Renouvellement hypothécaire : les Canadiens « terrifiés » par des paiements plus élevés

Après sept hausses de taux d’intérêt mises en place par la Banque du Canada en 2022, Anita Gupta dit qu’elle ne pourra pas payer les paiements de sa maison d’ici le renouvellement de son prêt hypothécaire à taux fixe en mars.

En conséquence, Gupta a déclaré qu’elle n’avait d’autre choix que de vendre sa maison.

“Nous n’avons aucune chance … nous faisons nos bagages en ce moment”, a déclaré Gupta à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique jeudi. “Ça va être extrêmement difficile à renouveler car le taux d’intérêt va être le double.”

Atteinte de fibromyalgie, la résidente de Kitchener, en Ontario, âgée de 62 ans, a déclaré qu’elle recevait actuellement une pension d’invalidité tandis que son mari recevait une pension. Avec un revenu fixe, le couple ne pourra pas gérer les augmentations de son paiement hypothécaire, a déclaré Gupta.

Gupta fait partie des dizaines de Canadiens ayant des hypothèques à taux fixe qui ont écrit à CTVNews.ca, inquiets de faire face à des taux d’intérêt considérablement élevés au moment où ils renouvellent leur hypothèque. Les réponses envoyées par e-mail n’ont pas toutes été vérifiées de manière indépendante.

Son hypothèque actuelle a un taux d’intérêt fixe de 3,54% sur une durée d’un an, a déclaré Gupta. En examinant les taux d’intérêt offerts par les prêteurs, elle constate que les prêts hypothécaires à taux fixe sur cinq ans oscillent autour de la barre des 6 %.

Afin d’économiser de l’argent, Gupta et son mari ont décidé de vendre leur maison et d’en acheter une plus petite et moins chère. Ils prévoient d’inscrire leur maison début janvier, bien que Gupta ait déclaré qu’elle ne savait toujours pas s’ils obtiendraient une nouvelle propriété dans les limites de leur budget d’ici mars.

« Nous sommes allés à Hamilton pour visiter des endroits, dit-elle. “Nous espérons qu’en mars, nous avons une maison [but] c’est encore un point d’interrogation.

Sur cette photo, Anita Gupta, à droite, apparaît avec son mari, David Munroe.

Les prêts hypothécaires à taux fixe sont liés aux rendements obligataires, explique Leah Zlatkin, courtier en prêts hypothécaires basé à Toronto et expert LowestRates.ca. Une obligation est un prêt distribué par un investisseur. Les banques fixent généralement des taux fixes en fonction de leur appétit pour le risque, a déclaré Zlatkin.

Contrairement aux prêts à taux variable, ceux qui ont des prêts hypothécaires à taux fixe paient le même taux d’intérêt pendant toute la durée de leur accord. Bien qu’ils ne ressentent pas immédiatement l’impact de la hausse des taux d’intérêt, il y a une période de renouvellement à la fin de chaque terme, au cours de laquelle les emprunteurs devront signer un nouvel accord.

En raison de la hausse des taux d’intérêt, certains Canadiens qui s’attendent à renouveler leur prêt hypothécaire dans un proche avenir verront probablement un taux plus élevé, ce qui pourrait les obliger à payer des centaines de dollars de plus chaque mois, a déclaré Zlatkin.

C’est le cas de Syed Moubarak et de son épouse, qui ont renouvelé leur hypothèque à taux fixe au début du mois. En 2021, le couple a obtenu une hypothèque d’un an à 2,2% d’intérêt pour leur Newmarket, en Ontario. domicile. Depuis le renouvellement, les versements hypothécaires mensuels du couple sont passés de 4 000 $ à environ 6 500 $, et ils paient maintenant 6,2 % d’intérêts.

“C’était vraiment frustrant à voir”, a-t-il déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique dimanche. “Près de 4 500 $ vont directement aux intérêts.”

Sur cette photo, Syed Mubarak, à droite, apparaît avec sa femme.

Bien que le couple espérait fonder une famille après avoir emménagé dans leur nouvelle maison, ces projets ont été suspendus, a-t-il déclaré. Depuis juin, Moubarak travaille environ 80 heures par semaine dans deux emplois à temps plein afin de garder une longueur d’avance sur les versements hypothécaires à venir.

“Ça n’a pas vraiment de sens de fonder une famille… quand vais-je vraiment avoir du temps à passer avec mon enfant ?” il a dit. “C’est vraiment démotivant [when] vous ne savez même pas si vous aurez une maison pour profiter de ces moments en famille.”

Le nouveau contrat hypothécaire du couple est avec leur prêteur actuel pour une autre durée d’un an, a déclaré Moubarak, et les deux espèrent que les taux d’intérêt baisseront aussi rapidement qu’ils ont augmenté.

La Banque du Canada a récemment augmenté son taux d’intérêt directeur de 50 points de base le 7 décembre, le portant à 4,25 %. Au 8 décembre, le taux hypothécaire variable moyen sur cinq ans pour le refinancement était de 6,05 %, a déclaré Zlatkin, tandis que le taux hypothécaire fixe moyen sur cinq ans était de 5,44 %.

Bien que la Banque du Canada ait laissé entendre qu’elle pourrait être prête à suspendre les hausses de taux d’intérêt, d’autres hausses n’ont pas été entièrement exclues.

En attendant, Moubarak a déclaré qu’il continuerait à travailler tout en réduisant les dépenses discrétionnaires, telles que manger au restaurant et visiter les cinémas.

“Il n’y a pas de véritable solution”, a-t-il déclaré. “Nous n’avons pas d’autre choix que de travailler autant que possible pour joindre les deux bouts.”

LES CANADIENS ÉVALUENT LEURS OPTIONS

Compte tenu de l’augmentation du coût des produits de première nécessité tels que la nourriture, l’incertitude quant à la capacité de payer l’augmentation des paiements hypothécaires laisse Tahir Mahmood “terrifié”, a-t-il déclaré.

Mahmood et sa femme ont acheté leur maison à Cochrane, en Alberta, en 2018 avec un prêt hypothécaire à taux fixe de cinq ans à 3,29 %. Cependant, les taux hypothécaires actuellement offerts par les prêteurs se situent autour de la barre des 6 %, a-t-il déclaré. Cela porterait ses paiements mensuels de 1 985 $ à environ 2 500 $.

« Nous payons à peine notre hypothèque telle qu’elle est », a-t-il déclaré à CTVNews.ca lors d’une entrevue téléphonique jeudi. « Lorsque nous avons acheté la maison, le plan était que les paiements devaient diminuer au fur et à mesure que vous remboursez la maison – c’est plutôt le contraire maintenant.

“Nous sommes juste un peu piégés.”

La maison de Tahir Mahmood à Cochrane, en Alberta. apparaît sur cette photo.

Le couple a deux enfants, âgés de six mois et trois ans. Avec sa femme actuellement en congé de maternité, Mahmood travaille jusqu’à 70 heures par semaine à deux emplois à Calgary. L’homme de 31 ans a déclaré qu’il se demandait parfois si passer autant de temps au travail nuisait à sa relation avec sa famille.

“Je rentre à la maison et parfois ma fille pleure et elle dit : ‘Papa, ne va pas travailler'”, a-t-il déclaré. “Je travaille toujours… et vous vous demandez, est-ce que ça vaut vraiment le coup ?”

Avec plusieurs mois avant qu’il ne renouvelle son hypothèque en mai, Mahmood a déclaré qu’il envisageait ses options, y compris l’achat d’une hypothèque à taux variable pour les prochaines années.

Mehdi Amiri est dans une situation similaire. Sa banque a appelé le 5 décembre pour l’informer du renouvellement de son hypothèque en mai et lui offrir la possibilité d’obtenir un nouveau taux à l’avance. Cependant, le renouvellement de son hypothèque maintenant entraînerait une augmentation de 1 200 $ des paiements mensuels pour un accord à taux fixe de cinq ans, a-t-il déclaré.

“J’ai été choqué”, a déclaré l’homme de 36 ans à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique dimanche.

Plus tôt cette année, le résident de Richmond Hill, en Ontario, a tenté de rompre son contrat à taux fixe de quatre ans pour profiter de taux variables bas, a-t-il déclaré. Cependant, il devrait payer à son prêteur une pénalité de 18 000 $ pour ce faire.

Sur cette photo, Mehdi Amiri, à droite, apparaît avec sa femme et ses deux enfants.

Pour éviter cela, Zlatkin recommande à ceux qui renouvellent leur hypothèque à taux fixe d’opter pour un produit de deux ans “pour surmonter l’incertitude des deux prochaines années”.

Malgré la hausse rapide des taux d’intérêt tout au long de 2022, Zlatkin s’attend à ce que les taux baissent au cours des deux prochaines années, a-t-elle déclaré. Alors que les taux d’intérêt plus élevés continuent de réduire la demande, il est probable que les prêteurs offriront éventuellement de meilleures remises sur les taux hypothécaires pour persuader les gens d’acheter, a-t-elle déclaré.

“Lorsque la demande est suffisamment faible et l’offre d’argent suffisamment élevée dans le secteur des prêts, les prêteurs sont obligés de se faire concurrence pour obtenir votre entreprise”, a-t-elle déclaré. “Les prêteurs peuvent être incités à commencer à prêter de l’argent à un meilleur taux pour le consommateur.”

CERTAINS PROPRIÉTAIRES ONT UN « PLAN DE SECOURS »

Une façon de réduire les versements hypothécaires consiste à refinancer une hypothèque existante pour prolonger la période d’amortissement, a déclaré Zlatkin. C’est le temps imparti pour rembourser le prêt.

“Même si les taux d’intérêt sont un peu plus élevés, les montants réels des paiements vont être plus petits”, a-t-elle déclaré. « Pour quelqu’un qui a des difficultés financières parce qu’il est coûteux pour lui de maintenir ses coûts mensuels, c’est tout à fait ce qu’il faut. [option].”

Changer de prêteur peut également aider les Canadiens à réduire leurs paiements mensuels, a déclaré Zlatkin. Mais les Canadiens doivent être prêts à se requalifier pour leur prêt hypothécaire, ce qui signifie passer un autre test de résistance. Les emprunteurs doivent prouver qu’ils sont en mesure de payer des intérêts pouvant atteindre 2 % au-dessus du taux de leur contrat hypothécaire, ou 5,25 %, selon le plus élevé.

«Cela pourrait être un défi pour de nombreux Canadiens qui sont prêts à se renouveler», a-t-elle déclaré. «Ils n’ont peut-être qu’à mordre la balle et à signer tous les documents qu’ils obtiennent de leur banque, car vous n’avez pas à vous requalifier.

“Cela met les gens dans une situation précaire”, a-t-elle déclaré.

L’hypothèque de Danielle Pfeifer doit être renouvelée en janvier, a-t-elle déclaré. Bien qu’elle ait discuté avec différents prêteurs de l’obtention d’un prêt hypothécaire à taux fixe de deux ans, elle s’inquiète de devoir se requalifier, a-t-elle déclaré.

La maison de Danielle Pfeifer à Whitehorse, au Yukon, apparaît sur cette photo.

“Il est probable que je ne puisse pas être admissible en raison des taux d’intérêt plus élevés”, a-t-elle déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique jeudi. “Et avec mes revenus, c’est un risque élevé pour la banque.”

Pfeifer occupe deux emplois en tant que directeur d’hôtel et maréchal-ferrant, spécialiste des sabots de chevaux. Afin de joindre les deux bouts, elle envisage de louer une partie de sa maison de cinq chambres à Whitehorse, au Yukon, en plus de réduire ses dépenses.

Margaret Stuart a déclaré qu’elle louerait également trois chambres dans son Eganville, en Ontario. maison à partir de janvier pour couvrir la hausse des taux hypothécaires et d’autres dépenses. Bien que son hypothèque à taux fixe ne soit pas renouvelée avant 2025, elle planifie déjà à l’avance.

“Je pense seulement que les prix vont augmenter de plus en plus”, a déclaré l’homme de 47 ans à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique jeudi. “J’aime juste avoir ce plan de secours, cela me rassure.”

Stuart louera probablement sa maison jusqu’à ce que son hypothèque soit complètement remboursée, a-t-elle déclaré. Bien qu’elle ne sache pas à quoi ressembleront les taux d’intérêt d’ici 2025, elle est optimiste quant à sa capacité à s’en sortir.

“Je trouverai toujours un moyen”, a déclaré Stuart. “Je sais que je vais comprendre.”

Sur cette photo, Margaret Stuart apparaît chez elle.

Avec des fichiers du producteur de nouvelles nationales de CTV, Jordan Gowling