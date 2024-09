Rénovation du collège Xuefu / Multi-architecture

© Siming Wu

Yuan-Jin



Description textuelle fournie par les architectes. La rénovation du collège Xuefu marque la première phase du plan de renouvellement des 100 campus de Shenzhen Nanshan. En s’appuyant sur les plateformes établies par divers départements impliqués dans le plan de renouvellement des 100 campus, ce projet s’attaque non seulement au matériel obsolète de l’ensemble du campus, mais explore également en profondeur le terrain de jeu pour une nouvelle typologie d’espaces extérieurs dans les écoles primaires et secondaires du sud.

La colonnade sert de limite : le campus s’étend sur 151 m du nord au sud et 141 m d’est en ouest, avec un bâtiment d’enseignement en forme de E sur le côté ouest. Après des années de gestion par les autorités scolaires, la zone d’enseignement a développé un environnement confortable et naturel. Dans cette configuration, la zone entre le bâtiment d’enseignement et la cour de récréation est cruciale pour le changement dynamique et statique entre les cours d’éducation physique et la zone d’enseignement. J’ai toujours été imaginatif quant à la créativité des étudiants dans un tel espace. Il s’agissait autrefois d’une cloison antique qui exposait complètement au soleil les personnes de la zone d’enseignement à la cour de récréation. Le remplacement de cette cloison par une colonnade peut : 1. fournir un abri à côté de la piste de course. 2. faire en sorte que la surface supérieure de la colonnade serve de tribune. 3. relier les escaliers d’évacuation des bâtiments d’enseignement, faisant de la colonnade un troisième espace entre la zone d’enseignement et la cour de récréation du point de vue de la circulation. 4. faire en sorte que la cour du bâtiment d’enseignement en forme de E relie ou fasse face à la cour de récréation à travers la colonnade.

Enclos – Nouvelle aire de jeux : La piste préexistante est bondée : plusieurs classes participent ensemble à diverses activités sur la piste, tandis que les coureurs de fond les évitent habilement. Cela tient essentiellement à l’incapacité de disperser efficacement les différentes activités dans l’aménagement de l’aire de jeux. La taille du terrain est à peine suffisante pour une piste de 300 m, ce qui laisse un espace tampon insuffisant, sans parler de l’espace pour les cours d’équipement et les échauffements le long du périmètre extérieur de la piste. La réduction de la piste de 300 m à 250 m offrira un espace suffisant sur les côtés nord et sud, transformant l’aire de jeux de marge, c’est-à-dire d’enceinte, en une zone entourée d’autres zones fonctionnelles. L’essence de l’enceinte est de faire de l’aire de jeux un centre, plutôt qu’un reste à l’extérieur du bâtiment d’enseignement.

Enclos – Ajustement de la densité : Le bâtiment scolaire, avec cour de récréation, a été construit en 2002 pour accueillir 26 classes, mais doit maintenant accueillir plus de 50 classes après 20 ans. Cela a entraîné un manque de place pour les salles de classe spécialisées. Les espaces secondaires pour le bureau d’éducation physique, la salle d’équipement, la logistique et l’épicerie sont dispersés un peu partout. L’enceinte de la cour de récréation fait que les zones ci-dessus se dispersent de la zone d’enseignement à la cour de récréation – locaux de service côté sud (deux étages : équipement, toilettes, vestiaires, un salon pour l’équipe d’éducation physique, logistique et épicerie) et salles de classe spécialisées côté nord (deux étages).

Abri – Sud et grand auvent : Les sensations physiques du soleil intense ou des orages pendant les cours d’éducation physique du sud ont toujours été un aspect persistant de l’étude initiale du site avec les autorités scolaires. Malheureusement, les terrains de jeux du sud de la Chine, comparés à ceux du nord, n’ont pas de caractéristiques. Abri, d’abord clôture puis abri – Pour les bâtiments des côtés nord et sud, il faut créer autant d’espaces de transition que possible, ainsi que des colonnades, pour former un périmètre de zones d’activités couvertes de différentes hauteurs autour du terrain de jeu. Lors de l’aménagement de ceux-ci, un plan pionnier avec les autorités scolaires est généralement en place – un abri massif est installé au milieu de la cour de récréation, couvrant deux terrains de basket-ball, offrant à l’école un abri précieux pour les rassemblements. Je suis reconnaissant de l’intérêt des autorités scolaires pour cette question. Depuis lors, la proportion d’espaces de transition dans la cour de récréation de Xuefu a atteint 20 %.

Tout cela a donné naissance à un nouveau type de terrain de jeu, de sorte que la fonction alternative du terrain de jeu est désormais reconnue et façonnée : un espace extérieur au sein d’un campus à haute densité. Après avoir été clôturé et abrité, il prendra en charge la vie publique au sein du campus.