Réorganisation de la Premier League VAR pour réduire les pénalités douces et sauver 20 buts de hors-jeu

Le chef des arbitres de Premier League, Mike Riley, a déclaré que les officiels réduiraient les pénalités douces la saison prochaine, tandis que les modifications apportées au hors-jeu VAR pourraient empêcher le refus de 20 buts.

Riley a eu des entretiens avec des clubs, des joueurs, des managers et l’Association des supporters de football au cours des derniers mois, pour essayer de parvenir à un consensus sur la façon dont le match devrait être arbitré en Premier League, à la fois sur le terrain et dans la salle VAR.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Un record de 125 pénalités (dont 29 via VAR) ont été accordés la saison dernière, contre 92 en 2019-20 et 103 en 2018-19. Beaucoup d’entre eux provenaient de décisions où le contact était minime entre le défenseur et l’attaquant, et les arbitres doivent désormais « considérer les conséquences et la motivation du joueur ».

« Fondamentalement, nous voulons que l’approche soit celle qui permette le mieux aux joueurs de sortir et de s’exprimer, permette aux matchs de Premier League de se dérouler et signifie que l’équipe d’arbitrage, à la fois en tant qu’arbitre et en tant que VAR, n’intervient pas pour les infractions mineures, » dit Riley. « Créons un jeu fluide, où le seuil est légèrement plus élevé qu’il ne l’était la saison dernière. »

Dani Ceballos d’Arsenal a remporté un penalty (bien qu’il ait été annulé pour hors-jeu) après un contact minimal avec Richarlison d’Everton, tandis que Marcus Rashford de Manchester United a été à peine touché par Jamal Lewis de Newcastle. Ce ne sont que deux exemples parmi tant d’autres, avec des arbitres chargés de surveiller de près les joueurs essayant de gagner des pénalités après un contact négligeable.

Les arbitres de Premier League ont reçu pour instruction de réduire les fautes légères et les pénalités et d’augmenter le seuil avec VAR. Getty

« Les principes que nous avons établis sont les suivants : l’arbitre doit rechercher un contact et établir un contact clair, puis demander si ce contact a une conséquence, puis le joueur a utilisé ce contact pour essayer de gagner une faute ou un penalty », a ajouté Riley. « Il ne suffit pas de dire ‘oui, il y a un contact’.

« Je pense que nous sommes en partie entrés dans cet état d’esprit par l’analyse médico-légale qui s’est déroulée dans le monde VAR. Le contact en lui-même n’est qu’une partie de ce que l’arbitre devrait rechercher ; considérez également les conséquences et la motivation du joueur. »



1 Lié

La Premier League a vu 32 buts exclus pour hors-jeu via les décisions du VAR la saison dernière, mais Riley dit que 20 (62,5%) d’entre eux auraient résisté à l’aide du nouveau processus pour 2021-22, qui reflète celui de l’Euro 2020. Trois exemples sont Le vainqueur du temps additionnel de Jordan Henderson pour Liverpool à Everton (lorsque Sadio Mane était légèrement hors-jeu), le but de Mohamed Salah à Brighton et l’effort de Patrick Bamford pour Leeds United à Crystal Palace.

« Sur le hors-jeu marginal, nous avons maintenant effectivement réintroduit le bénéfice du doute pour le joueur attaquant », a déclaré Riley. « Là où nous avons une décision très proche, nous continuons à suivre le même processus que nous avons fait la saison dernière avec les lignes à un pixel, nous mettrons ensuite les lignes de diffusion plus épaisses, et lorsqu’elles se chevauchent, ces situations seront désormais considérées comme à côté.

« Ce que nous rendons au jeu, ce sont 20 buts que nous aurions refusés la saison dernière en utilisant un examen assez médico-légal. Ce sont donc les ongles des orteils, le nez des joueurs qui sont hors-jeu ; ne le sera pas. »

Le but de Mohamed Salah pour Liverpool à Brighton serait soumis au nouveau processus de hors-jeu VAR. première ligue

L’arbitrage et le VAR ont été très appréciés à l’Euro 2020, et Riley pense que cela peut aider à entrer dans la nouvelle saison. En augmentant le seuil des interventions du VAR, il espère que les fans accepteront davantage le processus.

« Les Euros ont été vraiment bons à bien des égards », a ajouté Riley. « Il y avait une plus grande acceptation du fait que les arbitres n’interviennent pas pour de petits contacts, et cela a permis au jeu de se dérouler. Il y avait une plus grande acceptation que l’arbitre prenne la décision sur le terrain et à moins que le VAR n’ait des preuves claires qu’il se tient à l’écart, alors vous relever le seuil.

« Inévitablement, ce dont nous débattrons tous, c’est de savoir si ce seuil s’applique dans un cas spécifique. Si vous êtes un fan d’une équipe, vous penserez clairement que c’est le cas, un fan de l’autre pourrait ne pas le faire. L’une des choses encourageantes est nous entrons dans la saison prochaine avec des gens qui s’attendent à ce que ce seuil soit plus élevé.

« Nous tirerons les avantages de l’euro. Augmenter le seuil est une bonne chose, tout comme s’assurer que le VAR n’intervient que là où nous avons des preuves claires et évidentes. Ce ne sera pas la même expérience, mais ces principes et avantages nous pouvons exploiter au profit du football de Premier League. »