Réorganisez la culture de travail, faites de l’Inde l’une des meilleures d’Asie

L’attitude décontractée appartiendra au passé et tous les programmes seront axés sur les résultats, car la Fédération indienne de football prévoit une refonte complète de sa culture de travail dans le cadre d’une feuille de route visant à faire de l’équipe nationale l’une des meilleures du monde. Asie.

On a appris que la feuille de route, en cours de préparation pour les 25 prochaines années, ne dira pas explicitement que l’équipe nationale devrait se qualifier pour la Coupe du monde, mais suggérerait implicitement la même chose.

“Le nouveau groupe de dirigeants ne veut pas présenter la qualification pour la Coupe du monde comme un objectif ultime. Le processus de réflexion est que si vous êtes parmi les meilleurs d’Asie, alors vous jouerez la Coupe du monde”, a déclaré à PTI une source bien informée au courant des développements.

“L’équipe indienne était auparavant parmi les meilleures d’Asie. La tentative est de s’élever régulièrement à ce niveau une fois de plus.”

Dans les années 1950 et au début des années 1960, considérées comme l’âge d’or du football indien, l’équipe nationale a remporté des médailles d’or aux Jeux asiatiques de 1951 et 1962 et a terminé quatrième aux Jeux olympiques de 1956.

L’Inde a également terminé deuxième de la Coupe d’Asie de 1964, mais le football du pays a décliné par la suite et la médaille de bronze des Jeux asiatiques de 1970 a été la dernière grande réussite sur la scène continentale.

“Tout sera orienté vers la cible, que ce soit les entraîneurs, le personnel de soutien, tout autre programme, même la main-d’œuvre au siège de l’AIFF. Il y aura une refonte et une restructuration.

« L’attitude décontractée sera supprimée. C’est dans tout le spectre et s’appliquera à toutes les personnes associées à l’AIFF”, a déclaré la source.

La publication du document, qui devrait comporter des centaines de pages, devrait être retardée de quelques jours car l’AIFF souhaite également des contributions de l’instance dirigeante mondiale de la FIFA et de la Confédération asiatique de football.

L’AIFF avait auparavant prévu de publier la feuille de route 100 jours après les élections du 2 septembre, mais a ensuite décidé de le faire après la fin de la Coupe du monde. Mais maintenant, le document devrait être publié dans la première semaine de janvier.

On apprend également que la feuille de route en cours de préparation sera la plus complète jamais réalisée dans l’histoire du football indien.

«Il aura une feuille de route pour les clubs, les ligues, les associations d’État. Le développement de la base et de la jeunesse occupera une grande place. Développement de l’équipe nationale, amélioration du jeu féminin, formation des entraîneurs et des arbitres, tout y sera. Ce sera un document complet”, a déclaré la source.

Le secrétaire général de l’AIFF, Shaji Prabhakaran, avait déclaré à PTI que le budget annuel de la fédération nationale d’un peu plus de Rs 100 crore devait être augmenté d’au moins 10 fois pour pouvoir faire avancer le football indien.

C’est pourquoi, la feuille de route traitera en grande partie de l’aspect commercial du football indien, comme de la manière de gonfler les ressources financières de l’AIFF.

« Tout le monde connaît le potentiel commercial du football indien. Cela devrait être beaucoup plus que ce qu’il obtient actuellement. L’effort serait d’obtenir la bonne valeur commerciale de ce que le football indien offre”, a déclaré la source.

En 2012, l’AIFF avait dévoilé Lakshya 2022, un plan pour se qualifier pour la Coupe du monde 2022. C’était principalement le travail de Robert Baan des Pays-Bas qui a été nommé directeur technique en 2011.

L’AIFF avait également préparé une feuille de route en 2019 avec la FIFA et l’AFC, mais cela traitait principalement de la structure de la ligue nationale – promotion et relégation dans la Super League indienne et la I-League.

