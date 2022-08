Réorganisez votre espace de divertissement et économisez jusqu’à 620 $ sur certains téléviseurs chez Best Buy

Avec la fin de l’été, les sports d’automne commencent et nous serons plus nombreux à passer plus de temps à l’intérieur, diffusion sports en direct, films, musique et plus encore, c’est donc le moment idéal pour jeter un coup d’œil à votre espace de divertissement.

S’il est temps pour vous de passer à un nouveau Smart TV, Best Buy propose actuellement des offres qui valent le détour. Vous pouvez économiser jusqu’à 620 $ sur certains modèles, c’est donc le moment idéal pour réorganiser votre système de divertissement à domicile.

Nous avons mis en évidence quelques-unes des meilleures offres de la vente actuelle de Best Buy ci-dessous, mais assurez-vous de consulter le pour trouver la bonne taille et les bonnes caractéristiques pour votre espace de divertissement.

LG Le tout nouveau LG C2 2022 est une suite impressionnante du précédent LG C1, qui a été choisi comme notre téléviseur haut de gamme préféré pour son prix lors de sa sortie. Il est doté d’un processeur AI a9 Gen5 avancé et de plus de 8 millions de pixels auto-éclairés, ainsi que de la prise en charge de Dolby Vision IQ et Dolby Amos. Il comprend même Dynamic Tone Mapping Pro et à la fois un mode Filmmaker et un LG Game Optimizer. Et si vous êtes un fan de la commande vocale, ce téléviseur est livré avec un support intégré pour Google Assistant, Amazon Alexa, Apple AirPlay et plus encore, afin que vous puissiez contrôler votre appareil en mode mains libres. Lisez notre avis sur la série LG OLED C2 2022.

Samsung Ce téléviseur a plus de 8 millions de pixels auto-éclairés et dispose d’un traitement 4K AI Neural, ainsi que du son Dolby Atmos et du suivi d’objet, ainsi que de Motion Xcelerator Turbo pour que votre image reste fluide à 120 Hz. Il dispose même d’un mode Eye Comfort pour ajuster automatiquement la lumière bleue pour vos yeux tout au long de la journée.

Hisense L’A6 offre une superbe image 4K sur un écran massif pour un excellent prix. Il intègre également Google Chromecast et dispose d’un mode Filmmaker, d’un mode Sports et d’un mode Jeu Plus avec une faible latence automatique jusqu’à 60 Hz, afin que vous puissiez optimiser votre image en fonction de l’utilisation que vous faites de votre écran. Il a également Dolby Vision Dr, HDR10 et DTS Virtual: X et est livré avec une télécommande vocale.

Offres de 75 pouces

Offres de 65 pouces

Offres de 55 pouces

Et si vous n’avez pas trouvé le bon téléviseur pour vous chez Best Buy, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez consulter d’autres grands Offres télé cela arrive maintenant.