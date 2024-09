Rénovation de l’usine de relais de Shanghai / HCCH Studio

© Qingyan Zhu

© Qingyan Zhu

Description textuelle fournie par les architectes. Le Shanghai Electric Media Park est un ancien site rénové de l’usine Shanghai Relay, située dans une zone industrielle de l’ancien district de Zhabei à Shanghai. Les bâtiments préservés comprennent deux ateliers de quatre étages et quatre bâtiments annexes d’un ou deux étages. Le site est densément végétalisé avec de grands arbres et les bâtiments sont dispersés dans la verdure.

Conformément aux directives d’urbanisme, la rénovation a conservé l’agencement et les espaces verts d’origine du campus, le transformant en un terrain de bureaux et de commerces à faible densité et à fort coefficient d’espaces verts, ce qui est rare dans le centre-ville de Shanghai. La rénovation architecturale, tout en conservant une apparence et une atmosphère globales cohérentes, confère à chacun des six bâtiments individuels un caractère unique grâce au mélange et à l’association de matériaux industriels bruts, formant ainsi un ensemble architectural urbain harmonieux mais distinct.

Axonométrie

Bâtiment de bureaux. Les deux ateliers de quatre étages ont été transformés en espaces de bureaux. Celui de l’est met l’accent sur l’horizontalité et joue avec une texture subtile. La façade utilise des panneaux de fibres de ciment rainurés, des panneaux longs perforés argentés et des panneaux en aluminium argentés dans des orientations variées. La façade nord présente de grandes fenêtres en verre donnant sur le jardin et des fenêtres en aluminium massif dissimulant les colonnes. La structure rigide du bâtiment industriel est intentionnellement dissimulée derrière la composition en patchwork méticuleusement planifiée.

Les bureaux à l’ouest conservent davantage les caractéristiques industrielles des bâtiments d’origine. Un escalier en acier est inséré dans la charpente existante sur la façade ouest pour créer une image distinctive face à la rue. L’escalier en acier s’étend vers le nord, devenant une circulation publique au nord touchant le rez-de-chaussée. La façade nord et le couloir de toit utilisent une membrane ETFE gonflable comme rail et panneaux de toit, pour créer une atmosphère de science-fiction. Les coussins d’air deviennent des éléments d’éclairage la nuit comme une image de signature face à la ville.

Modèle

Bâtiments commerciaux. La longue bande de boutiques à un étage le long de la rue utilise des toits en pente ondulés pour maintenir la hauteur de l’ancien bâtiment le long de la passerelle. Le volume se transforme en toits plats sur le côté faisant face à la rue piétonne intérieure. La façade est dotée de panneaux perforés argentés et d’un maillage déployé. À l’extrémité est de la bande se trouve une haute boîte en métal, réutilisée à partir de la salle de distribution électrique d’origine. Elle conserve la hauteur surdimensionnée et les poutres en béton brut du bâtiment industriel. Des panneaux en acier galvanisé ondulé s’élèvent vers la place, ressemblant à une boîte cadeau ouverte.

En face de la petite place se trouve un café avec une structure en acier léger. Le toit irrégulier, en forme de papier plié, s’étend profondément et se soulève vers tous les côtés, invitant les clients à s’asseoir. La façade peut être entièrement ouverte, mélangeant l’intérieur et l’extérieur. Le dortoir d’origine à deux étages a une disposition en forme de L. Entouré de séquoias, il enferme le jardin d’origine, créant un espace de restauration haut de gamme et calme. Chaque chambre privée correspond à une unité avec un toit en dents de scie, avec la lumière du soleil et les ombres des arbres projetées à l’intérieur par de hautes fenêtres à claire-voie. Le nouveau parc cherche à explorer la possibilité d’une rénovation réfléchie et prudente en termes de coûts, en obtenant une complexité spatiale et visuelle grâce à la juxtaposition et à la transformation des proportions et des matériaux pour éviter consciemment un repositionnement ennuyeux ou une commercialisation excessive.