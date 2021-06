Renoncer aux droits de propriété intellectuelle pour les vaccins Covid-19 n’est « pas une solution miracle », a déclaré le chef du Conseil de l’UE

S’exprimant lors d’une conférence de presse avant le sommet, qui doit commencer vendredi, le président du Conseil européen Charles Michel a réitéré son scepticisme quant à l’idée tant vantée d’une dérogation à la propriété intellectuelle pour les vaccins Covid-19.

« La question des droits de propriété intellectuelle sera probablement soulevée », déclara Michel.

La renonciation au brevet peut sembler bonne, mais ce n’est pas une solution miracle.

La mesure serait effectivement redondante et chevaucherait les mécanismes existants utilisés pour gérer les transferts de propriété intellectuelle, a fait valoir le responsable, à savoir l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC). L’accord a une portée extrêmement large, tous les pays membres de l’Organisation mondiale du commerce étant ses parties.

« L’accord ADPIC offre déjà de la flexibilité et nous voulons nous concentrer sur des propositions concrètes, telles que la promotion des licences volontaires et des transferts de connaissances et la mise en commun de brevets à des conditions mutuellement convenues », dit Michel.

Le haut responsable de l’UE a déjà critiqué l’idée de la renonciation à la propriété intellectuelle, ayant soutenu à plusieurs reprises que la mesure à elle seule n’aiderait pas les pays les plus pauvres du monde, car ils n’ont pas de capacités de production pour fabriquer des vaccins. Au lieu de cela, les pays les plus riches devraient être plus actifs dans le don de leur excédent de vaccins, a-t-il suggéré.

Plus tôt jeudi, l’administration américaine s’est engagée à se procurer et à donner quelque 500 millions de doses de vaccin Covid-19 de Pfizer. Les doses devraient être livrées entre la fin 2021 et le premier semestre 2022, et distribuées dans le cadre du programme de partage de vaccins COVAX supervisé par l’Organisation mondiale de la santé.

