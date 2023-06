Rénovation de la maison officielle d’Arvind Kejriwal : l’auditeur du centre doit sonder

Les dépenses engagées pour rénover le bungalow du ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, seront examinées par le plus haut auditeur du pays, ont indiqué des sources aujourd’hui, après une controverse de plusieurs mois. Le ministère de l’Intérieur de l’Union a ordonné l’audit à la suite d’une lettre du lieutenant-gouverneur de Delhi, VK Saxena, alléguant des irrégularités flagrantes, ont indiqué des sources. Niant les allégations d’irrégularités, le parti Aam Aadmi de M. Kejriwal a accusé le Centre de cibler des opposants politiques.

« L’ordre d’enquête du CAG sur les dépenses de reconstruction de la résidence du ministre en chef expose le désespoir, le cynisme et la dictature du BJP. Frustré par les défaites électorales successives à Delhi, le BJP complote non seulement pour diffamer le gouvernement honnête du ministre en chef Arvind Kejriwal, mais aussi pour prendre le pouvoir ici dans les coulisses », lit-on dans un communiqué de l’AAP.

Le gouvernement, a ajouté AAP, devrait plutôt se concentrer sur les multiples escroqueries qui ont lieu dans les États dirigés par le BJP.

Des sources ont indiqué que le contrôleur et vérificateur général de l’Inde, ou CAG, mènera « l’audit spécial » sur les irrégularités « administratives et financières » dans la rénovation.

La lettre alléguait des irrégularités financières flagrantes dans la reconstruction du bâtiment, situé dans les lignes civiles du nord de Delhi.

Pour commencer, au nom de la rénovation – impliquant généralement de simples ajouts ou modifications – une construction et une reconstruction à part entière ont été menées par le Département des travaux publics, a allégué le LG.



Le PWD n’avait pas obtenu de sanction pour les travaux, y compris la démolition d’un bâtiment préexistant. Il n’avait même pas vérifié la propriété des locaux, ont indiqué des sources.

Le coût – d’environ 15 à 20 crores – était passé à 53 crores de roupies, avait écrit le LG.

Sambit Patra du BJP avait précédemment allégué que la résidence de M. Kejriwal avait été équipée de marbre coûteux du Vietnam, de murs et de rideaux en bois préfabriqués qui coûtaient des centaines de milliers de roupies chacun. Un rideau coûte à lui seul plus de Rs 7,94 lakh, a-t-il déclaré.

AAP avait allégué que le logement destiné à M. Kejriwal était inapte à vivre. La porte-parole du parti, Priyanka Kakkar, avait partagé une vidéo de pièces délabrées où du plâtre se détachait des murs et un plafond qui subissait des infiltrations massives.

Plus de 3 fois plus de 3 fois plus de 80 करोड़ खर्च दिया। Plus d’informations 200 ? मजाल है कोई चैनल इस पर डिबेट कर ले।

अरविंद केजरीवाल जी को 1942 में बना 1 एकड़ से भी छोट ा बँगला एलोट किया जिसकी छत्ते 3 बार गिर… pic.twitter.com/GJZkSp60rD

– Priyanka Kakkar (@PKakkar_) 25 avril 2023