Les deux pays ont utilisé des opérations d’influence mais n’ont pas tenté de modifier le processus de vote.

La communauté du renseignement américain a publié mardi un rapport déclassifié évaluant les tentatives étrangères d’influencer les élections de 2020 – et il montre comment les principaux adversaires américains comme la Russie et l’Iran considèrent les élections américaines comme des opportunités de premier plan pour faire avancer leurs programmes.

Le document de 15 pages du National Intelligence Council, qui est une version publique d’un rapport classifié, indique qu’aucune nation n’a même tenté de modifier les données d’inscription des électeurs, les votes eux-mêmes ou le rapport de ces votes. En d’autres termes, le processus électoral lui-même n’a pas été compromis.

Cependant, il détaille les efforts de plusieurs pays et acteurs politiques pour saper la confiance dans le vote et semer la discorde sociale en utilisant des méthodes plus subtiles comme la diffusion de la désinformation.

Voici un bref aperçu de ce que le rapport a trouvé.

Russie: Poutine a tenté d’aider Trump et de blesser Biden

Les responsables du renseignement américain estiment avec «une grande confiance» que le président Vladimir Poutine a autorisé des «opérations d’influence» – des mesures visant à faire agir un public cible d’une manière spécifique – visant à nuire aux chances de victoire du candidat démocrate de l’époque, Joe Biden Atout.

Selon le rapport, des mandataires liés au Kremlin l’ont fait en poussant «des allégations trompeuses ou non fondées contre le président Biden» aux médias américains, aux responsables américains et même à des personnes proches de Trump. L’une de ces allégations était qu’il y avait «des liens de corruption entre le président Biden, sa famille et d’autres responsables américains et l’Ukraine».

Cela correspond assez étroitement à la théorie du complot, poussée par Trump et son avocat personnel Rudy Giuliani, selon laquelle Biden, en tant que vice-président, a fait limoger un procureur ukrainien afin d’annuler une enquête sur Burisma, une société ukrainienne au conseil d’administration de laquelle le fils de Biden, Hunter, siégeait. (En réalité, les efforts de Biden pour faire destituer le procureur étaient pleinement conformes à la politique officielle des États-Unis à l’époque et étaient soutenus par de nombreux alliés européens de l’Amérique.)

Le rapport du renseignement ne précise pas quels médias ou individus étaient impliqués, mais l’insinuation est assez claire: ce document du renseignement américain dit presque que Trump et Giuliani faisaient la promotion d’une théorie du complot concoctée et promue par la Russie pour discréditer Biden.

Que Moscou préfère que Trump reste au pouvoir et garde Biden hors de ses fonctions a du sens. Bien que son administration ait imposé des sanctions au Kremlin, Trump était trop respectueux envers Poutine personnellement et cherchait à tout prix une meilleure relation américaine avec la Russie. Biden, en revanche, a promis pendant la campagne de travailler avec des alliés pour contrecarrer les pratiques corrompues du Kremlin et ses projets pour plus de pouvoir en Europe de l’Est et au Moyen-Orient.

Iran: vise à «saper» les chances de réélection de Trump

L’Iran avait la même idée que la Russie d’essayer d’influencer les élections, mais avait une préférence différente pour le résultat.

«L’Iran a mené une campagne d’influence secrète à plusieurs volets visant à saper les perspectives de réélection du président Trump», indique l’évaluation des services de renseignement, bien qu’elle note que l’Iran l’a fait «sans promouvoir directement [Trump’s] rivaux. » En d’autres termes, les responsables américains du renseignement ont «une grande confiance» dans le fait que l’Iran voulait clairement que Trump perde, mais pas nécessairement que Biden gagne.

Cela concorde également avec les relations américano-iraniennes au cours des quatre dernières années. La décision de Trump en 2018 de retirer les États-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien a lancé une série d’années d’escalade qui a abouti à des groupes de milices soutenues par Téhéran attaquant des Américains au Moyen-Orient et à l’assassinat par les États-Unis du haut dirigeant iranien Qassem Soleimani. De plus, les sanctions que Trump a réimposées à l’Iran après avoir quitté le pacte nucléaire ont inauguré une récession dévastatrice dont la République islamique ne s’est pas encore remise.

Biden pendant la campagne n’a pas promis que l’Amérique qu’il dirigeait serait amicale avec l’Iran, mais il a dit qu’il voulait rentrer dans l’accord nucléaire. Cela peut aider à expliquer pourquoi les pirates de Téhéran ont décidé de ne pas promouvoir personnellement Biden lors de leurs opérations d’influence.

Chine: il n’était pas «avantageux» d’intervenir dans l’élection de 2020

L’une des conclusions les plus intéressantes du rapport est que Pékin n’a pratiquement pas participé aux élections de 2020. «La Chine n’a pas déployé d’efforts d’interférence et a envisagé, mais n’a pas déployé, des efforts d’influence destinés à changer le résultat de l’élection présidentielle américaine», lit-on dans le document.

Encore une fois rapportée avec «une grande confiance», cette conclusion contraste fortement avec ce que l’administration Trump a trouvé. En août dernier, un haut responsable du renseignement a publié une déclaration identifiant la Chine comme peut-être la principale menace électorale pour 2020.

« Nous estimons que la Chine préfère que le président Trump – que Pékin considère comme imprévisible – ne remporte pas la réélection », a déclaré William Evanina, alors directeur du Centre national de contre-espionnage et de sécurité. «La Chine a intensifié ses efforts d’influence avant novembre 2020 pour façonner l’environnement politique aux États-Unis, faire pression sur les personnalités politiques qu’elle considère comme opposées aux intérêts de la Chine, et détourner et contrer les critiques de la Chine.»

Les déclarations et actions de la Chine contre l’administration Trump sur Hong Kong, la mer de Chine méridionale ou TikTok faisaient partie des «efforts [that] pourrait affecter la course à la présidentielle », a conclu Evanina.

En termes simples, ce n’est pas ainsi que la communauté du renseignement voit les efforts de la Chine maintenant avec Biden en charge. La Chine «n’a considéré aucun des deux résultats des élections comme étant suffisamment avantageux … pour risquer de se faire prendre», lit-on dans le rapport.

Cela concorde avec le déroulement de l’élection présidentielle de 2020. Trump et Biden ont chacun fait valoir qu’ils seraient plus durs envers la Chine que leur adversaire. En regardant de près ce débat, il est probable que les responsables chinois aient pensé que ni Biden ni Trump ne seraient un président particulièrement favorable à Pékin.

Il convient cependant de noter une opinion minoritaire dans le rapport: Pékin «a pris certaines mesures pour tenter de saper la réélection de l’ancien président Trump», a évalué l’officier national du renseignement pour la cybercriminalité, contredisant quelque peu l’évaluation principale. Il semble cependant que la plupart des responsables du renseignement aient estimé que Pékin avait choisi de ne pas interférer lourdement, ou pas du tout.

L’ingérence étrangère dans les élections américaines est la nouvelle norme

Il y a d’autres éléments clés dans le rapport – notamment le fait que Cuba, le Venezuela et le groupe terroriste Hezbollah au Liban «ont tous pris des mesures pour influencer les élections».

Il s’agissait d’efforts à plus petite échelle, note le rapport, et non à l’échelle des actions de la Russie ou de l’Iran. Cependant, tous les trois ont des raisons de ne pas aimer Trump, il était donc probable que les jeux d’interférence aient été conçus pour nuire à ses chances de réélection.

Dans l’ensemble, ce rapport, ainsi que les rapports antérieurs sur l’ingérence électorale, montre que les concurrents mondiaux de l’Amérique tirant parti de la rancœur de ses élections pour faire pression pour obtenir les résultats souhaités sont la nouvelle norme. Cela ne signifie pas qu’ils réussiront – et il n’y a aucune preuve qu’ils l’ont fait en 2020 – mais cela signifie qu’ils essaieront.

«Le problème des acteurs étrangers qui tentent d’influencer l’électorat américain ne disparaît pas et, compte tenu des divisions partisanes actuelles dans ce pays, pourrait trouver un terrain fertile pour se développer à l’avenir», a déclaré le sénateur Mark Warner (D-VA), le président du Comité sénatorial du renseignement, a déclaré dans un communiqué après la publication du rapport.