Renseignez-vous sur les programmes de santé générationnelle du YMCA

Génération Santé est un programme amusant, gratuit et interactif de mode de vie sain destiné aux familles avec enfants de 8 à 12 ans. Le programme propose des options de groupe virtuelles ou en personne et dure 10 semaines. Les familles participent à des activités amusantes et découvrent différents sujets tels que l’alimentation saine, l’activité physique, l’image corporelle saine, le temps passé devant un écran, l’hygiène du sommeil, la confiance en soi, l’établissement d’objectifs, et bien plus encore ! plus ici!