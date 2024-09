Renseignez-vous : Mucarsel-Powell est-il socialiste ?

Une nouvelle publicité politique attaquant le démocrate qui défie le sénateur républicain de Floride Rick Scott utilise de nombreuses images qui ressemblent à des autocollants pour pare-chocs et des aimants de porte à l’arrière de ce qui pourrait être la voiture du candidat. « Debbie Mucarsel-Powell. D’abord, elle s’est présentée au Sénat de l’État. Les électeurs ont dit non », dit le narrateur. La publicité provient du super PAC conservateur « Project Rescue America ». La publicité continue : « Puis Mucarsel-Powell est arrivée au Congrès, mais a été renvoyée, après seulement deux ans ? » Examinons les faits : Mucarsel-Powell a-t-elle perdu une course au Sénat de l’État et sa tentative de réélection pour rester au Congrès ? Sur les deux affirmations, c’est un fait. La publicité continue : « Debbie Mucarsel-Powell a poussé des politiques d’extrême gauche qui ruineraient l’économie, comme le Green New Deal. » Prenons cela en deux parties : Mucarsel-Powell a-t-elle soutenu le « Green New Deal » ? C’est un fait. Lorsqu’il a été proposé pour la première fois il y a cinq ans, Mucarsel-Powell en était l’un des co-parrains. Mais est-ce que cela « ruinerait l’économie ? » Faux. Le Green New Deal remanierait les priorités économiques en s’éloignant des carburants à base de carbone et en se tournant vers des énergies propres comme l’éolien et le solaire. Selon les experts de cette édition du rapport de Stanford, « un système éolien-hydraulique-solaire utilise la moitié de l’énergie d’un système à combustible fossile et élimine également les coûts sanitaires et climatiques dus aux combustibles fossiles. » « Maintenant, elle est tout à fait pour les Bidenomics et le plan de Kamala Harris visant à augmenter les impôts », affirme la publicité. Tout d’abord, la candidate à la présidence Harris prévoit-elle d’augmenter les impôts si elle est élue ? C’est un fait pour les riches. Mais elle dit aussi qu’elle baissera les impôts pour la classe moyenne. Comme le rapporte Kiplinger, Harris « a proposé un taux de 28 % pour les gains en capital à long terme pour ceux qui gagnent un million de dollars ou plus par an – une augmentation par rapport au taux d’imposition actuel des gains en capital de 20 %. » Mais Mucarsel-Powell est-elle « tout à fait pour » ce plan ? Nous dirons que c’est trompeur. Mucarsel-Powell n’a fait aucune mention de son soutien au plan de Harris La publicité continue : « Soyons honnêtes. Peut-être qu’elle est juste socialiste. » Debbie Mucarsel-Powell est-elle « socialiste dans la même veine que les dictatures à Cuba ou au Venezuela ? Faux. « L’utilisation du terme socialiste est déformante car de nombreux démocrates ne croient pas au contrôle total de l’économie par l’État », a déclaré le Dr Thomas Schwartz, professeur d’histoire à l’université Vanderbilt. Il a déclaré que les républicains qualifiaient les démocrates de socialistes depuis des décennies tout en assurant aux électeurs qu’ils protégeraient la sécurité sociale et l’assurance-maladie, ajoutant : « L’hypocrisie et la politique vont en quelque sorte de pair. » « Ce n’est que la première d’une avalanche de publicités attendues de la part de la campagne Scott et des comités qui le soutiennent, essayant d’enterrer la campagne de Mucarsel-Powell. » Les démocrates nationaux répondront-ils ? Nous verrons.

Une nouvelle publicité politique attaquant le démocrate qui défie le sénateur républicain de Floride Rick Scott utilise de nombreuses images qui ressemblent à des autocollants pour pare-chocs et des aimants de porte à l’arrière de ce qui pourrait être la voiture du candidat. « Debbie Mucarsel-Powell. D’abord, elle s’est présentée au Sénat. Les électeurs ont dit non », raconte le narrateur. La publicité provient du super PAC conservateur « Project Rescue America ». La publicité continue : « Mucarsel-Powell est ensuite arrivé au Congrès, mais a été renvoyé, après seulement deux ans ? » Rappelons les faits : Mucarsel-Powell a-t-elle perdu une élection sénatoriale et sa réélection pour rester au Congrès ? Sur les deux points, c’est un fait. La publicité continue : « Debbie Mucarsel-Powell a promu des politiques d’extrême gauche qui allaient détruire l’économie, comme le Green New Deal. » Prenons cette question en deux parties : Mucarsel-Powell a-t-il soutenu le « Green New Deal » ? C’est un fait. Lorsqu’il a été proposé pour la première fois il y a cinq ans, Mucarsel-Powell en était l’un des co-parrains. Mais cela « ruinerait-il l’économie » ? Faux. Le Green New Deal réorienterait les priorités économiques vers des énergies propres, comme l’éolien et le solaire, plutôt que vers des carburants à base de carbone. Selon les experts de cette édition du rapport de Stanford, « un système éolien-hydraulique-solaire utilise la moitié de l’énergie d’un système à combustible fossile et élimine également les coûts sanitaires et climatiques dus aux combustibles fossiles. » « Maintenant, elle est entièrement pour Biden et le plan de Kamala Harris visant à augmenter les impôts », affirme la publicité. Premièrement, la candidate à la présidence Harris prévoit-elle d’augmenter les impôts si elle est élue ? C’est un fait pour les riches. Mais elle dit aussi qu’elle va baisser les impôts pour la classe moyenne. Comme le rapporte Kiplinger, Harris « a proposé un taux de 28 % pour les gains en capital à long terme pour ceux qui gagnent un million de dollars ou plus par an, soit une augmentation par rapport au taux d’imposition actuel de 20 % sur les gains en capital ». Mais Mucarsel-Powell est-elle « totalement pour » ce plan ? Nous dirons que c’est trompeur. Mucarsel-Powell n’a fait aucune mention de son soutien à la hausse de l’impôt sur les plus-values ​​de Harris. L’annonce continue « Soyons honnêtes. Peut-être qu’elle est juste une socialiste. » Debbie Mucarsel-Powell est-elle une « socialiste » au même titre que les dictatures à Cuba ou au Venezuela ? Faux. « L’utilisation du terme socialiste est déformante car de nombreux démocrates ne croient pas au contrôle total de l’économie par l’État », a déclaré le Dr Thomas Schwartz, professeur d’histoire à l’université Vanderbilt. Il a déclaré que les républicains qualifiaient les démocrates de socialistes depuis des décennies tout en assurant aux électeurs qu’ils protégeraient la sécurité sociale et Medicare, ajoutant : « L’hypocrisie et la politique vont en quelque sorte de pair. » « Ce n’est que la première d’une avalanche de publicités qui devrait être lancée par la campagne de Scott et les comités qui le soutiennent, pour tenter d’enterrer la campagne de Mucarsel-Powell. » Les démocrates nationaux réagiront-ils ? On verra.