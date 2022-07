Renverser Roe v. Wade n’est pas la fin pour les opposants à l’avortement

Maintenant que Roe v. Wade a été renversé, les opposants à l’avortement adoptent une approche multiforme dans leur quête pour mettre fin aux avortements à l’échelle nationale, ciblant leurs stratégies sur la dynamique de chaque État alors qu’ils tentent de créer de nouvelles lois et de défendre les interdictions devant les tribunaux.

Un groupe anti-avortement a proposé une législation modèle qui interdirait tous les avortements, sauf pour empêcher la mort d’une femme enceinte. De nouvelles frontières juridiques pourraient inclure la poursuite des médecins qui défient les interdictions, et des escarmouches sur l’accès aux avortements médicamenteux sont déjà en cours. D’autres espèrent faire élire davantage de conservateurs en novembre pour faire avancer un programme anti-avortement.

“Pour les républicains, le monde post-Roe sera très différent, d’un point de vue juridique”, a déclaré Jonathan Turley, professeur à la faculté de droit de l’Université George Washington. «Au cours des 50 dernières années, les républicains ont été offensifs en grignotant les bords de Roe. Maintenant, ils vont jouer en défense dans les 50 États. »

La décision de la Cour suprême des États-Unis annulant Roe v. Wade a déclaré que l’avortement n’est pas un droit en vertu de la Constitution, créant une ouverture pour les États qui poussent à obtenir plus de restrictions dans les livres. Plus récemment, les législateurs de Virginie-Occidentale et de l’Indiana ont imposé de nouvelles restrictions, avec un succès variable.

James Bopp Jr., avocat général de National Right to Life, a travaillé sur une législation type pour les États, mais a déclaré qu’avec peu de législatures en session, “le processus d’adoption de nouvelles lois ne fait que commencer”.

Il recommande d’interdire tous les avortements, sauf pour empêcher la mort d’une femme enceinte, bien qu’il fournisse un langage aux États qui souhaitent faire des exceptions en cas de viol ou d’inceste. Elle recommande également des sanctions pénales pour toute personne, y compris un médecin, qui, sciemment ou intentionnellement, provoque ou facilite un « avortement illégal ».

La loi type ne criminaliserait pas une femme qui se fait avorter.

Une note jointe au langage modèle suggère que quiconque aide et encourage ou conspire pour provoquer un “avortement illégal” pourrait également être poursuivi, y compris ceux qui fournissent des instructions sur la façon de s’auto-administrer ou d’obtenir un avortement jugé illégal en vertu de la loi. Cette personne devrait savoir que la femme cherchait à se faire avorter et l’aider intentionnellement à en obtenir un.

“La fourniture générale d’informations est protégée par le premier amendement”, a déclaré Bopp.

Il contient également un libellé qui permet de poursuivre une personne – autre qu’un pharmacien ou un fabricant de médicaments – qui sait qu’une femme envisage d’utiliser un médicament provoquant l’avortement pour provoquer un avortement illégal, et livre intentionnellement le médicament ou fait la publicité d’un tel médicament à vendre .

Mais en attendant, Bopp a déclaré que les opposants à l’avortement se tournent vers novembre, lorsqu’ils espèrent élire des candidats anti-avortement qui promulgueront de telles lois.

Avec cet objectif à l’esprit, de nombreux conservateurs font une “pause prudente” sur la question de l’avortement, selon Larry Jacobs, professeur de politique à l’Université du Minnesota.

“Les républicains ont de bien meilleures chances de gagner des courses compétitives à travers le pays en parlant d’inflation, de crime et de Joe Biden”, a déclaré Jacobs. “Quand ils parlent d’avortement, ils rendent service aux démocrates.”

Les conservateurs voient également de nouvelles batailles judiciaires à l’horizon.

Jonathan Mitchell, l’ancien solliciteur général du Texas qui est maintenant un avocat de pratique privée, a proposé certains des éléments clés d’une loi du Texas qui interdit les avortements après la détection d’une activité cardiaque fœtale. Son innovation consistait à rendre les violations exécutoires par le biais de poursuites intentées par des citoyens plutôt que par le gouvernement.

Mitchell, qui représente le Texas et le Dakota du Sud dans des poursuites en matière d’avortement et a aidé les législateurs de plusieurs États à élaborer des interdictions et des restrictions en matière d’avortement, a déclaré que les futurs combats juridiques pourraient se concentrer sur ceux qui paient pour des avortements pour les personnes vivant dans des États avec des interdictions qui ne sont pas appliquées en raison de injonctions judiciaires.

“L’avortement est toujours une infraction pénale dans chaque État avec une loi de déclenchement ou une interdiction pré-Roe, qu’une injonction d’un tribunal d’État soit en vigueur ou non”, a déclaré Mitchell dans un e-mail à l’Associated Press. Il a dit qu’une injonction ne bloque pas réellement une loi comme beaucoup le pensent, mais l’empêche temporairement d’être appliquée.

Il a déclaré que les employeurs ou ceux qui aident à financer les avortements dans des États tels que l’Utah, le Kentucky, la Louisiane ou la Virginie-Occidentale violent la loi et pourraient être poursuivis. Il a déclaré que si des interdictions existent mais sont suspendues, les prestataires d’avortement pourraient être poursuivis rétroactivement.

“Et le simple risque de poursuites potentielles peut suffire à dissuader les prestataires d’avortement de proposer des avortements aux résidents de l’extérieur de l’État, en particulier lorsque ces poursuites peuvent être intentées”, a-t-il écrit, “non seulement contre le médecin mais contre toutes les autres personnes impliquées. “

Melissa Murray, professeur à la faculté de droit de l’Université de New York, a déclaré que la question de savoir si ceux qui paient pour des avortements à l’extérieur de l’État pourraient être inculpés est un “terrain inexploré”. Les employeurs et les fonds pourraient faire valoir qu’ils exercent leur droit à la liberté d’expression, a-t-elle déclaré dans un e-mail. “Cela dit, un État pourrait faire valoir que (les groupes) facilitent la violation d’une loi pénale – essentiellement, ils fonctionnent comme des complices.”

La peur des poursuites a déjà conduit à des sortes de victoires pour les ennemis de l’avortement ; certaines cliniques ont fermé à cause de la confusion, rouvert, puis fermé à nouveau. Cela a également conduit les médecins à suspendre les soins d’urgence jusqu’à ce qu’il devienne clair qu’un fœtus était mort ou que la vie d’une femme était en jeu.

Erin Hawley, avocate au parti conservateur Alliance Defending Freedom et épouse du sénateur républicain américain Josh Hawley du Missouri, s’attend à ce que les litiges concernant les avortements médicamenteux se poursuivent.

Elle a souligné une bataille judiciaire en cours dans le Mississippi, où le fabricant de médicaments GenBioPro poursuit l’État pour ses dispositions qui rendent plus difficile l’obtention d’une ordonnance pour la mifépristone, un médicament qui peut provoquer l’avortement. Les politiques de l’État sont en contradiction avec les réglementations de la Food and Drug Administration des États-Unis, qui, selon les tribunaux, ont généralement préséance sur la loi de l’État.

Mais Hawley a dit que cela pourrait ne pas s’appliquer ici.

“C’est toujours un gros problème pour une agence ou une loi fédérale de l’emporter sur la loi de l’État”, a déclaré Hawley.

Certains États adoptent des approches différentes.

En Louisiane, la State Bond Commission a voté la semaine dernière pour retenir une ligne de crédit de 39 millions de dollars pour un projet d’égouts et d’eau à la Nouvelle-Orléans afin “d’envoyer un message” après que les autorités municipales et locales ont déclaré qu’elles n’appliqueraient pas l’interdiction de l’avortement de cet État. La loi est actuellement bloquée par un tribunal et n’est de toute façon pas exécutoire.

Le Texas a poursuivi le gouvernement fédéral à la mi-juillet après que l’administration Biden a publié des directives selon lesquelles les hôpitaux sont tenus de proposer des avortements si nécessaire pour sauver la vie d’une mère.

La semaine prochaine, les électeurs du Kansas envisageront le premier référendum national sur l’avortement depuis l’annulation de Roe. S’il est approuvé, cela pourrait faire du Kansas le cinquième État à déclarer que sa constitution n’accorde pas le droit à l’avortement et ouvrirait la porte à la législature pour restreindre ou interdire davantage l’avortement.

Bopp a déclaré que si les batailles judiciaires et les élections de mi-mandat sont au centre des préoccupations actuelles, les opposants à l’avortement aimeraient éventuellement voir des amendements constitutionnels fédéraux et étatiques qui protégeraient explicitement l’enfant à naître, bien qu’il ait reconnu que ce serait un défi.

« Un amendement constitutionnel a été l’un de nos objectifs. Mais cela nécessite un sacré consensus », a-t-il dit.

Amy Forliti et Geoff Mulvihill, Associated Press