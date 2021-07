Réouverture de la frontière américano-mexicaine et canadienne: restrictions de voyage jusqu’en août

Les États-Unis ont à nouveau étendu les restrictions aux frontières sur les voyages non essentiels.

Les frontières des États-Unis avec le Mexique et le Canada resteront fermées jusqu’au 21 août, selon des documents qui seront publiés dans le Federal Register. Les précédentes restrictions aux frontières américaines devaient prendre fin jeudi.

Les prolongations font suite à l’annonce du Canada lundi selon laquelle il rouvrirait ses frontières aux citoyens américains et aux résidents permanents entièrement vaccinés le 9 août, avec des plans pour autoriser les voyageurs entièrement vaccinés de n’importe quel pays le 7 septembre.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré lundi: « Toute décision concernant la reprise des voyages sera guidée par nos experts en santé publique et médicaux. … Je ne l’examinerais pas dans le cadre d’une intention réciproque. »

Le Department of Homeland Security, en collaboration avec ses homologues canadien et mexicain, a fermé pour la première fois les frontières des États-Unis aux voyageurs d’agrément en mars 2020 au milieu de la pandémie de COVID-19. Depuis, les restrictions ont été étendues sur une base mensuelle.

Les restrictions à l’entrée aux États-Unis par voie terrestre et par ferry sont prolongées jusqu’à 23 h 59 le 21 août, selon les avis.

Les personnes du Canada et du Mexique ont été autorisées à se rendre aux États-Unis avec la preuve d’un test de coronavirus négatif ou d’une récupération de COVID-19 – une exigence avant d’embarquer sur tout vol international vers les États-Unis qui est entré en vigueur en janvier.

La nouvelle survient alors que les vaccins continuent de se déployer dans les trois pays et que les cas de COVID sont en augmentation avec la propagation de la variante delta du virus, représentant 83% des cas de COVID aux États-Unis.

Le 7 juin, les Centers for Disease Control and Prevention ont abaissé les niveaux d’alerte de voyage COVID-19 pour le Mexique et le Canada du niveau 4 ou « très élevé » au « niveau 3 » ou « élevé », reconnaissant que les conditions, bien que toujours dangereuses, s’améliorent, le DHS a déclaré dans l’avis.

Contribution : The Associated Press