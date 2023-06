Renverser des joueurs seniors, marquer des tours du chapeau et faire le ridicule: Lee Carsley décrit l’expérience de l’entraînement avec Wayne Rooney, 15 ans

Le manager anglais des moins de 21 ans, Lee Carsley, a rendu hommage à un adolescent Wayne Rooney, le décrivant comme un footballeur de classe mondiale à un si jeune âge.

Carsley et Rooney ont tous deux traversé l’académie d’Everton ensemble, Rooney prenant d’assaut la Premier League à l’âge de 18 ans avec un superbe premier but contre Arsenal. L’attaquant deviendrait le meilleur buteur de tous les temps en Angleterre – avant que ce record ne soit battu par Harry Kane – et marquerait 208 buts en Premier League.

Maintenant, Carsley a dit QuatreQuatreDeux à quel point un jeune Rooney était vraiment bon, déclarant qu’il n’avait aucune faiblesse dans son jeu et qu’il voulait toujours se pousser plus loin en tant que joueur.

« Les gens disent souvent que les jeunes joueurs vont être de classe mondiale, mais j’ai vu Wayne à 15 ans donc je sais à quoi ça ressemble ! » Carsley dit. « À l’entraînement, il renversait des joueurs seniors, marquait des tours du chapeau et faisait juste des choses ridicules.

« Wayne était exceptionnel – je ne pouvais pas identifier une faiblesse dans son jeu. La plus grande force qu’il avait était probablement sa mentalité. Il en voulait toujours plus.

« Je n’ai jamais eu le sentiment que quelque chose devenait trop pour lui, peu importe l’agitation qui se passait autour de lui et la quantité d’attention qu’il recevait.

« Rien n’a changé. C’était dû à l’échouement et au soutien qu’il avait. »