Renverser Poutine pourrait signifier un désastre pour l’Occident s’il est éliminé comme un mafieux de la guerre en Ukraine, selon un ancien général britannique

VLADIMIR Poutine dirige la Russie comme un don de la mafia – mais comme tout gangster défaillant, il pourrait ne pas durer longtemps, a déclaré un ancien général britannique.

Le général Sir Richard Shirreff – l’ancien commandant adjoint des forces de l’OTAN en Europe – a déclaré que les copains de Poutine pourraient rapidement se retourner contre lui au sujet de l’Ukraine.

Vladimir Poutine est le parrain en Russie – mais combien de temps durera-t-il ?

Mais même si Poutine est destitué pour sa guerre ratée, la foule criminelle du Kremlin pourrait le remplacer par quelqu’un d’encore pire.

La carrière de plus de 20 ans de Poutine au sommet de la politique russe semble désormais liée à son succès ou à son échec en Ukraine.

Vlad a régné d’une main de fer et s’est entouré de toutes sortes de copains soi-disant fidèles.

Et bien qu’ils jouissent tous du pouvoir et de la richesse qui accompagnent le fait d’être assis au sommet d’un État mafieux, combien de temps cela durera-t-il ?

Sir Richard a expliqué qu’une fois qu’il semble que la position de Poutine commence à sembler faible et qu’il perd le contrôle, il pourrait être démis de ses fonctions.

Vlad a tellement misé sur la guerre en Ukraine.

Et maintenant, Poutine a trouvé la Russie transformée en un État paria et jusqu’à 200 000 de ses soldats sont morts en Ukraine.

« Lorsque vous avez un gang mafieux qui dirige le spectacle – si le chef du gang démontre qu’il n’est pas à la hauteur et qu’il est faible, il est possible qu’il soit renvoyé », a déclaré Sir Richard au Sun Online.

« Mais je ne pense pas que nous devrions supposer que s’il est destitué ou s’il perd le pouvoir, il sera remplacé par quelqu’un avec qui il sera plus facile de traiter.

« Nous vous faisons supposer que celui qui dirige la Russie est un ultra-nationaliste pur et dur déterminé à balayer l’Ukraine, à l’enrouler dans un deuxième empire russe et à le détruire, et à poursuivre la guerre contre l’Occident. »

Poutine est considéré par certains comme l’un des hommes les plus riches du monde – pour une fortune estimée à 160 milliards de livres sterling.

On pense que Vlad a utilisé un réseau de corruption pour amasser son incroyable richesse.

Il s’est entouré d’un réseau de copains qui se sont tous enrichis eux aussi.

Et tout comme un patron de la mafia – Vlad est connu pour tuer ou faire taire ses détracteurs et ses ennemis dans une version moderne de Murder Inc.

La corruption et les détournements de fonds sévissent dans tout l’État russe, même certaines parties de l’armée sont nettoyées.

Et l’extraordinaire exploitation à ciel ouvert de chaque branche de l’État a en partie conduit à la guerre désastreuse de Vlad, avec des soldats à court de munitions, des véhicules à court de carburant et des rations rances périmées.

Sir Richard a cependant déclaré qu’il était peu probable que le peuple russe soit impliqué dans un soulèvement à moins qu’il n’y ait une défaite complètement « catastrophique » de la Russie en Ukraine.

« La position selon laquelle l’Ukraine est un État nazi a été acceptée, et les gens ne sont pas prêts à risquer leur vie et à mettre la tête au-dessus du parapet », a-t-il déclaré à The Sun Online.

« Mais une défaite complètement catastrophique de l’armée russe, cela pourrait faire passer le message à la maison.

« Et encore une fois, ce n’est pas impossible – mais ce n’est possible que si l’Occident donne à l’Ukraine ce dont elle a besoin de manière concentrée. »

Le général Sir Richard Barrons, ancien commandant des forces conjointes du Royaume-Uni, a également déclaré que les jours de Poutine étaient comptés.

« Sa carrière est terminée si on le voit perdre cette guerre – et il perd cette guerre », a-t-il déclaré à The Sun Online.

« Et la façon dont il essaie de ne pas être perçu comme perdant la guerre est simplement de la maintenir. »

Sir Richard a expliqué que l’objectif à long terme de la Russie est toujours de « renverser le régime » à Kiev – mais cela « les dépasse complètement pour le moment ».

Poutine parie sur le fait que l’Ukraine et l’Occident perdront la volonté de se battre.

Il essaiera de prolonger le conflit de style hachoir à viande – canalisant des quantités apparemment infinies de main-d’œuvre et de vies russes.

Le colonel Hamish de Bretton-Gordon a convenu que Poutine essayait de prolonger la guerre pour survivre à l’Occident.

Et il a dit qu’il n’y avait « pas de pénurie » de personnes encerclant le Kremlin qui aimeraient voir la fin de Vlad.

Mais encore une fois, il pense que tout effort pour éliminer Poutine devra venir de l’élite.

« Le peuple russe pense toujours que Poutine est un gagnant – les seules personnes qui vont le faire sortir sont les personnes puissantes qui l’entourent », a-t-il déclaré au Sun Online.

« En dehors de Moscou et de Saint-Pétersbourg, c’est plutôt une économie paysanne avec des gens qui vivent de la terre.

« Il n’y a qu’à Moscou que l’on voit des Rolls Royce noircies conduites par des gens qui y sont arrivés par la corruption et le crime.

« C’est un état gangster. »

Le colonel de Bretton-Gordon a ajouté qu’il pense que les oligarques et les personnes ayant investi beaucoup d’argent seront la clé pour se débarrasser de Vlad.

Il a expliqué: « Les milliardaires qui comptent sur l’État russe sont assez piratés en ce moment.

« Singulièrement, ils ne sont pas une menace – mais les oligarques et autres qui créent une tête de vapeur pourraient être la chose qui la renverse. »

Et si l’Ukraine parvient à rétablir les frontières telles qu’elles étaient avant l’annexion de la Crimée par Poutine, cela pourrait être la fin pour Vlad.

L’invasion de la Russie a été revendiquée par Poutine comme une simple « opération militaire spéciale » qui ne durerait que deux semaines.

Aujourd’hui, des dizaines de milliers de Russes gisent morts dans les champs à travers l’Ukraine.

Et des millions de civils ukrainiens ont enduré une misère indicible alors que les villes ont été dévastées et leurs maisons volées.

Poutine croyait bêtement que ses forces seraient accueillies en Ukraine en tant que libérateurs.

Mais au lieu de cela, l’attaque initiale s’est terminée par un désastre qui a vu ses forces dévastées et renvoyées en Russie.

Kiev continue également de réclamer des armes occidentales dont ils pensent avoir besoin pour vaincre les Russes.

Le monde attend de voir ce que l’Ukraine réalisera dans sa prochaine contre-offensive – dans l’espoir qu’elle pourrait fournir des gains clés sur la ligne de front.