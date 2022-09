Renvoi criminel de Trump envoyé aux procureurs et à l’IRS par Letitia James

Le procureur général de New York, Letitia James, s’exprime lors d’une conférence de presse concernant l’ancien président américain Donald Trump et l’affaire de fraude financière de sa famille le 21 septembre 2022 à New York.

La procureure générale de New York, Letitia James, a déclaré mercredi que son bureau pensait avoir découvert des crimes fédéraux commis par l’ancien président Donald Trump et d’autres, notamment des fraudes bancaires et des mensonges aux institutions financières.

James a déclaré que son bureau avait envoyé une saisine pénale aux procureurs fédéraux de Manhattan et à l’IRS.

La révélation d’éventuels crimes fédéraux par l’ancien président est survenue alors que James annonçait une poursuite civile accusant Trump, trois de ses enfants adultes et certains de ses associés de longue date d’avoir soumis des années d’états financiers frauduleux afin d’obtenir divers avantages financiers.

“Nous pensons que la conduite alléguée dans cette action viole également le droit pénal fédéral”, a déclaré James, “y compris l’envoi de fausses déclarations aux institutions financières et la fraude bancaire”.

“Nous renvoyons ces violations criminelles que nous avons découvertes au procureur des États-Unis pour le district sud de New York et à l’Internal Revenue Service”, a déclaré James lors d’une conférence de presse.

Le procès civil de 220 pages, déposé plus tôt mercredi devant la Cour suprême de Manhattan, demande au moins 250 millions de dollars de dommages et intérêts. Il cherche à interdire de manière permanente à Trump, Donald Trump Jr., Eric Trump et Ivanka Trump de servir en tant que dirigeant d’une entreprise à New York, et à interdire de manière permanente aux sociétés Trump nommées dans la poursuite de faire des affaires dans l’État.

Les accusés “ont manipulé de manière répétée et persistante la valeur des actifs pour inciter les banques à prêter de l’argent à l’organisation Trump à des conditions plus favorables” que celles qui auraient autrement été disponibles, a déclaré James mercredi matin. Ils l’ont fait “pour payer moins d’impôts”, ainsi que pour satisfaire aux accords de prêt et amener les compagnies d’assurance à accepter des conditions plus avantageuses, a déclaré James.

Les sept causes d’action énumérées dans la plainte – fraude persistante et répétée, falsification de documents commerciaux, complot en vue de falsifier des documents commerciaux, publication de faux états financiers, complot en vue de falsifier de faux états financiers, fraude à l’assurance et complot en vue de commettre une fraude à l’assurance – relèvent toutes de le code pénal de New York.

“Nous sommes au courant de la saisine du procureur général de New York, et au-delà de ce refus de commenter davantage”, a déclaré un porte-parole du bureau des procureurs fédéraux de Manhattan à NBC News.

Alina Habba, avocate de Trump, a accusé mercredi dans un communiqué James d’avoir intenté une action civile pour faire avancer son “agenda politique”.

“Il est tout à fait clair que le bureau du procureur général a outrepassé son autorité statutaire en s’immisçant dans des transactions où absolument aucun acte répréhensible n’a eu lieu”, a déclaré Habba.

“Nous sommes convaincus que notre système judiciaire ne tolérera pas cet abus de pouvoir incontrôlé, et nous sommes impatients de défendre notre client contre chacune des réclamations sans fondement du procureur général”, a-t-elle déclaré.