"Renvoyez cet animal": Une femme qui aurait été harcelée par le ministre de l’Haryana

Un entraîneur d’athlétisme junior qui a accusé le ministre des Sports de l’Haryana, Sandeep Singh, de l’avoir harcelée “sexuellement, personnellement, physiquement, mentalement, officiellement” a fait appel au ministre en chef de l’État pour qu’il l’aide à obtenir justice et limoge le ministre, qu’elle a qualifié de “janwar (animal )”, sans délai.

“Je suis votre fille. Je suis la fille de l’État. J’ai travaillé très dur. Je viens d’une famille simple. J’ai beaucoup fait pour mon État. J’appelle le ministre en chef à renvoyer ce janwar (animal). Là devrait y avoir des mesures strictes contre lui. Il devrait y avoir une enquête équitable », a-t-elle déclaré à NDTV dans une interview exclusive.

La police de Chandigarh a enregistré une affaire de harcèlement sexuel et d’intimidation criminelle contre le ministre Sandeep Singh, ancien capitaine de l’équipe indienne de hockey.

Le ministre, qui a remis son portefeuille au premier ministre, a affirmé qu’il s’agissait d’une tentative de « dégrader mon image ».

La femme a également lancé un appel au Centre et au Premier ministre Narendra Modi.

“J’attends beaucoup de Narendra Modiji. S’il vous plaît, mera bharosa tootne mat dijiye (Ne me laissez pas tomber). Faites-le démissionner et mettez-le en prison”, a-t-elle déclaré à NDTV.

Elle avait auparavant déclaré que le ministre l’avait harcelée de février à novembre de l’année dernière, par des messages répétés sur les réseaux sociaux. Il l’a touchée de manière inappropriée et l’a également menacée dans des messages, a-t-elle allégué, ajoutant qu’elle avait dû quitter les réseaux sociaux en raison du harcèlement constant.

La femme a rejeté les suggestions selon lesquelles il y aurait un angle politique derrière les allégations.

“Ils essaient d’en faire un complot politique. Ils ne veulent pas que le monde le sache. Il m’a harcelée sexuellement, personnellement, physiquement, mentalement, officiellement… il veut le cacher”, a-t-elle expliqué en expliquant les pressions. être mis sur elle.

“J’ai pris position, je l’ai évité. J’ai été une athlète mais cela a vraiment mis à l’épreuve ma patience. Enfin, j’ai dû élever la voix”, a-t-elle ajouté.

La femme a ajouté que “tout peut lui arriver” et qu’elle est menacée.

“Les offres liées à Paison se aaye hain. 5 crore ka offer aaya hai (Ayez des offres d’argent. Quelqu’un a offert 5 crores) L’argent ne peut pas acheter la dignité, le respect de soi”, a-t-elle souligné, ajoutant qu’elle continuerait à se battre.

“Il avait l’habitude de me dire que j’avais une belle silhouette, une grande taille et une grande personnalité. Il voulait juste être physique avec moi et voulait que je réponde à ses besoins physiques. Plus tard, il essaierait de perturber mon entraînement pour m’atteindre”, allégua-t-elle.

Un biopic a été publié sur la base de M. Singh en 2018, intitulé “ Soorma ”, dans lequel le chanteur et acteur populaire punjabi Diljit Dosanjh a joué son rôle. Il a également été juge dans l’émission de télé-réalité MTV Roadies.