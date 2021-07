Renversement d’un milliardaire : Branson félicite Bezos pour son vol spatial « impressionnant »

« Bravo @blueorigin, @jeffbezos, Mark, Wally et Oliver. Impressionnant! Meilleurs vœux à toute l’équipe de ma part et à toute l’équipe de @virgingalactic », Branson a tweeté mardi, peu de temps après que Bezos et son équipage civil de trois hommes aient atterri dans un désert de l’ouest du Texas après un court vol vers le bord de l’atmosphère terrestre.

Bien fait @originebleu, @Jeff Bezos, Mark, Wally et Oliver. Impressionnant! Meilleurs voeux à tout l’équipage de ma part et à toute l’équipe de @virgingalactic – Richard Branson (@richardbranson) 20 juillet 2021

Bezos a volé à bord de la fusée et de la capsule New Shepard, conçues par sa société, Blue Origin. Le PDG d’Amazon rêve depuis longtemps de transporter des humains dans l’espace et espère proposer des vols spatiaux commerciaux pour les passagers fortunés dans un avenir proche. Cependant, il a été personnellement battu dans le cosmos par Branson, qui a décollé à bord de l’avion spatial Unity 22 de Virgin Galactic le 11 juillet, dépassant Bezos d’un peu plus d’une semaine.

Blue Origin initialement contesté La prétention de Branson d’avoir réellement volé dans «l’espace» proprement dit. Unity 22 n’a pas franchi la ligne Karman, considérée comme la frontière entre la Terre et l’espace à 100 kilomètres (ou environ 62 miles) au-dessus du niveau de la mer.

Cependant, Bezos a ensuite félicité Branson pour son vol, écrivant sur Instagram qu’il « J’ai hâte de rejoindre le club. »

Alors que Branson et Bezos se giflaient dans le dos, les milliardaires ont été critiqués par le public. Le militant canadien pour le climat Gerald Kutney appelé Le voyage de Bezos « un autre vol de vanité des 0,1%… un voyage d’ego de l’élite, » et a rappelé au couple de ploutocrates que « le premier vol humain dans l’espace a eu lieu il y a 60 ans. » D’autres ont critiqué Bezos pour l’histoire de son entreprise en matière d’évasion fiscale, et les deux milliardaires pour avoir effectué des vols suborbitaux longtemps après que les astronautes aient réellement mis en orbite autour de la terre.

Imaginez un monde dans lequel les milliards dépensés en voyages spatiaux vaniteux seraient payés en impôts, afin que davantage de personnes puissent vivre une vie digne. Réalisons cette mission. https://t.co/xonOTVJljs – Mark Kersten (@MarkKersten) 20 juillet 2021

Existe-t-il une meilleure métaphore de l’état actuel des choses sur cette planète que les super-riches Jeff Bezos et Richard Branson qui se contentent d’aller dans l’espace alors que la Terre brûle ? https://t.co/Q697Xkkaku – Michael Scobbie (@MikeScobbie) 20 juillet 2021

Richard Branson et Jeff Bezos ont vraiment joué « juste la pointe » avec l’espace – litquidité (@litcapital) 20 juillet 2021

Pourtant, beaucoup étaient favorables. « Oubliez ce que vous pensez de Bezos », a écrit l’expert Jim Meigs. « C’est une bonne journée pour le vol spatial. Nous avons besoin de concurrence, d’investissements privés et de modèles commerciaux qui le rendent durable. Les percées réalisées par les entrepreneurs spatiaux privés profiteront à tous.

Oubliez ce que vous pensez de Bezos. C’est une bonne journée pour le vol spatial. Nous avons besoin de concurrence, d’investissements privés et de modèles commerciaux qui le rendent durable. Les percées réalisées par les entrepreneurs de l’espace privé profiteront à tous. https://t.co/VsWaDSNpca – Jim Meigs (@jamesbmeigs) 20 juillet 2021

La révolution technologique mondiale est entre les mains des milliardaires, pas des gouvernements. Vient ensuite la révolution industrielle dans l’espace https://t.co/FfczAG25tr – Nicolas Aruho (@NicholasAruho) 20 juillet 2021

