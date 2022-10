Renverser l’interdiction de l’avortement est une tâche ardue pour les démocrates de Virginie-Occidentale

CHARLESTON, W.Va. (AP) – Après que l’Assemblée législative à majorité républicaine de Virginie-Occidentale a approuvé l’interdiction de l’avortement, les nouveaux dirigeants du Parti démocrate de l’État ont exhorté les électeurs à porter leur colère aux urnes. Mais ils n’ont pas égalé cette poussée avec une liste complète de candidats.

Avec beaucoup moins de démocrates que de républicains dans les courses législatives, la probabilité de remporter suffisamment de sièges pour annuler l’interdiction est faible lors des élections de cette année. Même là où les démocrates se présentent, le défi est formidable car les républicains enregistrés sont plus nombreux que eux dans 35 des 55 comtés de l’État.

Avec des républicains détenant des avantages de 23-11 au Sénat de l’État et de 78-22 à la State House, un quart des courses au scrutin de novembre n’ont aucun candidat démocrate. C’est beaucoup plus que les 15% de bulletins de vote que les démocrates n’ont pas remplis lors des élections générales de 2020.

Les délais de dépôt pour les élections législatives sont passés bien avant que l’interdiction de l’avortement ne soit promulguée. Le Parti démocrate, qui est en chute libre dans l’État depuis des années, n’a pas été en mesure de recruter suffisamment de candidats pour rester compétitif même si l’opinion publique évoluait en sa faveur.

Cela ne signifie pas que les démocrates n’essaieront pas.

« Nous allons organiser, élaborer des stratégies et mobiliser », a écrit la déléguée Danielle Walker, vice-présidente de l’État partie, sur Twitter après l’adoption de la législation le 13 septembre. « Une interdiction complète de l’avortement dans West V est inacceptable. Inscrivez-vous pour voter. Engager. Faire un don. Bénévole.”

La date limite d’inscription est le 18 octobre pour les élections du 8 novembre, mais le renforcement des listes électorales à lui seul n’a peut-être pas d’importance. Les nouveaux électeurs ont besoin de candidats à soutenir.

“Je pense que les démocrates sont à la croisée des chemins”, a déclaré Robert Rupp, professeur d’histoire politique à la retraite au West Virginia Wesleyan College. « En ce moment, ils sont dans une position très faible. Et la question est, quelle va être leur stratégie pour reconquérir l’État comme à l’époque où ils étaient autrefois dominants ? »

Les démocrates, qui ont longtemps gouverné l’État sur la base de leur forte présence syndicale et d’une identité claire en tant que parti des travailleurs, se sont plaints que le redécoupage de 2020 a encore plus dilué leur influence. Parallèlement à l’élimination des circonscriptions à plusieurs membres à la Chambre des délégués, cela signifie que l’Eastern Panhandle, dominé par le GOP, a remporté deux sièges à la Chambre pour un total de 12. Aucun démocrate ne se présente dans six de ces courses.

Les bastions démocrates traditionnels tels que Charleston, Fairmont et Morgantown et le Northern Panhandle ont été divisés à l’avantage du GOP.

“La direction républicaine de la législature semble avoir été assez efficace pour concevoir un nouvel ensemble de cartes électorales pour les électeurs qui maintiendront au moins leurs super majorités écrasantes”, a déclaré Scott Crichlow, professeur agrégé de sciences politiques à la West Virginia University.

Il n’en a pas toujours été ainsi. Les démocrates détenaient une supermajorité dans les deux chambres législatives aussi récemment qu’en 2008. Mais lors des élections générales de 2014, les électeurs de l’État dépendant du charbon ont dirigé leur dégoût envers les efforts du président démocrate Barack Obama pour réduire les émissions de carbone des centrales électriques au charbon. Obama était si impopulaire en Virginie-Occidentale qu’un détenu fédéral du Texas a obtenu 41% des voix lors de la primaire présidentielle démocrate de 2012 de l’État.

En 2014, les républicains ont pris le contrôle des deux chambres législatives.

Pendant ce temps, le nombre d’électeurs démocrates inscrits en Virginie-Occidentale a chuté à des niveaux historiquement bas.

Depuis janvier seulement, leur nombre a diminué d’environ 11 000 et représente 33 % de tous les électeurs, selon le bureau du secrétaire d’État. En 2014, les démocrates inscrits sont tombés en dessous de 50 % pour la première fois depuis 1932. Le nombre de républicains inscrits a dépassé les démocrates en février 2021 et se situe désormais à 39 %.

Les indépendants représentent désormais 23% de tous les électeurs de l’État.

Le délégué Mike Pouchkine savait à quoi il était confronté lorsqu’il a été élu président du Parti démocrate de l’État en juin.

“Nous devons faire passer notre message et travailler main dans la main avec nos candidats sur le scrutin”, a-t-il déclaré dans son discours d’acceptation, “pour faire passer ce message au peuple : nous sommes le parti de Valeurs de la Virginie-Occidentale.

Bien qu’il ne soit pas facile de faire entendre ce message à suffisamment de personnes, les organisateurs du droit à l’avortement n’ont pas vraiment le choix.

“J’aime trop la Virginie-Occidentale et notre peuple pour abandonner sans un combat infernal”, a écrit Margaret Chapman Pomponio, directrice exécutive du groupe de défense des droits en matière de santé reproductive West Virginia Free, sur Facebook. “Et cela signifie prendre la démocratie au sérieux et assurer la responsabilité.”

Un autre défi crucial pour les démocrates de l’État les attend : le sénateur Joe Manchin, le seul démocrate à occuper un poste à l’échelle de l’État et partisan des protections constitutionnelles de l’avortement, est réélu en 2024.

“Le démocrate le plus en vue de l’État semble souvent fuir le mot démocrate”, a déclaré Crichlow. “Et sans que d’autres politiciens de premier plan dans l’État épousent clairement ce que représente le parti, eh bien, ce n’est pas utile pour les électeurs.”

Les démocrates ont exprimé des inquiétudes concernant d’autres problèmes critiques ces dernières années, mais ils jouent principalement la défense – soutenant les protections LGBTQ, s’opposant à l’utilisation des fonds publics pour l’enseignement privé et combattant les restrictions sur la façon dont les enseignants des écoles publiques peuvent parler de race.

Mais l’avortement les dépasse tous.

Le gouverneur républicain Jim Justice a signé l’interdiction le 16 septembre, faisant de la Virginie-Occidentale le deuxième État à promulguer une loi interdisant la procédure depuis la décision de juin de la Cour suprême des États-Unis annulant sa protection constitutionnelle. D’autres États avaient adopté diverses lois «déclencheurs» avant la décision d’interdire les avortements. Les cliniques de 15 États ont cessé de proposer des avortements.

Dans un éditorial distribué ce mois-ci par les démocrates du Sénat, le sénateur Mike Caputo du comté de Marion a déclaré que le GOP avait fait adopter le projet de loi à la volée par l’Assemblée législative et qu'”il n’y a aucun moyen que je fasse des compromis en ce qui concerne les droits et la liberté des femmes”.

“J’espère juste que les femmes de Virginie-Occidentale et les hommes qui les aiment se rendront compte que les législateurs ont voté pour leur retirer leur liberté individuelle de prendre des décisions personnelles en matière de santé lorsqu’ils se rendront aux urnes en novembre”, a-t-il déclaré.

À court terme, cela peut être un chemin difficile. À plus long terme, les experts disent que le parti a besoin d’une idée plus claire de ce qu’il représente s’il veut revenir dans le jeu.

“Je pense que beaucoup d’électeurs ne savent pas ce qu’un démocrate de Virginie-Occidentale est censé être”, a déclaré Crichlow.

John Raby, l’Associated Press