Rénovation d’un moulin et construction d’une cave / Carmen Maurice Architecture

© Guillaume Amat

+ 24





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

496 m²



Année Année d’achèvement de ce projet d’architecture Année:



2024



Photographies



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture Fabricants : Technique , Boyer-Leroux , Saint-Astier



Architectes principaux :



Carmen Maurice



© Guillaume Amat

Description textuelle fournie par les architectes. Sur la route des « Trois Moulins » à Sarzeau, l’un d’entre eux est aujourd’hui entouré de nouvelles plantations : 6 hectares de vignes. Ce moulin, situé au centre du site, rayonne tel un phare au cœur des vignes. L’espace constructible étant limité, le projet de cave doit être implanté à proximité du moulin. La municipalité de Sarzeau souhaite, à travers ce projet, atteindre plusieurs objectifs : fournir des bâtiments fonctionnels aux vignerons, assurer une intégration harmonieuse du projet avec l’environnement proche du moulin, et créer un espace culturel en lien avec l’activité agricole.

© Guillaume Amat

© Guillaume Amat

Axonométrie

© Guillaume Amat

Le parti-pris architectural consiste à construire un bâtiment circulaire semi-enterré qui s’enroule autour du moulin rénové. Un chai est à la fois un espace de maturation tranquille et un espace de partage et de dégustation. Le projet incarne cette double dimension : à l’est, un mur enserre et protège les opérations du chai, formant un nouveau « socle » pour le moulin, et s’intégrant modestement dans le paysage. C’est là que les vignerons exercent leur travail. À l’ouest, en revanche, les murs du chai s’ouvrent sur le paysage, avec deux « ailes » guidant les visiteurs vers l’entrée. Elles offrent une vue dégagée sur les deux moulins voisins et invitent les visiteurs à se réunir dans la cour plantée pour des événements extérieurs et des dégustations.

© Guillaume Amat

Coupe longitudinale

© Guillaume Amat

Cette dualité se reflète également dans le contraste entre l’intérieur et l’extérieur du bâtiment. À l’intérieur, la technicité du chai se révèle. Le design adopte une esthétique industrielle, laissant apparents la brique et le béton, ainsi que les réseaux visibles. À l’extérieur, en revanche, le chai offre une expérience différente. La façade est réalisée de manière plus artisanale avec un enduit unique créé pour ce projet. L’enduit, contenant des coquillages dans sa composition, évoque la proximité du site avec l’océan.

© Guillaume Amat

Plan du rez-de-chaussée

© Guillaume Amat

Le bâtiment compact est conçu pour favoriser un flux de travail fluide, garantissant le processus cyclique de la vinification, de la récolte au nord à la mise en bouteille au sud. La conception semi-enterrée permet un flux gravitationnel lors du pressurage au moment des vendanges et bénéficie à la cave de l’inertie thermique de la terre. Le bâtiment est également adaptable car il est conçu pour supporter l’exploitation de plus de 10 hectares (6 hectares actuellement plantés) ; la zone de fermentation dispose d’un espace suffisant pour accueillir la croissance future. Les visiteurs peuvent observer le processus de vinification en circulant dans le moulin, sans perturber le travail des vignerons, qui opèrent au niveau inférieur.