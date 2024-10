Rénovation de la Tour Bizkaia / IDOM

© Aitor Ortiz

Description textuelle fournie par les architectes. La tour Bizkaia est un bâtiment dont la construction a pris fin en 1969. Elle était initialement destinée à un usage de bureau et abritait le siège de la banque Bilbao Vizcaya. Le bâtiment a une superficie de 30 400 m2 répartis en trois sous-sols et 22 étages hors sol, au total une hauteur de près de 90 m.

50 ans après sa construction, une réforme intégrale du bâtiment a été réalisée qui a permis une utilisation commerciale sur les 6 premiers étages, en gardant le reste des espaces à usage de bureau.

Compte tenu de l’état du bâtiment, il a fallu le vider entièrement pour ne conserver que la structure pour entreprendre une reconstruction complète.

La structure du bâtiment, composée de piliers et de poutres métalliques recouverts de béton pour la protection contre l’incendie, a également été réformée avec des renforcements généralisés aux étages commerciaux et aux étages de bureaux où un usage public est prévu. À l’exception du bloc central d’ascenseurs et d’escaliers de la tour, le reste des noyaux de communication ont été démolis et leurs lacunes fermées, pour générer d’autres emplacements avec une plus grande capacité dans de nouveaux noyaux de communication.

D’autres changements structurels de grande envergure ont été entrepris en raison de facteurs de conditionnement fonctionnel dans la zone commerciale, comme l’implantation d’une ouverture qui relie 5 étages du bâtiment aux escaliers mécaniques et qui a nécessité l’élimination d’une des poutres principales du bâtiment. . Cela a nécessité l’inclusion de nouveaux éléments de contreventement.

Un autre aspect clé de la réforme s’est concentré sur la façade du bâtiment, protégée par la réglementation municipale. Avant de commencer l’élaboration du projet de construction de la façade, des travaux de recherche et de collecte de données ont été réalisés pour pouvoir construire une façade présentant des caractéristiques identiques à l’originale, en corrigeant les modifications que le bâtiment a subies au fil des années.