Réouverture de Disneyland célébrée avec des oreilles et des masques de Mickey personnalisés

Les visiteurs marchent entre le plexiglas alors qu’ils entrent dans Touch of Disney à Disney California Adventure à Anaheim, en Californie, le jeudi 18 mars 2021.

Le chapeau doré est devenu un tel phénomène qu’il a inspiré l’entreprise à en faire d’autres versions pour des occasions spéciales et des vacances. Au fil des ans, ces souvenirs classiques ont évolué pour devenir des accessoires à la mode et instagrammables convoités.

Les chapeaux d’oreilles de Mickey sont un souvenir de base dans les parcs Disney depuis des décennies. Les oreilles classiques de Mickey Mouse noires ont été créées par Roy Williams pour les Mouseketeers sur « The Mickey Mouse Club » dans les années 1950. Obtenir une paire, avec une broderie personnalisée, a été un rite de passage pour de nombreux visiteurs du parc depuis l’ouverture de Disneyland en 1955.

L’exemple le plus répandu de cela se présente sous la forme d’oreilles de Mickey et Minnie portables.

Au cours des six décennies qui ont suivi l’ouverture de son premier parc à thème par Disney, la société a encouragé une culture distincte dans ses lieux de divertissement. De la façon dont ses membres de la distribution sont chargés de vaquer à leurs occupations à l’ambiance des différentes terres qui composent le parc, tout ce que Disney fait est délibéré et au service de la création d’une expérience incomparable.

C’est la puissance de Disney et de son symbole fidèle Mickey Mouse, qui est passé de la souris de dessin animé à l’emblème de l’entreprise. Lorsque Disneyland and California Adventure a rouvert vendredi pour la première fois depuis plus d’un an, un rapide examen de la foule a montré à quel point cette souris de 93 ans est vraiment omniprésente.

Une femme porte une paire d’oreilles de Mickey Mouse et un masque assorti.

Pour être sûr, Disney n’est pas le seul parc à thème à se pencher fortement sur la marchandise. Universal Studios vend des robes Poudlard et des T-shirts Minions dans ses parcs, et Six Flags a des accords de licence avec Warner Bros. ‘ Marque Looney Tunes. Pourtant, il y a quelque chose de distinctif dans les oreilles de Mickey de Disney qui les distingue des autres souvenirs.

Ces oreilles sont devenues si populaires que les artisans se sont tournés vers Etsy pour créer et vendre leurs propres créations. En prévision de la réouverture de Disneyland, de nombreux clients achètent des oreilles et des masques de spécialité à porter dans le parc.

Les oreilles sont les meilleures ventes dans les parcs et Disney a travaillé dur pour répondre à la demande. La société a conçu des dizaines de paires différentes, des simples oreilles à paillettes aux paires qui honorent les personnages et les attractions préférés des fans. La plupart des oreilles de la collection Disney coûtent environ 30 $ la paire. Cependant, en raison de la popularité des bandeaux, Disney s’est associé à un certain nombre de designers pour créer des oreilles spécialisées en édition limitée pouvant coûter plus de 100 $.

Au Magic Kingdom, Reynolds, son mari, Wesley, 43 ans, et son fils Cayson, 8 ans, concentrent leurs tenues sur des personnages classiques de Disney tels que Mickey et Minnie. Chez Animal Kingdom, le thème est généralement «Roi Lion».

«Nous faisons des tenues pour correspondre à quel parc nous allons chaque jour, puis nous nous associons», a déclaré Reynolds. « Comme pour Hollywood Studios, nous faisons des tenues » Toy Story « avec des chemises et des oreilles et des chapeaux ou des accessoires. »

Elle a dit que sa famille passait généralement cinq jours à Walt Disney World. Elle apporte deux ou trois oreilles de sa collection à porter pendant le voyage et en achète quelques nouvelles paires une fois dans les parcs.

Krissy Reynolds, un directeur de restaurant de 35 ans originaire de Virginie, possède une collection de plus de 40 oreilles de Mickey. La collection a commencé avec une paire d’oreilles de Minnie Mouse à paillettes rouges et noires qu’elle a acquises lors d’un voyage universitaire.

Ces oreilles sont devenues plus qu’un simple souvenir. Ce sont des objets de collection majeurs pour les fans des parcs Disney.

Krissy Reynolds, 35 ans, et son fils Cayson, 8 ans, célèbrent à la fête d’Halloween pas si effrayante de Mickey à Orlando, en Floride.

«Je suis une ventouse pour tout ce qui concerne la« Belle au bois dormant »», a déclaré Reynolds. « J’aime aussi les paillettes et les choses uniques comme quand [Disney does] nourriture spéciale ou vacances [ears]. «

Pour beaucoup comme Reynolds, qui passent plusieurs jours dans les parcs en Floride ou en Californie, une seule paire d’oreilles ne suffit pas. Et bien que Disney propose un grand choix de modèles d’oreille Mickey, la demande de bandeaux uniques a tellement augmenté que des vendeurs indépendants sont entrés dans l’image.

Etsy, en particulier, est devenu une plaque tournante pour les propriétaires de petites entreprises pour vendre des oreilles personnalisables et des oreilles basées sur des personnages de niche. Dans les semaines qui ont précédé la réouverture de Disneyland, ces vendeurs ont connu une augmentation significative des ventes.

«Les ventes sont allées et venues pendant la majeure partie de la pandémie», a déclaré Rachel Vega, propriétaire de la boutique Etsy Enchanted Story Ears. « Cela a vraiment repris en janvier, je pense que lorsque nous avons commencé à voir les choses avancer à la fois avec [Disney World being] ouverte et les espoirs de Disneyland s’ouvriront à un moment donné. «

Vega, professeur d’orchestre au lycée, vend des oreilles de Mickey faites à la main sur le site de commerce électronique depuis environ un an. Son produit le plus vendu est un ensemble d’oreilles de graduation, qui comportent une petite casquette académique noire et peuvent être personnalisées avec les couleurs de l’école du diplômé. Ses oreilles se vendent entre 35 $ et 40 $.

«Je suis tombée amoureuse de la fabrication d’oreilles personnalisées en les fabriquant pour un voyage de sœurs et j’ai décidé de créer une boutique pour vendre les oreilles que je fabrique», a-t-elle déclaré. «J’adore avoir des oreilles uniques et confortables lorsque je vais dans les parcs et je sais qu’il y en a beaucoup qui ressentent la même chose. C’est définitivement une méthode d’expression personnelle dans les parcs.

La recherche d’oreilles de Mickey sur Etsy apporte des milliers de résultats, des bandeaux délicats ressemblant à des fées basés sur des personnages populaires aux oreilles à motifs en tissu avec de grands nœuds et des paillettes.

Les vendeurs doivent s’assurer de suivre des règles spécifiques afin de ne pas enfreindre la propriété intellectuelle de Disney. Cela signifie suivre des directives telles que ne pas utiliser de personnages Disney spécifiques ou de tissu représentant des images protégées par le droit d’auteur de Disney dans les dessins ou dans leurs magasins.

Arisa, étudiante devenue entrepreneuse, vend sa version des oreilles de Mickey depuis mars 2019. En deux ans, elle a réalisé plus de 900 ventes depuis sa boutique Ears by Arisa.

Actuellement, ses oreilles les plus vendues sont basées sur Loki, Wanda Maximoff, Baby Groot et Raiponce. Ses oreilles se vendent entre 24 $ et 31 $ selon le style.

« Depuis que la Californie a levé les interdictions sur les parcs à thème, de plus en plus de gens m’ont laissé des notes disant à quel point ils étaient excités de porter mes oreilles pour leurs prochains voyages », a-t-elle déclaré. « J’ai même reçu quelques commandes personnalisées pour que leurs oreilles correspondent aux masques qu’ils ont. »

Pendant la pandémie de Covid, les masques sur le thème de Disney ont également été un moteur de profit majeur pour les petites entreprises. Ceux qui visitent les parcs de Disney pendant la pandémie ont adopté les exigences en matière de masque et l’ont utilisé comme une occasion de porter fièrement leurs fandoms préférés en public.

Lorsque Debra Dix ne travaille pas en tant que gestionnaire de cas dans le département de la main-d’œuvre de Goodwill, elle coud et vend des masques. Elle a ouvert sa boutique en décembre 2020 et réalise déjà près de 500 ventes.

La majorité des tissus qu’elle utilise pour ces masques sont sur le thème de Disney. Ses deux best-sellers en ce moment sont un motif de collations des parcs Disney et un motif Mickey à imprimé animal.

« J’ai définitivement vendu plus de masques au cours des 2 derniers mois », a déclaré Dix. « Dans la plupart des cas, les clients achèteront un masque, mais dernièrement, ma moyenne a été de trois à cinq masques par commande. »

Ces masques et oreilles font partie de l’expérience Disney et peuvent aider les visiteurs du parc à créer des souvenirs durables.

Meagan Remmes, 30 ans, d’Asheville, en Caroline du Nord, a acheté un ensemble d’oreilles de mariée Mickey à porter lors de son voyage de noces à Disney World cette année.

«Nous savions que nous voulions quelque chose de spécial pour commémorer que c’était notre lune de miel, et bien que les boutons soient gratuits, ils ne sont pas exactement un facteur de déclaration», a-t-elle déclaré à propos de sa décision de prendre une paire d’oreilles blanches voilées.

« Ce serait soit des oreilles de Mickey, soit des t-shirts personnalisés, mais tout ce que nous avons regardé ne nous ressemblait pas vraiment », a-t-elle déclaré. « Les oreilles de Mickey étaient une solution simple qui nous a fait nous sentir spéciaux de la manière la plus Disney possible. »