REO Speedwagon se sépare

Photo : Tim Mosenfelder/Getty

Ce sentiment qu’ils essayaient de combattre ? Un divorce. Près de 50 ans après leur règne en tant que colonne dorique du circuit rock, REO Speedwagon cessera ses tournées à la fin de l’année en raison de « différences irréconciliables » et d’une « situation complexe » entre deux membres clés. Dans un communiqué de presse publié le 17 septembre sur les réseaux sociaux, posteLe groupe a écrit que la retraite était devenue nécessaire en raison de la convalescence continue du bassiste Bruce Hall après une opération au dos, qui l’a tenu éloigné des routes pendant toute l’année. « Si cela ne tenait qu’à lui, il serait de retour en tournée, mais ce n’est pas seulement à lui de décider », peut-on lire dans le communiqué. « L’opinion générale était qu’il n’avait pas suffisamment récupéré pour être en mesure de jouer au niveau auquel les fans s’attendent. » Hall et le leader du groupe Kevin Cronin, le seul membre restant de l’ère classique, ne sont pas d’accord sur le calendrier de retour du bassiste. « Je n’aurais jamais pensé que cela se terminerait comme ça et j’ai le cœur brisé », a déclaré Hall. dit « Vous avez été très clairs et explicites dans vos souhaits de voir mon retour sur scène. Croyez-moi, c’est tout ce que je voulais aussi. Nous méritions tous une tournée d’adieu », a déclaré Cronin. aussi a été en proie à des problèmes de santé et à une récente hospitalisation, ce qui a forcé REO Speedwagon à annuler ses derniers spectacles d’été. Si seulement il y avait… un chanson appropriée pour clôturer ce moment.