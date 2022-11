Renvoyez tous les demandeurs d’asile qui sont “victimes” de l’esclavage moderne, disent les députés conservateurs à Rishi Sunak

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Tous les demandeurs d’asile victimes de la traite ou “victimes” de l’esclavage moderne seraient renvoyés dans les pays qu’ils ont quittés, dans le cadre de plans radicaux proposés par 50 députés conservateurs.

Le groupe – dirigé par les anciens ministres du cabinet David Davis, Liam Fox et Esther McVey – affirme que cette décision serait une solution «de bon sens» à la crise des petits bateaux traversant la Manche.

M. Davis a rejeté l’argument selon lequel le ministère de l’Intérieur aurait déjà adopté la politique, si c’était aussi «simple» – affirmant qu’elle est «trop gentille» envers les demandeurs d’asile.

“Si vous prétendez que vous avez été victime de la traite involontairement, alors la solution la plus simple et la plus sensée est sûrement de corriger cela et de vous ramener chez vous ?” a soutenu l’ancien secrétaire du Brexit.

Le groupe, qui a écrit à Rishi Sunak, propose un deuxième changement pour introduire le “rejet sommaire” des demandes d’asile des demandeurs de pays sûrs, arguant que c’est la politique en Suède.

M. Davis a souligné 12 000 Albanais qui ont traversé la Manche cette année, disant Radio BBC 4: « Ils demandent l’asile en vertu des lois sur la traite des êtres humains, l’esclavage moderne et ils sont ici depuis des années.

« Il faut 420 jours au dernier décompte pour obtenir même une décision initiale pour eux, ce qui paralyse tout le système. Et ce n’est pas nécessaire, car l’Albanie est un pays sûr.

L’ancien ministre a reconnu que 85% des demandes d’asile des femmes et des enfants albanais aboutissent, mais a blâmé la surutilisation des lois modernes sur l’esclavage de Theresa May.

« Exceptionnellement, le ministère de l’Intérieur est trop gentil et insuffisamment législatif – probablement la seule fois dans l’histoire qu’il l’a été », a affirmé M. Davis.

En réponse aux propositions, une porte-parole du gouvernement a déclaré: “Nous avons clairement indiqué qu’il n’y a pas de solution unique pour arrêter l’augmentation des passages à niveau dangereux.”

De nombreux députés conservateurs sont sur le point de paniquer face à l’incapacité de limiter les traversées de petits bateaux et à la dernière menace de Nigel Farage de revenir et de séduire les électeurs de droite lors des prochaines élections.

Suella Braverman, la ministre de l’Intérieur, a admis que le gouvernement n’avait “pas réussi à contrôler nos frontières”, utilisant le langage de l’extrême droite pour condamner une “invasion” outre-Manche.

Toute tentative d’expulsion de toutes les victimes de la traite et de l’esclavage serait contestée devant les tribunaux au motif que les lois internationales sur les droits de l’homme exigent que chaque demande soit examinée sur une base individuelle.

Ce serait également violer la Convention sur les réfugiés que de renvoyer automatiquement les demandeurs d’asile là où ils disent avoir été persécutés ou en danger.

Mais M. Davis a affirmé: “J’ai parlé à d’anciens secrétaires à la maison et ils disent tous la même chose:” Oh, c’est beaucoup plus compliqué que ça “

« En fait, je ne pense pas. Je pense que nous avons vécu dans l’idée erronée que la CEDH [European Convention on Human Rights] nous empêcherait de faire le premier d’entre eux – qui est d’avoir une décision sommaire sur l’asile.

« Et les gens n’ont pas vraiment examiné attentivement les conséquences d’une législation très récente. Rappelez-vous, nous avons mis en place cette législation, c’est la législation moderne sur l’esclavage.