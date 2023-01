Renouvelez votre cuisine avec des offres sur les électroménagers neufs et d’occasion de GE, Cuisinart et plus

Un nouveau gadget de cuisine peut raviver votre amour pour la cuisine et vous donner envie d’essayer de nouvelles recettes. Mais les nouveaux appareils peuvent être coûteux, et si vous cherchez à améliorer votre arsenal de cuisine avec un budget limité, vous devriez essayer d’en acheter pendant qu’ils sont en vente ou envisager un modèle remis à neuf. Et en ce moment, vous pouvez trouver les deux chez Woot, qui offre actuellement jusqu’à 60 % de réduction sur les appareils de cuisine et les ustensiles de cuisine neufs et d’occasion de grandes marques comme Cuisinart, GE, Wusthof et plus encore. Ces offres ne sont disponibles que jusqu’au 14 janvier, et certains articles peuvent être épuisés avant cette date, alors assurez-vous de passer votre commande bientôt si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Vous trouverez un méli-mélo de différents appareils et accessoires à prix réduit lors de cette vente. Si vous cherchez à vous essayer à la cuisine sous vide, vous pouvez vous procurer ceci avec Wi-Fi intégré et une pompe à eau pour maintenir la circulation pour seulement 40 $, soit 60 $ de réduction sur le prix habituel. Ou vous pouvez accrocher ceci en vente pour seulement 58 $, 29 $ de rabais sur le prix habituel, pour vous aider à démarrer votre Les résolutions du Nouvel An liées au bien-être. Ou, si vos casseroles, poêles et ustensiles de cuisine sont un peu moins usés, vous pouvez les remplacer par ce . Il est livré avec plusieurs casseroles, une marmite, des poêles à frire et plus encore et est actuellement de 80 $ de réduction, ce qui fait baisser le prix à 70 $. Vous pouvez également trouver des offres sur , une et plus.