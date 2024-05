Rénover ou reconstruire ? Le conseil municipal de Portland entend les propositions de l’Auditorium Keller

DOSSIER – Une photo d’archives non datée montre l’extérieur de l’auditorium Keller au centre-ville de Portland, Oregon. Une étude sismique réalisée par la ville a révélé que le lieu historique a cruellement besoin d’être rénové. Steven Tonthat / OPB

Le conseil municipal de Portland réfléchit à l’opportunité de rénover ou de remplacer le Keller Auditorium, une salle de spectacle historique du centre-ville. Les responsables espèrent que cette décision indiquera que le centre-ville pourra redevenir un centre économique animé.

L’auditorium Keller se trouve dans un bâtiment vieillissant situé au sud-ouest de la 2e avenue et de Clay Street. Des études récentes montrent que le bâtiment n’est pas suffisamment accessible aux personnes handicapées, n’est pas économe en énergie et ne survivra probablement pas à un tremblement de terre majeur.

Mercredi le conseil a entendu des propositions soit restaurer le Keller sur son site existant, soit construire un nouveau lieu pour le remplacer. La décision finale du conseil est attendue en juillet.

L’installation actuelle a été construite en 1917 et rénovée à la fin des années 1960, selon Karl Lisle, directeur du programme des salles pour spectateurs de Portland. Il a déclaré aux conseillers que le risque de tremblement de terre n’avait pas été compris ou pris en compte lors de la construction ou de la dernière rénovation de l’auditorium.

« Depuis le [1960s] rénovation, le bâtiment est resté en grande partie inchangé », a déclaré Lisle. « De nombreux systèmes clés du bâtiment ont atteint ou approchent la fin de leur durée de vie opérationnelle et les commodités que l’on s’attendrait à trouver dans une installation plus récente font cruellement défaut. »

Un lieu d’art et de divertissement prospère constitue souvent le point d’ancrage d’une ville saine, et les économistes considèrent depuis longtemps les centres-villes comme un indicateur de la santé économique globale d’une communauté. Portland a particulièrement vanté sa réputation de pôle artistique et culturel. Alors que les employés de bureau tardent à retourner au centre-ville après les fermetures dues à la pandémie de COVID-19, les autorités se sont plutôt tournées vers les espaces événementiels pour attirer les gens vers le cœur de la ville.

Dans le même temps, la pandémie a exacerbé les crises de sans-abrisme, de santé mentale et de toxicomanie à Portland. Le centre-ville de Portland subit particulièrement les effets du manque de logements abordables dans la ville, associé à des ressources insuffisantes pour lutter contre la santé mentale et la toxicomanie. Ces problèmes aggravés ont dissuadé certaines personnes de visiter le centre-ville.

« Nous sommes à un tournant critique dans la vie de cette ville », a déclaré aux conseillers Greg Phillips, expert en arts du spectacle et ancien directeur exécutif de Portland Center Stage. « Comme les villes du monde entier, nous essayons de récupérer [from the pandemic] et finalement trouver un moyen non seulement de survivre, mais de prospérer.

Le conseil municipal a entendu trois groupes rivalisant pour concevoir le Keller du futur. Halprin Landscape Conservancy a proposé de restaurer le lieu sur son site existant. L’Université d’État de Portland et les promoteurs du district de Lloyd ont proposé de construire un nouveau site sur leurs sites respectifs.

Plus de 100 personnes soumis des commentaires publics. La majorité était favorable à la rénovation du Keller sur son site existant.

Rénover le bâtiment existant n’est pas simple. L’auditorium est toujours utilisé activement, accueillant des spectacles itinérants de Broadway ainsi que des représentations de l’Oregon Ballet Theatre, de l’Opéra de Portland et d’autres. Les autorités municipales estiment que les arrêts de chantier pourraient coûter jusqu’à 100 millions de dollars et mettre en péril des centaines d’emplois.

DOSSIER – La regrettée chanteuse Sharon Jones et les Dap-Kings se produisent au Keller Auditorium le 15 avril 2016 à Portland, Oregon. Le Keller est toujours utilisé, accueillant des concerts, des spectacles itinérants à Broadway et bien plus encore. Bryan Vance / OPB

Halprin a déclaré qu’il avait pris en compte ces éléments dans sa proposition. Le calendrier de construction prévoit des travaux autour des saisons de représentation importantes, comme les vacances d’hiver. Le plan de rénovation proposé créerait également une place reliant l’espace à la fontaine Keller.

Les dirigeants de l’Université d’État de Portland proposent de construire un nouvel auditorium Keller sur le campus. En plus de la salle de 3 000 places, la proposition de PSU comprend un hôtel-boutique, un bar et un restaurant, ainsi qu’une deuxième salle plus petite. Selon la proposition de l’université, le plus grand site serait financé par la ville et PSU collecterait des fonds pour les autres aspects.

Les promoteurs du district de Lloyd, dans le nord-est de Portland, proposent une salle de spectacle qui contribuerait à revitaliser une zone située de l’autre côté de la rivière Willamette, depuis le centre-ville. L’auditorium ancrerait un espace à usage mixte qui comprendrait des commerces de détail, des logements et un espace de parc ouvert.

Phillips a déclaré aux conseillers qu’une première analyse financière montre qu’il en coûterait près de 300 millions de dollars pour rénover le Keller sur son site existant. Les autres propositions pourraient coûter plus de 425 millions de dollars. Une source de financement n’a pas été déterminée.

« L’histoire nous apprend que dans tous les cas, l’impact civique, culturel, économique et social [of an arts venue] sur une ville ou une région est extraordinaire », a déclaré Phillips. « Nous avons également appris que pour trouver le financement nécessaire, nous devons simplement créer le projet le plus passionnant possible, qui garantit également le plus grand retour sur investissement. »