Renoncer aux droits des vaccins Covid ne résoudra pas la pénurie mondiale d’approvisionnement: Cipla

Le monde est confronté à une pénurie majeure de vaccins Covid-19, et la renonciation aux droits de propriété intellectuelle ne résoudra pas le « problème le plus immédiat », déclare le PDG mondial d’une société pharmaceutique indienne.

«Je ne suis pas sûr qu’une renonciation à la propriété intellectuelle à ce stade soit quelque chose qui puisse… résoudre un problème immédiat», a déclaré Umang Vohra de Cipla, qui voit deux problèmes qui doivent être résolus.

Le premier et le plus immédiat problème est la nécessité de vacciner des millions de personnes, et le second est l’accès à long terme aux vaccins, a-t-il déclaré mercredi à CNBC « Street Signs Asia ».

La renonciation aux protections par brevet peut être utile avec un accès à long terme, mais n’aidera probablement pas beaucoup à court terme, a déclaré Vohra.