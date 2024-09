Deux bars Five Points se sont vu refuser le renouvellement de leur licence d’alcool, et l’affaire est portée devant un tribunal qui verra les établissements contestés par l’avocat et sénateur de l’État Dick Harpootlian.

Le ministère du Revenu de l’État a rejeté sous condition les demandes de renouvellement de licence d’alcool de Group Therapy, situé au 2107 Greene St. à Five Points, et de Saloon, qui se trouve à côté de Group Therapy au 812 Harden St., selon les documents fournis par le ministère.

Les affaires sont désormais portées devant le tribunal administratif de l’État. Les bars peuvent continuer à fonctionner et à servir de l’alcool jusqu’à ce que les audiences soient résolues, ont déclaré les avocats et les responsables des impôts. Les dates d’audience n’ont pas encore été fixées pour les deux bars.

Les protestations contre les licences d’alcool des bars ont eu lieu initialement déposé en juillet par Coley Frank Adams, un habitant du quartier de Wales Garden, qui borde Five Points. Harpootlian, qui vit également à Wales Garden, représente les voisins manifestants. Pendant ce temps, les avocats Bakari Sellers et John Alphin, tous deux du cabinet Strom Law Firm, représentent Group Therapy et Saloon.

Ce n’est pas la première fois que Harpootlian et ses voisins s’en prennent aux bars Five Points pour ce qu’ils considèrent comme un comportement tapageur venant de ce quartier de longue date où la vie nocturne est populaire auprès des étudiants de l’Université de Caroline du Sud.

Au fil des ans, Harpootlian a contesté au moins une demi-douzaine de licences d’alcool à Five Points à la demande des voisins. Plus récemment, le cabinet de Harpootlian a joué un rôle clé dans la fermeture du Moosehead Saloon et du Pavlovs en 2021, tous deux autrefois populaires auprès des étudiants.

Ce n’est pas non plus la première fois que Harpootlian, une figure emblématique des cercles juridiques et politiques de Caroline du Sud, conteste le renouvellement des licences d’alcool de Group Therapy. Son cabinet s’en est pris au bar emblématique — qui a ouvert en 1978 et qui, depuis 2016, appartient au légendaire ancien quart-arrière de l’USC Steve Taneyhill – en 2020, mais un juge a finalement décidé que le bar pouvait renouveler ses licences d’alcool à ce moment-là.

Sellers et Alphin ont également représenté Group Therapy dans l’affaire de 2020.

Cette fois-ci, Harpootlian dit qu’il défie spécifiquement Group Therapy and Saloon au sujet d’une section de la Constitution de la Caroline du Sud qui stipule que les établissements doivent avoir pour activité principale et substantielle de servir des repas afin d’obtenir des licences d’alcool.

« La question sera de savoir s’ils respectent la Constitution de la Caroline du Sud dans la mesure où leur activité consiste principalement à servir des repas », a déclaré Harpootlian. « Je veux porter cette question devant les tribunaux. Nous avons tourné autour du pot. »

Harpootlian prévoit de faire valoir que les entreprises sont principalement engagées dans la vente d’alcool. Thérapie de groupe et Salon avoir des menus de nourriture publiés en ligne.

L’avocat de longue date a déclaré qu’il fréquentait autrefois la thérapie de groupe, mais affirme que cela a changé au fil des ans.

« J’ai fréquenté la thérapie de groupe dans les années 1990, quand il y avait de la musique en direct », a déclaré Harpootlian. « Nous n’y allions pas juste pour rester là et boire. J’y allais pour écouter Hootie & the Blowfish ou de nombreux autres groupes locaux. La plupart du temps, c’était une salle de concert. Aujourd’hui, c’est juste un bar. »

Vendeurs, un auteurexpert de CNN et ancien représentant de l’État, note qu’il prévoit de représenter vigoureusement la thérapie de groupe.

« Le bar sera conforme à la loi », a déclaré Sellers. « La thérapie de groupe sera là pour une très longue période. Je vais m’assurer que la thérapie de groupe soit là pour que les petits-enfants de Dick Harpootlian puissent un jour en profiter comme lui l’a fait. »

En ce qui concerne Saloon, Alphin a déclaré que l’établissement de Harden Street « fonctionne conformément à la loi de Caroline du Sud et continuera de le faire », ajoutant que Group Therapy et Saloon fonctionnent « au-delà des règles » relatives aux bars de Caroline du Sud.