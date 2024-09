REO Speedwagon arrête sa tournée en raison d’un conflit « irréconciliable »

REO Speedwagon freine brusquement : le groupe de rock va arrêter sa tournée en raison des « différences irréconciliables » du groupe.

Le groupe « Je ne peux pas lutter contre ce sentiment » et « Continue à t’aimer » annoncé Lundi, le groupe a annoncé qu’il se retirerait de la route le 1er janvier en raison des problèmes de dos du bassiste Bruce Hall et du récent départ du chanteur principal Kevin Cronin du groupe après une opération d’urgence. Lorsque Hall s’est retiré pour avoir opération du dos en novembrele bassiste et chanteur Matt Bissonette, qui a joué avec le David Lee Roth Band, Ringo Starr and the Roundheads et Electric Light Orchestra, a pris la relève. Hall a déclaré plus tard que la tournée était un défi en raison de problèmes avec sa posture.

« Bruce [Hall] « Il avait l’intention de revenir sur la route à présent. Si cela ne tenait qu’à lui, il serait de retour en tournée… mais ce n’est pas seulement à lui de décider », a déclaré le groupe dans un communiqué. déclaration publié sur ses réseaux sociaux. « L’opinion générale était qu’il n’avait pas suffisamment récupéré pour être en mesure de jouer au niveau auquel les fans s’attendent. Bruce a respecté cette opinion et est reconnaissant envers Matt [Bissonette] « Il a été là pour faire avancer le Wagon pendant la tournée d’été. Bruce n’a jamais eu l’intention de prendre sa retraite ou de s’éloigner du groupe, des fans et de l’équipe qu’il aime depuis près de 50 ans. »

En plus de Hall, 71 ans, et Cronin, 72 ans, le groupe nominé aux Grammy Awards comprend actuellement le membre original et claviériste Neal Doughty, 78 ans, le guitariste Dave Amato, 71 ans, et le batteur Bryan Hitt, 70 ans. Le groupe, qui s’est formé dans l’Illinois à la fin des années 1960, a été cofondé par Doughty – qui a annoncé son intention de prendre sa retraite en 2023 — et le batteur Alan Gratzer, qui a quitté le groupe en 1988.

Le groupe a d’abord été rejoint par le chanteur et guitariste Joe Matt et le bassiste Mike Blair, mais le groupe a connu un changement constant de membres au cours des cinq dernières décennies. Cronin a rejoint le groupe en 1972, et Hall en 1977, avant la sortie de l’album à succès du groupe en 1978, « You Can Tune a Piano, but You Can’t Tuna Fish » et de l’album à succès de 1980, « Hi Infidelity ».

Le communiqué de REO Speedwagon précise également que Cronin « n’a jamais eu l’intention de quitter le groupe » non plus parce que « les fans et l’équipe représentent également le monde pour lui ». La semaine dernière, Cronin a annoncé qu’il devait subir une opération d’urgence, mais il a promis d’être « debout et en forme » dès que ses médecins l’autoriseront à le faire. (« Jusque-là, je suis concentré à 100 % sur ma convalescence », a-t-il écrit samedi sur le compte Instagram du groupe. site web.)

Mais sa promesse semble avoir été de courte durée, compte tenu de la position du groupe sur sa situation actuelle, qui comprenait cette explication :

« En raison de cette situation complexe, des différences irréconciliables sont apparues entre Bruce et Kevin. C’est donc avec une grande tristesse que nous annonçons que REO Speedwagon cessera ses tournées à compter du 1er janvier 2025 », indique le communiqué. « Neal, Kevin et Bruce remercient leurs fans pour toutes leurs années de soutien fidèle et pour avoir redonné au groupe de si merveilleux souvenirs qui resteront gravés dans leur mémoire à jamais. »

REO Speedwagon devrait reprendre ses représentations cet automne, en commençant par une tournée à Rancho Mirage le 27 septembre et en terminant par un spectacle le 23 novembre à Lexington, dans le Kentucky, selon le communiqué du groupe. site webOn ne sait pas encore si quelqu’un d’autre remplacera Cronin.

REO Speedwagon a terminé sa tournée Summer Road Trip en co-tête d’affiche avec le groupe pop-rock Train la semaine dernière après avoir été contraint de se retirer des derniers spectacles à Chula Vista le 10 septembre et à Phoenix le 11 septembre en raison de la maladie de Cronin. Cronin a déclaré samedi que « 2024 a été à la fois joyeuse et pleine de défis, et même si je n’ai pas tout à fait atteint la ligne d’arrivée, j’ai adoré le voyage. Le road trip d’été avec Train et REO Speedwagon était une idée courageuse et une incroyable réussite. »

Train a ouvert les deux derniers concerts de la tournée avec « Keep on Loving You » de REO Speedwagon ; Yacht Rock Revue, qui était présent pour les dernières dates, a repris « Roll With the Changes » de REO dans son set.