainqueur de Hwang, quatre des sept derniers buts de la République du Sud en Coupe du monde ont été marqués à la 90e minute ou plus tard en seconde période.

La nouvelle a filtré aux Uruguayens qu’ils avaient besoin d’un but de plus alors que neuf minutes étaient jouées au stade Al Janoub – mais il ne devait pas y avoir d’autre rebondissement dramatique.

Relentless Son propulse la Corée du Sud dans les 16 derniers

Image:

La Corée du Sud s’est qualifiée pour la dernière fois pour les huitièmes de finale en 2010





Ben Grounds de Sky Sports :

“Avec une moyenne d’âge de 27 ans et 198 jours, c’était la plus jeune équipe portugaise nommée pour un match de Coupe du monde depuis 1966 contre l’URSS – bien qu’elle contienne un Ronaldo de 37 ans – mais n’enlève rien à ce triomphe pour le Sud. Corée.

“La place de Ji-Sung Park dans le panthéon du football asiatique est incontestable – et c’est lui qui a marqué le but vainqueur contre les Portugais en 2002, lorsque la Corée du Sud a co-organisé le tournoi et s’est qualifiée comme vainqueur de groupe.

Image:

Prochain rendez-vous pour la Corée du Sud, les vainqueurs du Groupe G





“Ce n’était que son 10e but pour son pays et son premier lors d’une Coupe du monde, mais vous pouvez ajouter le nom de Hwang à ce casting étincelant alors que la Corée du Sud a réservé sa place dans les huitièmes de finale pour la première fois depuis 2010.

“Le dernier but de Hwang pour les Wolves est venu contre Arsenal en février. L’attaquant a fait 26 apparitions sans briser sa sécheresse au niveau du club, ce qui explique pourquoi il a été omis de la formation de départ par Paulo Bento.

“Un remplaçant à la 66e minute, ce sont ses premières minutes de football au Qatar et les premières de toutes sortes depuis qu’il a joué pour les Wolves contre Leeds lors de la Coupe Carabao le 9 novembre.

Image:

Le dernier but de Hwang est venu pour les Wolves à Arsenal en février





“Son Heung-min reste sans but lors de cette Coupe du monde mais il s’est écrasé par terre.

“Un jour après que le Japon a donné le ton en étourdissant l’Espagne 2-1 lors de son dernier match pour atteindre la phase à élimination directe lors d’une nuit de drame époustouflant, Son s’est assuré que les fans sud-coréens pourraient lancer leur propre fête au stade Education City. .

“L’équipe asiatique a tout simplement refusé d’accepter que son rêve de Coupe du monde était terminé et c’est le capitaine Son qui a incarné l’énergie implacable des Coréens avec une démonstration désintéressée, caractérisée par son rôle dans le but de Hwang, dont l’intervention tardive signifie qu’il sera le toast de Séoul tout le week-end.”

Le Portugal termine premier mais perd un record – stats Opta

Image:

Le but de Kim était son deuxième en matches de Coupe du monde après une frappe contre l’Allemagne en 2018





Le Portugal a perdu un match de Coupe du monde dans lequel il a ouvert le score pour la toute première fois (P18 W15 D3 avant aujourd’hui), tandis que la République de Corée a remporté un match de Coupe du monde dans lequel elle a concédé le premier pour la première fois depuis 2006 contre le Togo (sans victoire dans 10 matches de ce type avant aujourd’hui).

La République de Corée a dépassé la phase de groupes du premier tour de la Coupe du monde pour la troisième fois seulement (également en 2002 et 2010) lors de sa 11e participation au tournoi.

Malgré la défaite d’aujourd’hui, le Portugal a terminé en tête de son groupe de Coupe du monde (premier tour uniquement) pour la troisième fois, auparavant en 1966 et en 2006 (atteignant la demi-finale de ces deux tournois).

Le Portugal est la seule équipe que la République de Corée a battue deux fois en Coupe du monde.

L’entraîneur portugais de la République de Corée, Paulo Bento, est devenu le premier entraîneur à remporter un match de Coupe du monde contre un pays dont il est originaire depuis Milovan Rajevac en 2010 (Ghana 1-0 Serbie).

Que signifie le résultat ?

Image:

Le Portugal était sur la bonne voie pour une troisième victoire après que Ricardo Horta leur ait donné la tête





le Portugal tête du groupe avec six points tandis que Corée du Sud les rejoindre après avoir terminé deuxième du Groupe H. Uruguay sont éliminés malgré leur victoire sur Ghana.

Le Portugal affrontera désormais les deuxièmes du groupe G, qui sont actuellement la Suisse, le mardi 6 décembre – Coup d’envoi à 19h.

La Corée du Sud devrait affronter le Brésil, vainqueur du groupe G, le lundi 5 décembre – Coup d’envoi à 19h.

Que se passe-t-il d’autre à la Coupe du monde vendredi?

Image:

Le match était à égalité 1-1 à la mi-temps





Cameroun vs Brésil – Coup d’envoi 19h

Serbie vs Suisse – Coup d’envoi 19h

Avec deux victoires sur deux, Brésil sont qualifiés pour les 16 derniers – bien qu’ils aient encore besoin d’un point pour être absolument sûrs du statut de vainqueur de groupe. Mais qui va progresser avec eux ? Cameroun, Suisse et Serbie ai encore de l’espoir.

Tout simplement parce qu’ils doivent affronter le Brésil lors de leur dernier match, le parcours du Cameroun vers les quatre derniers s’annonce le plus difficile – mais, cela dit, une victoire contre le Brésil devrait suffire pour la qualification même si la Suisse atteint quatre points avec un match nul contre la Serbie, tant que le match nul est une rencontre à faible score (la différence de buts actuelle du Cameroun est de moins 1, la Suisse est à égalité, mais le Cameroun a marqué plus de buts).

Mais à condition que le Cameroun ne choque pas le Brésil vendredi soir, et que seule une victoire pourrait suffire aux Africains pour atteindre la phase à élimination directe, alors le décor est planté pour un affrontement au vainqueur entre la Suisse et la Serbie que la Serbie doit gagner. progresser alors que la Suisse n’aura besoin que d’un point pour se qualifier.

Si le Cameroun et la Serbie gagnaient tous les deux, ils finiraient à égalité de points et la place de deuxième serait déterminée par la différence de buts. Celui de la Serbie est actuellement de moins 2.