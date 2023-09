Reo Hatate : le milieu de terrain du Celtic signe un nouveau contrat de cinq ans prolongeant le séjour de Parkhead jusqu’en 2028 | Actualités footballistiques

Reo Hatate a mis fin aux spéculations sur sa situation contractuelle en mettant la plume sur un nouveau contrat de cinq ans au Celtic.

L’international japonais de 25 ans a rejeté la première offre du Celtic le mois dernier, mais exprime désormais sa joie de s’engager avec les champions écossais jusqu’en 2028.

Hatate a marqué 14 buts en 71 matchs pour le club depuis son arrivée de la Kawasaki Frontale de la J-League en janvier 2022.

S’adressant au site officiel du Celtic, il a déclaré : « Je suis ravi d’accepter ce nouveau contrat avec le Celtic et d’engager mon avenir dans le club.

« J’adore jouer pour le Celtic devant les meilleurs fans du monde et j’espère que nous pourrons avoir de plus en plus de succès ensemble.

« J’ai reçu le meilleur accueil depuis que j’ai rejoint le club et je tiens à remercier tous nos supporters pour le grand soutien qu’ils continuent de nous apporter. »

Hatate n’a débuté qu’un seul match de Premiership écossaise depuis le retour de Brendan Rodgers cet été, mais l’entraîneur a rendu hommage au désir du milieu de terrain de s’améliorer en tant que force motrice dans la décision du club de prolonger son séjour au Celtic Park.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Hatate a marqué son premier but de la saison lors de la victoire 3-0 du Celtic à Livingston le week-end dernier.



Il a ajouté : « C’est un énorme talent, un jeune joueur passionnant avec de grands attributs et quelqu’un qui peut changer un match.

« Je sais que c’est le genre d’homme et de joueur qui ne veut pas se reposer. Il a soif de s’améliorer chaque jour et d’accomplir de plus en plus pour être le meilleur possible – et le Celtic est un endroit idéal pour lui de faire ça.

« Nous avançons maintenant ensemble avec une réelle confiance et j’ai vraiment hâte de poursuivre notre travail avec lui et le reste de l’équipe alors que nous affrontons tous les défis qui nous attendent. »

Scottish Premiership et SWPL sur Sky Sports

Sports aériens – Cette saison, jusqu’à 48 matchs de Premiership seront disponibles sur les chaînes phares de Sky Sports, notamment Sky Sports Football et Sky Sports Main Event, ainsi qu’au moins cinq matchs SWPL. À partir de 2024/25, jusqu’à 60 cinch Premiership seront diffusés en direct sur Sky Sports, en plus du SWPL.

Actualités Sky Sports – 24 heures sur 24, sept jours sur sept, les fans de football écossais peuvent profiter de la couverture éditoriale continue de Sky Sports News (chaîne 409) sur la Premiership et la SWPL tout au long de la saison.

Sky Sports numérique – Suivez toutes les dernières actualités du football écossais sur SkySports.com et dans l’application, y compris des fonctionnalités et des interviews exclusives, ainsi qu’une couverture de blog en direct dédiée, des extraits de matchs en direct sur Sky Sports et des temps forts gratuits.

Sky Sports Social – Outre la couverture et la visibilité de la ligue sur tous les principaux réseaux sociaux de Sky Sports, le canal Twitter sur mesure @ScotlandSky continuera à héberger tout le contenu du football écossais sur Sky Sports.

Spectacle des faits saillants – Connectez-vous pour un résumé dédié de la Cinch Premiership chaque semaine sur Sky Sports Football.

Pour télécharger l’application Sky Sports, cliquez ici, pour visiter le site Web de Sky Sports, cliquez ici.

Sky Sports est le berceau du football national au Royaume-Uni et en Irlande, avec des matchs de la Scottish Premiership, de la Scottish Women’s Premier League, de la Premier League, de la WSL, de l’EFL et plus encore.