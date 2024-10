Renzo Piano Building Workshop achève Paddington Square à Londres

Des murs-rideaux et une structure en acier apparente définissent Paddington Square, un bâtiment controversé à usage mixte situé dans le centre de Londres, réalisé par le studio d’architecture Renzo Piano Building Workshop.

En dix ans de construction, le bâtiment prend la forme d’un cube de 55 mètres sur 55, élevé sur un podium d’équipements publics comprenant une entrée du métro de Londres.

Alors que la majeure partie du bâtiment de 18 étages est destinée à des bureaux privés, sa base comprend également des magasins et des restaurants, tandis que deux ascenseurs au niveau de la rue donnent accès à un restaurant public sur le toit.

Selon Atelier de construction de piano RenzoSelon l’architecte du projet Joost Moolhuijzen, ces éléments de Paddington Square destinés au public constituent la partie la plus « essentielle » du projet.

Ces espaces font partie d’une stratégie plus large du studio visant à améliorer le domaine public à l’extérieur de la gare adjacente de Paddington en maximisant « la perméabilité et l’accessibilité », a déclaré Moolhuijzen.

Cet objectif a également été atteint grâce au détournement d’une ancienne route devant le site autour du bâtiment et aux efforts visant à réduire l’impact visuel de sa façade.

« La difficulté était que nous savions que ce serait un très grand bâtiment », a déclaré Moolhuijzen à Dezeen lors d’une visite du bâtiment.

« Son empreinte au sol est de 55 mètres sur 55 mètres, il est surélevé de 12 mètres du sol, c’est donc un gros cube, alors comment pourrions-nous le relier à l’échelle de la rue ? » il a continué.

« En articulant le bâtiment, en exposant sa structure et en travaillant très dur sur les façades pour le rendre plus subtil, plus dentelle que les murs-rideaux typiques que l’on voit à Canary Wharf, je pense que nous avons réussi à lui donner une sensibilité et une profondeur. le bâtiment qui contribue vraiment à l’intégrer au site.

Paddington Square est un projet controversé. Révélé pour la première fois en 2015, il prenait à l’origine la forme d’une tour cylindrique de 224 mètres, mais sa hauteur a été réduite et sa forme réinventée suite à la réaction des critiques.

Cependant, sa nouvelle conception de 75 mètres de haut a également suscité une opposition en raison des craintes de son impact sur la zone de conservation entourant la gare de Paddington à Londres, et sa construction a été brièvement suspendue à la suite d’une pétition demandant une enquête publique sur les plans.

Malgré cela, Moolhuijzen estime que le résultat final est un succès.

« Nous avons tenu notre promesse », a déclaré Moolhuijzen. « Lorsque vous planifiez, vous promettez quelque chose, vous le promettez aux planificateurs, vous le promettez à la communauté locale, vous le promettez à Londres dans son ensemble, et je pense que nous avons tenu cette promesse », a-t-il poursuivi. « Je pense que le résultat a été meilleur que cette promesse. »

Paddington Square se distingue par sa façade uniforme en mur-rideau à double couche, ventilée de l’extérieur. Les murs-rideaux ont été choisis pour garantir une vue vers l’extérieur et maximiser la lumière dans tout l’intérieur de Paddington Square grâce à ses dalles de plancher profondes.

Pour contribuer à réduire l’échelle visuelle du cube, ses meneaux ont été rapprochés les uns des autres sur les façades, ce qui signifie que le verre est dissimulé lorsqu’on le regarde sous certains angles.

Entre les deux couches de verre se trouvent des stores perforés conçus pour réduire les apports solaires et minimiser la demande énergétique des bureaux à l’intérieur. Lorsque les stores sont fermés, leurs perforations contribuent à maintenir les lignes de visibilité.

Selon Moolhuijzen, la façade est également destinée à imiter l’architecture « en dentelle » de la gare adjacente de Paddington par l’ingénieur Isambard Kingdom Brunelqui a ouvert ses portes il y a 160 ans.

« Certains éléments de la gare de Brunel ont été une source d’inspiration pour ce bâtiment », a déclaré Moolhuijzen. « Les arches et les détails [of the station] sont comme une dentelle, et il y a quelque chose comme ça sur la façade [of Paddington Square] », a-t-il poursuivi.

« Bien que le langage des bâtiments soit complètement différent, la gare est une gare et c’est une époque différente, le jeu avec la lumière et les détails pour donner de la profondeur était quelque chose que nous voulions réaliser », a ajouté Moolhuijzen.

L’impact visuel de Paddington Square est également réduit grâce à l’ajout de balcons d’un côté et à l’élévation de la place au-dessus d’une place publique – un mouvement que l’équipe décrit comme ayant un effet « flottant ».

Là où se trouvait autrefois un ancien bureau de poste délabré, une structure à l’échelle résidentielle contenant un bar a été ajoutée. Décrit par Moolhuijzen comme un « bâtiment serre-livres », on espère qu’il reliera Paddington Square et les immeubles résidentiels environnants.

Un détail structurel important mais discret de Paddington Square est que ses colonnes structurelles, qui traversent le bâtiment, sont inclinées vers l’intérieur sur les trois niveaux les plus bas.

Cela signifie qu’ils sont en retrait de la façade au niveau de la place, conçue par Renzo Piano Building Workshop pour maximiser l’espace de rassemblement.

Dix bâtiments en forme de cube à la géométrie impressionnante

À l’intérieur de Paddington Square se trouvent 14 étages de bureaux appartenant au promoteur du projet Great Western Developments. Chaque étage est accessible par un hall surélevé au sein du podium, où se trouve également une salle de sport pour les employés.

Au dernier étage se trouve un restaurant sur le toit, ouvert en 2025, avec accès à une terrasse avec vue sur les toits de Londres. Dans un coin se trouve un sol transparent donnant sur la rue.

Dans le cadre du projet, Renzo Piano Building Workshop a également introduit une entrée souterraine et une billetterie pour le métro de Londres, accessibles depuis le podium. Il a augmenté la capacité de l’ancienne gare et l’accès sans marches.

Au-dessus et autour de la billetterie se trouvent une série de magasins et de restaurants, bordant une passerelle qui traverse le cube en diagonale et offre une vue sur la gare de Paddington.

Renzo Piano Building Workshop est le studio éponyme de l’architecte Renzo Piano, lauréat du prix d’architecture Pritzker, qu’il a fondé en 1981. L’entreprise possède aujourd’hui des bureaux à Gênes et à Paris.

Ailleurs, le studio a également récemment achevé un palais de justice en forme de cube à Toronto, empilé au sommet d’un atrium géant.

Les cubes sont une forme populaire en architecture, avec d’autres exemples, notamment le Cube de Berlin en Allemagne par 3XN et le gratte-ciel Mukaab en cours de développement en Arabie Saoudite, qui figuraient tous deux dans notre sélection de 10 bâtiments en forme de cube à la géométrie impressionnante.

La photographie est de Hufton + Corbeau.