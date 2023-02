Rénovation majeure prévue pour le musée archéologique d’Athènes

Commentez cette histoire Commentaire

ATHÈNES, Grèce – Le ministère grec de la Culture a annoncé mercredi des plans pour une rénovation majeure du Musée archéologique national, élargissant l’espace d’exposition sur le site d’Athènes qui abrite ce qui est considéré comme la plus importante collection d’antiquités grecques au monde. Le projet, qui devrait durer quatre ans, sera dirigé par l’architecte britannique Sir David Chipperfield, dont les travaux majeurs comprennent la restauration du Neues Museum de Berlin et la conception de l’East Building du Saint Louis Art Museum.

Chipperfield a déclaré qu’une nouvelle construction couvrant 20 000 mètres carrés (215 000 pieds carrés) était prévue autour du bâtiment néoclassique existant du XIXe siècle et comprendrait de nouvelles zones d’exposition au-dessus et au-dessous du sol, un espace jardin et une nouvelle entrée principale.

« Notre approche architecturale a été de créer un socle issu du bâtiment existant, donc fondamentalement lié au bâtiment du XIXe siècle. Mais en même temps, cela se transforme en une puissante pièce d’architecture », a déclaré Chipperfield lors d’un événement au musée d’Athènes mercredi soir.

“Le défi, bien sûr, est de trouver un équilibre entre ces deux choses.”

Le musée archéologique national, le plus grand de Grèce, compte plus de 11 000 expositions couvrant des millénaires. Ses trésors comprennent le masque funéraire en or vieux de 3 500 ans connu sous le nom de masque d’Agamemnon et le mécanisme d’Anticythère, un appareil utilisé pour suivre le soleil, la lune et les planètes.

Mais la plupart des visiteurs d’Athènes préfèrent le musée de l’Acropole, plus central, conçu par l’architecte suisse Bernard Tschumi et ouvert en 2009. C’est là que la Grèce espère abriter les sculptures du Parthénon, également connues sous le nom de marbres d’Elgin, qui se trouvent actuellement au British Museum à Londres.

Le musée de l’Acropole attire environ 2 millions de personnes par an, soit environ quatre fois le nombre de personnes qui traversent la ville pour visiter le musée archéologique national.

C’est quelque chose que le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis espère changer avec la rénovation.

“Plus d’espace d’exposition sera créé pour les grandes expositions de l’une des collections les plus importantes au monde. Aujourd’hui, nous affichons moins de 10 % de ce que nous avons dans nos entrepôts », a déclaré Mitsotakis lors de l’événement de mercredi.

“Cela m’a toujours troublé qu’un peu plus de 500 000 visiteurs viennent au musée chaque année alors qu’il abrite une telle richesse du patrimoine culturel mondial”, a-t-il déclaré.