Réoccuper Gaza « n’est pas la bonne chose à faire », dit la Maison Blanche à Israël

La Maison Blanche a mis en garde Israël mardi contre la réoccupation de Gaza après que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a suggéré que son pays pourrait y jouer un rôle de sécurité « pour une durée indéterminée » une fois la guerre terminée.

« Nous avons des discussions actives avec nos homologues israéliens sur ce à quoi ressemblera Gaza après le conflit », a déclaré aux journalistes John Kirby, porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche. « Le président maintient sa position selon laquelle la réoccupation par les forces israéliennes n’est pas la bonne chose à faire. »

Ces mots d’avertissement sont intervenus après que M. Netanyahu a déclaré qu’Israël devrait superviser la sécurité de la bande de Gaza une fois les combats terminés, afin de prévenir de futures attaques. M. Netanyahu, en une interview avec ABC News, n’a pas précisé qui devrait gouverner l’enclave après la disparition du Hamas, qui la contrôle désormais. Mais il a ajouté qu’il pensait qu’Israël « assumerait indéfiniment la responsabilité globale de la sécurité » sur le territoire.

Le président Biden avait précédemment déclaré que ce serait « une grave erreur » de la part d’Israël de réoccuper Gaza, dont il s’est retiré en 2005.

Les États-Unis ont apporté un soutien sans faille à Israël depuis l’attaque terroriste du Hamas du 7 octobre, qui a tué plus de 1 400 personnes, selon les autorités israéliennes. Un Gaza post-conflit, a déclaré M. Biden, « ne peut pas être le Hamas ». une organisation dont l’alliance fondatrice embrasse « le meurtre des Juifs » et anéantir Israël. Les États-Unis et l’Union européenne ont désigné le Hamas comme groupe terroriste.

Mais à mesure que la crise humanitaire à Gaza s’aggrave, les États-Unis tentent de plus en plus d’équilibrer leur soutien à Israël avec des appels à la protection des non-combattants palestiniens et à des « pauses humanitaires » dans les combats.