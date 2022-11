Rénovez chaque pièce avec jusqu’à 70 % de réduction sur les produits essentiels pour la maison West Elm

Fans de West Elm, voici une vente épique pour vous. En ce moment, vous pouvez vous lever jusqu’à aujourd’hui. Il y a des centaines d’offres en cours en ce moment, des canapés aux couettes en passant par les chaises longues à des prix réduits.

Ce qui différencie West Elm des autres détaillants, c’est que leur approche de tous leurs meubles et décorations intérieures adopte une approche moderne. Ce que vous trouverez, ce sont des designs minimalistes, des lignes épurées et des couleurs chaudes et neutres qui s’invitent dans n’importe quel espace.

Si vous êtes à la recherche d’un ensemble de courtepointe et de couvre-oreillers en velours, essayez ceci à partir de 192 $ pour la taille complète/queen. Si vous cherchez quelque chose qui évacue l’humidité, vous pouvez également saisir ce soyeux à partir de 36 $ pour la taie décorative seulement, et 280 $ pour une couette pleine/queen et deux taies décoratives de taille standard.

En tant que parent de plantes, si vous avez besoin de quelque chose pour contenir toutes vos plantes en croissance, saisissez-les à partir de 10 $ qui s’inspire des designs des années 50 et 60. Et ceux-ci ont des trous de drainage et un matériau résistant au gel avec des prix aussi bas que 35 $.

De retour à l’intérieur de votre maison, vous pouvez essayer ces qui propose des paniers que vous pouvez acheter individuellement pour constituer un ensemble. Il y a un panier utilitaire, un panier à couvercle rectangulaire, un panier sous le lit, un panier à linge et plus encore à partir de 15 $. N’importe lequel de ces paniers ou l’ensemble complet sera parfait dans une maison très neutre.

D’autres offres incluent un mini bureau Mid-Century pour 400 $ (économisez 99 $), à partir de 719 $ et un avec des prix à partir de 8 $ pour les verres individuels.