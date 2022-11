Réouverture Covid versus découplage, concurrence

La Chine avait auparavant “navigué” économiquement alors que d’autres pays étaient en difficulté, mais la deuxième économie mondiale pourrait avoir un chemin difficile à parcourir, selon un stratège.

“La Chine a atteint ce niveau de développement où de nombreux marchés émergents trouvent généralement que les choses deviennent plus difficiles”, a déclaré Mark Jolley de CCB International Securities.

Il a souligné la tendance à la démondialisation, les frictions entre les États-Unis et la Chine ainsi que la faiblesse de l’économie mondiale.

“Des deux côtés du Pacifique, nous entendons beaucoup de vœux pieux selon lesquels le découplage favorisera plutôt que de nuire à la croissance intérieure. Nous ne sommes pas d’accord”, a écrit Ethan Harris dans une note de BofA Global Research publiée vendredi.

“Le découplage est un jeu à somme négative qui nuit aux deux pays. Cela signifie abandonner l’avantage comparatif et bloquer le capital”, a ajouté l’économiste mondial de Bank of America Securities, bien qu’il ait reconnu qu’il pourrait y avoir “de fortes raisons géopolitiques et de fiabilité” pour le découplage. .