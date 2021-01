«Rentrez chez vous et souvenez-vous de ce jour pour toujours! Twitter, Facebook et YouTube effacent le « message contradictoire » de Trump aux partisans qui ont pris d’assaut le Congrès

Après que certains de ses partisans ont pris d’assaut le Congrès, le président américain Donald Trump a déclaré qu’ils avaient été lésés et maltraités mais qu’ils devraient rentrer chez eux en paix et «se souvenir de ce jour pour toujours», car Facebook, Twitter et YouTube ont restreint ses publications.

DERNIER: Twitter JAILS Trump à propos du message « rentrez chez vous » aux manifestants, menaçant de supprimer le compte du président américain pour « violations de la politique »

«Ce sont les choses et les événements qui se produisent lorsqu’une victoire électorale écrasante sacrée est si sans cérémonie et vicieusement dépouillée des grands patriotes qui ont été mal et injustement traités pendant si longtemps,» Trump a tweeté mercredi soir, alors que les manifestants quittaient le Capitole américain et qu’un couvre-feu était entré en vigueur.

«Rentrez chez vous avec amour et en paix. Souviens-toi de ce jour pour toujours! il a exhorté.

Twitter a limité les premières interactions avec le tweet citant «Risque de violence»,– avec la dénonciation superficielle des affirmations de Trump sur l’élection comme « contesté » – avant de le supprimer complètement pour « Enfreindre les règles de Twitter. »

Auparavant, Facebook avait supprimé purement et simplement une vidéo publiée par Trump appelant les gens à se retirer pacifiquement de Capitol Hill, citant également la peur de « la violence. » YouTube a également supprimé la vidéo, affirmant qu’elle enfreignait sa politique récemment annoncée « Concernant le contenu alléguant une fraude électorale généralisée. »

Des centaines de manifestants ont franchi la barrière de sécurité autour du Capitole mercredi après-midi, traversant finalement la police du Capitole et enfreignant les chambres et bureaux du Sénat et de la Chambre. Une femme a été abattue par la police et est décédée plus tard.

Les législateurs, qui s’étaient réunis pour certifier officiellement la victoire du démocrate Joe Biden aux élections de 2020 – qui, selon Trump, était en proie à une fraude dans une demi-douzaine d’États – ont interrompu la session et ont été évacués vers l’installation de l’armée de Fort McNair à proximité.

«Je demande à tout le monde au Capitole américain de rester pacifique. Pas de violence! » Trump a tweeté vers 15 heures. «N’oubliez pas que NOUS sommes le Parti de la loi et de l’ordre – respectez la loi et nos grands hommes et femmes en bleu. Je vous remercie! »

Je demande à tout le monde au Capitole des États-Unis de rester pacifique. Pas de violence! N’oubliez pas que NOUS sommes le Parti de la loi et de l’ordre – respectez la loi et nos grands hommes et femmes en bleu. Je vous remercie! – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 janvier 2021

Des milliers de partisans du président s’étaient rassemblés mercredi à Washington pour protester contre la « volé » élection et demande du Congrès de ne pas certifier les votes.

Citant les troubles, un certain nombre de démocrates ont appelé à destituer à nouveau Trump et à expulser tous les républicains qui pourraient le soutenir, tandis que les membres du GOP se sont précipités pour dénoncer les attaques contre «Notre démocratie» et a juré de soutenir Biden.

